Sute de localnici din comuna doljeană Călărași se află în aceste zile pe tarlalele cu cartofi pentru a culege prima producție a acestui an. Legumele lor sunt așteptate pentru export, cei mai interesați de cartoful timpuriu de Călărași fiind polonezii.

Bărbatul a angajat cu ziua nouă persoane pentru că trebuie să trimită la tirul polonezilor doar într-o zi opt tone de cartofi.

Oamenii spun că producția de cartofi este mai bună ca în anii trecuți, iar străinii sunt interesați de produsele de la Călărași datorită gustului bun.

“Și cartofii s-au făcut și prețul este bun anul acesta. Anul trecut, am dat prima dată cu doi lei, apoi cu unul și la final am primit pe kilogram doar 50 de bani. La noi, gustul este mai bun, pământul este altfel. Am fost și eu în Spania și am mâncat cartofi, mere, căpșuni, dar nu au gustul ca la noi. Acasă e mult mai bun. Doar producția e mai mică, dar e mai gustoasă. Mâncați o piersică românească și una străină care rezistă o lună de zile. A noastră nu rezistă, că are dulceață multă în ea”, a povestit unul dintre cultivatorii doljeni.