După despărțirea de brandul FIFA și o primă ediție, FC 25, primită cu reacții mai bune și mai rele, EA a anunțat că această versiune va fi una de „consolidare”. Ideea ar fi ca acesta să fie un joc mai stabil, cu modificări care privesc „quality of life” și mai puțină orientare obsesivă spre marketing.

Competitive și Authentic, două experiențe diferite de gameplay

La o primă vedere, FC 26 confirmă această direcție. Jocul nu încearcă să-și depășească radical predecesorii, dar face eforturi să corecteze aspecte discutate intens de comunitate.

Motorul de gameplay rămâne același, însă au fost introduse două profiluri distincte de experiență: „Competitive” și „Authentic”.

Duel în careu între jucători ai lui Manchester City și Bayern Munchen, reprodus în jocul EAFC 26.
EAFC 26 este un salt înainte pentru franciză, mai ales în termeni de stabilitate și gameplay. Foto: EA Sports

Prima este construită pentru joc online, cu reacții rapide, pressing constant și un ritm mai agresiv. A doua încearcă să reproducă fotbalul real, cu faze mai lente, pase care cântăresc mai mult și un comportament defensiv mai coerent.

În practică, diferențele dintre cele două moduri se simt. „Authentic” oferă un joc mai calculat, cu un control sporit asupra spațiilor și al deciziilor tactice.

Mingea are inerție care aproape că se simte în controller, iar condițiile de teren, ploaie, umiditate, vânt, influențează mișcarea. Totuși, nu toate animațiile se sincronizează perfect, iar unele secvențe par încă rigide.

„Competitive”, în schimb, menține intensitatea tipică meciurilor online, dar lasă în continuare loc problemelor cunoscute: portari incoerenți, AI defensiv inegal și reacții întârziate în momentele de presiune.

Imagine artiscică cu un plonjon la portarului Manuel Neuer de la Bayern Munchen, reprodusă în jocul EAFC 26.
EAFC 26 este un salt înainte pentru franciză, mai ales în termeni de stabilitate și gameplay. Foto: EA Sports

Un element nou este sistemul de „Archetypes”, care redefinește progresia jucătorilor în modurile Carieră și Cluburi.

În locul unei simple creșteri numerice, FC 26 propune profiluri de joc: defensiv, tehnic, fizic sau mixt. Rezultatul este o personalizare mai clară, deși efectele în teren nu sunt întotdeauna evidente. Implementarea pare mai degrabă un pas intermediar, util dar nu transformator.

Grafica este în continuare pe drumul cel bun

Grafic, FC 26 aduce îmbunătățiri moderate. Iluminarea este mai realistă, iar atmosfera de stadion e mai bine redată. Texturile gazonului, reflexiile și efectele meteo contribuie la o imagine mai coerentă.

În același timp, jocul a redus saturația excesivă din edițiile anterioare, ceea ce duce la o prezentare mai naturală, fără contrast puternic. Mai ca o poză făcută cu un iPhone, ca să fac o comparație plastică. În jurul stadionului apar elemente noi, suporteri, bannere și mascote, care completează fundalul, dar fără să aibă impact asupra gameplay-ului.

Un stadion reprodus în jocul EAFC 26, pe timp de noapte, cu nocturna aprinsă, văzut din colțul unei tribune.
EAFC 26 este un salt înainte pentru franciză, mai ales în termeni de stabilitate și gameplay. Foto: EA Sports

Pe partea de sunet, FC 26 păstrează nivelul obișnuit pentru serie. Comentariile sunt bine sincronizate, însă repetițiile se observă rapid.

Reacțiile publicului au fost ușor diversificate, cu variații în funcție de scor și de momentul meciului. Mixajul audio este echilibrat, iar coloana sonoră rămâne conform tradiției EA. O selecție internațională variată și de calitate.

Ce moduri de joc avem în EAFC 26

Modurile de joc nu s-au schimbat semnificativ. Modul „carieră” rămâne principalul punct de interes offline, cu un flux familiar și câteva completări.

Sistemul „Manager Live Challenges” adaugă obiective temporare care afectează parcursul sezonului, însă logica generală nu s-a modificat fundamental.

