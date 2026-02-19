Donald Trump, despre arestarea lui Andrew

Andrew Mountbatten-Windsor, fost membru al familiei regale britanice, a fost arestat joi, 19 februarie, pentru conduită necorespunzătoare în timpul exercitării unei funcții publice. Incidentul a avut loc în Norfolk, la primele ore ale dimineții, chiar în ziua în care acesta a împlinit 66 de ani, a relatat The Sun. După o detenție de 11 ore, Andrew a fost eliberat, fiind în continuare cercetat în dosar.

Întrebat despre această situație, Donald Trump, președintele SUA, a descris situația drept „foarte tristă”. Într-o declarație făcută de la bordul Air Force One, Trump a spus: „Cred că este o rușine. Cred că este foarte trist. Cred că este foarte rău pentru familia regală. Este foarte, foarte trist. Pentru mine, este un lucru foarte trist”.

Totodată, Trump l-a lăudat pe Regele Charles, fratele lui Andrew, numindu-l „un om fantastic”. El a adăugat că este încântat de viitoarea vizită a monarhului în Statele Unite.

Fostul prinț a fost reținut chiar de ziua sa

Conform unui comunicat al poliției din Marea Britanie, „în data de joi, 19 februarie, am arestat un bărbat în vârstă de 60 de ani, din Norfolk, sub suspiciunea de abateri în serviciu public. Persoana reținută a fost eliberată sub investigație. Putem confirma, de asemenea, că perchezițiile desfășurate în Norfolk s-au încheiat”. Andrew Mountbatten-Windsor a fost reținut chiar de ziua lui.

Aceste acuzații vin pe fondul unor investigații mai vechi privind relația dintre Andrew și Jeffrey Epstein, infractor condamnat pentru agresiuni sexuale. În timpul mandatului său ca trimis comercial al Marii Britanii, Andrew ar fi împărtășit informații sensibile cu Epstein, conform The Sun.

Acuzațiile de abateri în serviciu public sunt extrem de grave și, dacă sunt dovedite, pot duce la o pedeapsă maximă de închisoare pe viață.

Reacția Regelui Charles

Regele Charles a emis un comunicat în care își exprimă sprijinul deplin pentru autoritățile britanice: „Am aflat cu cea mai profundă îngrijorare despre știrile referitoare la Andrew Mountbatten-Windsor și suspiciunea de abateri în serviciu public. Ceea ce urmează acum este un proces complet, corect și adecvat, realizat de autoritățile competente. În acest sens, după cum am spus anterior, acestea beneficiază de sprijinul nostru deplin și necondiționat”.

Regele a adăugat: „Permiteți-mi să afirm clar: legea trebuie să-și urmeze cursul”.

