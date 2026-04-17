Bucureștenii din sectorul 2 au la dispoziție o perioadă de consultare publică pentru a analiza și a trimite recomandări privind viitorul sistem de parcări, menit să reducă haosul de pe domeniul public. Conform anunțului publicat pe 16 aprilie 2026, principala problemă identificată de autorități este presiunea imensă asupra spațiului public cauzată de creșterea numărului de mașini și limitarea suprafețelor disponibile.

Soluția propusă de administrația locală este instituirea unui set de reguli unitare pentru parcările de utilitate publică cu plată, parcările publice de reședință, parcările automatizate și locurile destinate vehiculelor pe două roți. Primăria susține că noul regulament va asigura un acces echitabil la infrastructură, va crește transparența în procesul de atribuire și va ajuta la protejarea spațiilor verzi.

Cum pot cetățenii să transmită propuneri: documentația completă, care include regulamentul, referatul de aprobare și raportul de specialitate, poate fi consultată online pe site-ul www.ps2.ro (secțiunea Consiliul Local -> Informare și consultare publică) sau la sediul din str. Chiristigiilor, nr. 11-13. Cei interesați pot trimite sugestii sau opinii cu valoare de recomandare până la data de 4.05.2026 prin următoarele metode: e-mail pe adresa dezbateri.publice@ps2.ro; poștă: pe adresa Primăriei Sectorului 2 (str. Chiristigiilor, nr. 11-13); Registratură: direct la sediul instituției, după următorul program: luni – miercuri: 8.30 – 16.30 Joi: 8.30 – 18.30 Vineri: 8.30 – 14.00.

Toate materialele transmise trebuie să poarte mențiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire și exploatare a locurilor de parcare…”. Există și posibilitatea organizării unei întâlniri de dezbatere publică la sediul primăriei, dacă acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de o altă instituție publică până la data limită de 4 mai 2026. Toate recomandările primite vor fi publicate pe site-ul instituției, iar în cazul în care anumite propuneri ale cetățenilor nu vor fi preluate, Primăria este obligată să justifice această decizie în scris.