Din punct de vedere structural, e tot o succesiune de meciuri, negocieri și decizii de antrenor, cu un nivel de interactivitate ceva mai limitat.

Microtranzațiile, în continuare la putere

Ultimate Team, mașina de făcut bani a francizei dar și a companiei cumpărate de curând de PIF (Fondul de Investiții al Arabiei Saudite), continuă să funcționeze după același model: recompense, packs și progres lent pentru jucătorii care nu vor să investească bani.

Virgil Van Dijk în jocul EAFC 26, în modul de joc Ultimate Team, aflat la minge, pe gazon.
EAFC 26 este un salt înainte pentru franciză, mai ales în termeni de stabilitate și gameplay. Foto: EA Sports

Schimbările introduse ar fi un sistem de progres mai vizibil și câteva ajustări de echilibru, care nu rezolvă dezbaterea mult mai veche privind microtranzacțiile. Ele rămân o parte esențială a experienței și un factor care poate crea dezechilibru între jucători.

Un adaos notabil este modul „Rush”, un 5-contra-5 care amintește de FIFA Street. Se joacă rapid, are un ritm mult mai apropiat de stilul arcade și pune accent pe reflexe. Este un contrast interesant față de restul jocului, dar și o dovadă că EA încearcă să păstreze un public variat.

Totuși, Rush scoate la iveală unele limitări ale engine-ului. Jucătorii se mișcă prea mecanic în spații mici, iar animațiile defensive sunt greu de controlat.

De asemenea, e de menționat și faptul că FC 26 introduce și opțiuni suplimentare de accesibilitate. Modurile de contrast înalt, posibilitatea de a ajusta umbrele și filtrele vizuale fac jocul mai ușor de urmărit pentru un public mai larg.

Este o adăugare tehnică utilă, fără impact asupra gameplay-ului, dar care arată o preocupare pentru detalii de design.

EAFC 26 e mai mult o ediție de tranziție

Privit ca întreg, EA SPORTS FC 26 este o ediție de tranziție. Schimbările sunt vizibile, dar prudente. Motorul de joc e același, principiile de progres și monetizare nu s-au modificat semnificativ, iar inovațiile sunt, în mare parte, îmbunătățiri ale unor concepte existente.

Totuși, în raport cu FC 25, jocul este mai coerent. Ritmul fazelor e mai echilibrat, controlul mingii mai realist, iar diferențele între stiluri de joc mai clar definite.

Echipa lui PSG, în frunte cu Luis Enrique, reprodusă în jocul EAFC 26 în timpul decernării trofeului UEFA Champions League.
EAFC 26 este un salt înainte pentru franciză, mai ales în termeni de stabilitate și gameplay. Foto: EA Sports

Rămâne, însă, una dintre cele mai importante întrebări. Cât de mult justifică aceste schimbări o achiziție la preț complet? Pentru jucătorii care dețin deja FC 25 și preferă modurile casual, diferențele nu sunt chiar așa mari.

Pentru cei care caută experiențe mai tacticizate sau joacă frecvent online, FC 26 aduce câteva ajustări valoroase. În esență, este un produs rafinat, nu reinventat.

Din perspectiva aspectului tehnic, jocul poate fi considerat fără probleme unul stabil, dar nu spectaculos. AI-ul a fost îmbunătățit marginal, grafica e mai realistă, iar conținutul e consistent. Problemele cronice, adică micro-tranzacțiile, sau unele licențe care lipsesc, persistă.

Concluzie

FC 26 funcționează, în final, ca o ediție de consolidare. Avem parte de mai puține riscuri asumate și mai multă coerență. E un joc onest, complet, cu care te poți relaxa oricând. Mai puțin online, în cazul meu, unde am avut mereu probleme de temperament, dar aici e problema mea, pe persoană fizică.

Dacă ar fi să-l poziționăm pe o scară obiectivă, FC 26 ar merita o notă undeva între 7,5 și 8 din 10. Este o iterație stabilă, echilibrată și funcțională, dar fără salturi majore.

EA pare că a preferat să repare în loc să reinventeze. Pentru o franciză care caută identitate după despărțirea de FIFA, pare că aceasta ar fi o etapă necesară.

