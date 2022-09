Momentul întâlnirii dintre Regina Elisabeta a II-a și Marilyn Monroe. Evenimentul a avut loc acum mai bine de 65 de ani

Emblema Hollywood-ului, care avea 36 de ani la moartea sa în 1962, a fost una dintre cele mai populare vedete cinematografice a vremurilor, după apariții în filme precum Some Like it Hot, The Seven Year Itch și Gentlemen Prefer Blondes, potrivit publicației Metro.uk.

În contextul ascensiunii lui Monroe la Hollywood, actriței i s-a făcut cunoștință cu regina Elisabeta, recent urcată pe tronul Marii Britanii, la Londra, în anul 1956.

Ambele personalități s-au născut în anul 1926, iar dacă ar mai fi trăit astăzi, Monroe ar fi avut și ea 96 de ani, aceeași vârstă la care Majestatea Sa a murit, pe 8 septembrie.

Întâlnirea lor a avut loc pe 29 octombrie 1956, la premiera pelicului Bătălia de pe River Plate, la cinematograful Odeon din Londra.

Nu era un film în care juca Marilyn Monroe. Actrița a fost acolo pentru a-și susține soțul de atunci, celebrul dramaturg Arthur Miller.

Proiectul lui Michael Powell și Eric Pressburger a fost ales în cadrul Royal Film Performance cel mai bun film, iar la eveniment au fost prezente atât Regina, cât și Prințesa Margareta.

Au fost surprinse imagini rare de la eveniment, cu Marilyn Monroe stând în rând pentru a vorbi cu regina, alături de actori precum Victor Mature și John Gregson.

Marilyn Monroe strânge mâna Reginei Elizabeta a II-a, la Empire Theatre, Piața Leicester, Londra, anul 1956. Sursa foto: Porfimedia

Arătând puțin nervoasă și cu brațele pe lângă corp, actrița a așteptat răbdătoare să fie prezentată reginei, apoi și-au zâmbit una alteia, în timp ce Elisabeta a inițiat strângerea de mână, iar Monroe a făcut o reverență.

Au fost schimbate câteva cuvinte, în timp ce actrița de la Hollywood părea să răspundă la câteva întrebări ale Reginei, zâmbind în timp ce vorbeau.

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a încetat din viață, joi, la vârsta de 96 de ani, la Palatul Balmoral din Scoția.A fost cel mai bătrân monarh care a stat pe tronul britanic.

