Descinderi și capturi impresionante la Galați

Potrivit informațiilor furnizate de Poliția Română, ancheta a demarat în urma unui flagrant organizat în București, în cadrul căruia un bărbat a fost surprins în timp ce primea bijuterii din aur de la un cetățean turc.

„În urma acțiunii desfășurate au fost identificate aproximativ 17 kilograme de bijuterii din aur nemarcate sau marcate necorespunzător, 11 kilograme de aur a căror proveniență nu a putut fi justificată la acel moment, 33.000 de lei și 8.000 de euro”, au declarat reprezentanții Poliției Române.

Această captură a declanșat o serie de percheziții fulger în Capitală, în timpul cărora au fost găsite alte cantități importante de aur și sume semnificative de bani. În total, anchetatorii au efectuat până acum peste 30 de percheziții.

Livrări prin curier și legături cu Galațiul

Investigațiile au scos la iveală că gruparea – formată din trei bărbați și o femeie – și-ar fi început activitatea infracțională în 2025. Membrii rețelei ar fi introdus ilegal în țară bijuterii din aur, pe care le distribuiau ulterior printr-o firmă de curierat către clienți din întreaga țară.

„Din investigațiile efectuate, a reieșit faptul că, în perioada de referință, ar fi realizat aproximativ 1.700 de expedieri”, au mai precizat polițiștii.

În cursul zilei următoare flagrantului, alte 19 percheziții au fost efectuate în județele Galați, Ilfov și Călărași. În Galați, „afaceriștii” locali erau implicați nu doar în distribuirea bijuteriilor din aur, ci și în activități de proxenetism.

Ancheta a relevat că unul dintre membrii grupării era implicat în racolarea de tinere din diverse regiuni ale țării, pe care le aducea în București pentru a practica prostituția.

Mai multe persoane suspecte au fost conduse la audieri, iar Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 urmează să stabilească măsurile legale în dosarul ce vizează contrabanda calificată și proxenetismul. Conform sursei citate, ancheta este în plină desfășurare, iar autoritățile continuă să verifice legăturile celor implicați și să identifice alte eventuale persoane asociate cu rețeaua.

