Daniel Irimia confecționează mașini de epocă din mașini de cusut, o muncă ce solicită nu doar ceva timp, ci și multă imaginație.

Pasionat de artă și colecționar de diverse obiecte, Daniel reușește să vadă mai mereu ceva deosebit în obiecte banale.

Prima sa creație, o motocicletă făcută din doi rulmenți și un ceas de presiune.

Din simple obiecte vechi, printre care și mașinile de cusut, pot lua naștere adevărate opere de artă. Trebuie doar imaginație, pasiune și ceva timp liber, pentru că este o muncă și de teren, dar și migăloasă.

Daniel Irimia, un inginer ieșean de 41 de ani, s-a apucat să transforme obiecte banale în adevărate minunății. Lucrează de 18 ani în întretinere și reparații și a avut o sumedenie de joburi și meserii.

A lucrat ca electronist, mecanic, electrotehnist proiectare și alte asemenea joburi, pe la tot felul de fabrici și multinaționale din Iași.

„Acest hobby l-am început foarte ușor din chestii simple anul trecut, gândindu-mă că aș putea să fac ceva din toate materialele care se aruncă dintr-o fabrică. Fără eforturi de imaginație și fizice prea mari, în aproximativ 20 de minute am făcut prima creație – o motocicletă – din doi rulmenți și un ceas de presiune”, a mărturisit Daniel Irimia.

„Cu mașinile e o altă poveste. De când am văzut prima mașină de cusut, mi-am dat seama că are formă de tractor. Însă, la vederea mașinilor de cusut de acum 100 de ani, alta e impresia… acestea aduc cu formele mașinilor de epocă. Mi-am spus după ce am vizitat un anticariat că trebuie să cumpăr și să văd dacă iese ce îmi imaginez eu. Am cumpărat șase odată, să am de rezervă dacă greșesc cu ceva a povestit inginerul.

Susținut de către soția sa și înțeles de fiica sa Carina, în ianuarie, Daniel Irimia s-a apucat să își pună în practică ceea ce a vizionat. I-a luat mai bine de o lună, lucrând seara după serviciu și în weekend-uri, atunci când fiica sa îl „păsuia”.

De atunci, a realizat patru mașini de epocă, folosind tot ceea ce îi pică în mână, inclusiv obiecte reciclabile. Pielea folosită provine, spre exemplu, de la o fabrică de tapițerii auto.

Târgurile de vechituri, mană cerească pentru inginerul electronist

Spune că una dintre principalele sale surse de „aprovizionare” cu materie primă sunt târgurile de vechituri.

„La prima mașină, am folosit 4 volante (roți) de Singer (n.red. – mașină de cusut), un corp de mașină Gazelle, 2 sfesnice în loc de faruri, 2 leduri să aprind lumina, un cufăr de alamă pentru bijuterii pe post de ladă de scule, o ministatuetă de argint pe post de siglă – vezi Rolls Royce sau alte marci de renume care au statuete pe post de logo”, spune Daniel Irimia.

Omul mai spune că a folosit, de asemenea, pentru confecționarea aceleiași mașini, nasturi cu blazon, o cutie de baterii de la pomul de iarnă, plase metalice de aerisire pentru spate, dar și niște banale țevi pentru osiile roților și restul componentelor din mașina de cusut.

În rest, cunoștiinte de mecanică, imaginație, multă muncă și încredere că va ieși ceva frumos”, a mai povestit electronistul ieșean.

Acum, a ajuns la patru mașini și, deși i s-au oferit chiar și 3.000 de lei pe una, încă nu este dispus că le vândă, pentru că, spune el, a investit mult timp și pasiune în ele.

În plus, vrea să mai facă pentru a le expune alături de alte obiecte pe care le are în plan și care au la bază materiale reciclabile.