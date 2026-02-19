Mesajul regelui Charles după arestarea fratelui său Andrew

„Am aflat cu cea mai mare îngrijorare veştile despre Andrew Mountbatten-Windsor şi presupusa abatere înntr-o funcţie publică. Ceea ce urmează este procedura completă, echitabilă şi regulată prin care această problemă va fi examinată în mod adevcat de către autorităţi. În aceasta, aşa cum am spus anterior, ei au întreaga noastră susţinere şi cooperare, fără rezerve

Daţi-mi voie s-o spun clar: justiţia trebuie să-şi urmeze cursul. Având în vedere că procedura este în curs, ar fi nepotrivit din partea mea să fac alte comentarii. Între timp, familia mea şi cu mine vom continua să se îndeplinim datoria şi să vă servim pe toţi”, a transmis regele Charles.

Fostul prinț Andrew, arestat chiar de ziua lui

Reamintim că fostul prinț britanic Andrew Mountbatten-Windsor a fost arestat joi dimineață.

Poliția britanică a ajuns joi dimineață la reședința lui Andrew Mountbatten-Windsor, în Norfolk, iar fostul membru al familiei regale a fost reținut pe baza suspiciunilor de abuz în exercitarea unei funcții publice, din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, conform BBC.

„În cadrul anchetei, astăzi am arestat un bărbat în vârstă de peste 60 de ani, din Norfolk, sub suspiciunea de comportament necorespunzător într-o funcţie publică și efectuăm percheziții la adrese din Berkshire și Norfolk. Bărbatul se află în prezent în custodia poliției.

Nu vom face public numele persoanei arestate, conform procedurii. De asemenea, reamintim că acest caz este acum activ, prin urmare trebuie manifestată prudență, pentru a evita încălcarea regulilor privind sfidarea instanței”, a transmis poliţia britanică.

Cel puțin șase vehicule neinscripționate și mai mulți ofițeri în civil au sosit la proprietatea Sandringham din estul Angliei, în timp ce mai multe percheziții au loc în Berkshire și Norfolk. Anunțul vine după ce poliția britanică a transmis că analizează o plângere privind presupusa divulgare de materiale confidențiale de către fostul prinț către Jeffrey Epstein.

Poliţia din Thames Valley a informat la începutul acestei luni că agenţii iau în considerare acuzaţiile conform cărora Mountbatten-Windsor i-ar fi transmis defunctului infractor sexual documente guvernamentale confidenţiale, conform unor dosare publicate recent de guvernul SUA.

Andrew, care împlinește astăzi 66 de ani, a negat acuzaţiile.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE