Argentina sub Milei se îneacă

Întâlnirea dintre Milei și Trump a avut loc la Adunarea Generală a ONU. Aceasta vine într-un moment în care guvernul argentinian, confruntat cu lipsa de dolari, a apelat la un colac de salvare financiar din partea Trezoreriei SUA.

Scott Bessent, secretarul Trezoreriei, a anunțat pe platforma X că negociază cu Banca Centrală a Argentinei un program de schimb valutar în valoare de 20 de miliarde de dolari.

Alegerile legislative sunt la finalul lui octombrie

Bessent a declarat că „Trezoreria este pregătită să cumpere obligațiuni (emise) în dolari ale Argentinei” și o va face atunci când condițiile o vor justifica. „De asemenea, suntem pregătiți să acordăm un credit contingent semnificativ prin intermediul Fondului de Stabilizare a Cursului de Schimb” , a adăugat el.

Cu acest nou ajutor, Milei speră să stabilizeze moneda națională (peso), să liniștească piața și să câștige timp până la alegerile legislative din 26 octombrie.

Potrivit El Diario, The Wall Street Journal a publicat un articol intitulat „Argentina își pierde încrederea în revoluția de piață liberă a lui Milei”, descriind îngrijorarea din SUA cu privire la „scăderea sprijinului pentru președinte pe măsură ce fabricile se închid și economia se clatină înaintea unor alegeri intermediare cruciale”.

După ajutorul SUA, Argentina va acumula și mai multe datorii

Ajutorul financiar pentru «aliatul sistemic important», cum l-a numit Bessent, va adăuga mai multe datorii externe de plătit după împrumutul de 20 de miliarde de dolari de la Fondul Monetar Internațional (FMI).

Înainte de întâlnirea de marți cu Milei la sediul ONU, Trump a adus elogii omologului său argentinian într-un mesaj pe rețeaua sa, Truth Social. Președintele SUA i-a oferit lui Milei o copie tipărită a postării, potrivit președinției argentiniene.

«Foarte respectatul președinte al Argentinei, Javier Milei, s-a dovedit a fi un lider cu adevărat fantastic și puternic pentru marele popor al Argentinei, avansând la toate nivelurile cu o viteză record», a scris Trump.

Turbulențele economice ale Argentinei

Argentina traversează o perioadă de volatilitate financiară puternică, iar guvernul nu reușește să oprească deprecierea peso-ului față de dolar. După ce și-a revenit în urma devalorizării din 2023, modelul economic a rămas fără rezerve valutare.

Săptămâna trecută, Banca Centrală a trebuit să vândă 1,110 miliarde de dolari din rezervele în scădere. Astfel, țara nu și-a respectat angajamentele față de FMI, utilizând dolari pentru a interveni pe piață.

Planul economic al lui Milei s-a bazat pe un dolar ieftin în pesos pentru a controla inflația, tăieri drastice ale cheltuielilor publice pentru a obține un excedent fiscal și dereglementarea economiei.

Măsuri de urgență ale lui Milei: blochează banii spitalelor și persoanelor cu dizbilități

În paralel, guvernul a anunțat luni că va reduce la zero taxele de export pentru soia și carnea de vită, în încercarea de a atrage mai mulți dolari din exporturile agricole. Reducerea fiscală va fi în vigoare până pe 31 octombrie, cu cinci zile înainte de alegerile legislative.
Paradoxal, guvernul argentinian renunță la 1,6 miliarde de dolari din încasările din taxele de export către sectorul agricol, dar blochează creșterea bugetului pentru spitale și persoane cu dizabilități.

Anunțurile au avut un impact pe piață. Riscul de țară a scăzut cu peste 300 de puncte, ajungând la puțin peste 1.100 de puncte luni și 1.000 de puncte marți. În același timp, dolarul s-a tranzacționat sub 1.400 de pesos, iar acțiunile locale și de pe Wall Street au înregistrat creșteri.

Martín Burgos, economist la Flacso (Facultatea Latino-Americană de Științe Sociale), a declarat pentru El Diario că modelul economic are o problemă structurală.

„Este un model care poate funcționa doar dacă găsește «surse» de valută. Fac analogia cu o mașină veche care consumă multă benzină și trebuie să găsească stații de alimentare și, dacă nu găsește, se oprește. Mai întâi a fost amnistia fiscală din 2024, apoi împrumutul FMI din aprilie anul acesta, iar acum o cerere de ajutor extraordinar de la Trezoreria SUA.

Este o mașină hodorogită, pentru că am intrat într-o perioadă de recesiune, cu probleme de ocupare a forței de muncă, deoarece sectoarele cele mai afectate au fost industria, comerțul și construcțiile”.

Excedent pe spatele pensionarilor și angajaților la stat

Deși inflația s-a stabilizat la niveluri sub 2% pe lună, consumul s-a contractat, iar guvernul s-a confruntat cu un eșec electoral de aproape 14 puncte la începutul lunii septembrie. Pe străzi se aude că sectoarele mai sărace «nu se ajung cu banii de la o lună la alta», iar clasa de mijloc se confruntă cu dificultăți tot mai mari.

Excedentul generat de acest model s-a făcut pe seama pensiilor, angajaților publici, universităților, lucrărilor publice și transferurilor către provincii.

În acest context, săptămâna trecută, Camera Deputaților a anulat vetoul prezidențial privind creșterea fondurilor pentru universitățile publice și urgența în spitalele pediatrice. Se așteaptă ca Senatul să facă același lucru pe 2 octombrie. În plus, Congresul a aprobat deja o lege care mărește bugetul pentru persoanele cu dizabilități.

Reacții după ce s-a aflat că Trump vrea să-l ajute pe Milei

Senatoarea americană Elizabeth Warren (democrată din Massachusetts) a denunțat planul de salvare ca fiind o altă favoare din partea lui Trump adusă unuia dintre aliații săi politici.

„Mai întâi, Trump ne-a pus să plătim prețuri mai mari la cafea și carne de vită pentru a-l susține pe un complotist împotriva statului condamnat în Brazilia”, a spus ea, referindu-se la încercarea lui Trump de a folosi tarife vamale dure pentru a presa guvernul brazilian să renunțe la acuzațiile împotriva lui Jair Bolsonaro, care a fost în cele din urmă condamnat săptămâna trecută pentru tentativă de răsturnare a guvernului. „Acum, el vrea ca toți contribuabilii americani să-l salveze pe prietenul său Milei din Argentina.”

Benjamin Norton de la Geopolitical Economy Report spune că motivația merge mai departe decât simplul ajutor oferit unui prieten. Este un efort de a salva reputația „libertarianismului existent” și averea investitorilor americani care l-au ajutat.

„Milei a primit deja o gură de aer de 42 de miliarde de dolari de la FMI, controlat de SUA, și de la Banca Mondială (după ce Argentina avea deja mai multe datorii față de FMI decât orice altă țară), dar nici măcar asta nu a fost suficient pentru a stabiliza experimentul nebunesc al Școlii Austriace al lui Milei”, a spus Norton. „Guvernul SUA face acest lucru nu doar pentru a-și susține una dintre cele mai loiale marionete din America Latină, ci și pentru a aduce beneficii investitorilor americani bogați care dețin acțiuni și obligațiuni argentiniene și corporațiilor americane care doresc litiul Argentinei.”

Jurnalistul Jacob Silverman – autorul cărții care urmează să apară, Gilded Rage: Elon Musk and the Radicalization of Silicon Valley – a susținut că a-i permite radicalului libertarian să cadă nu este o opțiune pentru Trump.

„Nu i se poate permite lui Javier Milei să eșueze”, a spus Silverman, „deoarece liderii MAGA și dreapta tehnologică l-au susținut ca un adevărat libertarian care luptă împotriva globaliștilor și «face ceea ce trebuie făcut»: îi sărăcește pe oameni în numele capitalului privat.”

La noi situația lui Milei nu a fost foarte comentată de persoanele publice sau politice, singurul care îl susține în continuare pe președintele Argentinei pare să fie doar Claudiu Năsui, deputat USR și fost ministru al Economiei.

Condiții pentru ajutorul SUA

Bessent a afirmat pe platforma X că Statele Unite sunt dispuse să „cumpere datorie publică pe piața primară sau secundară” și că unele companii americane intenționează să „facă investiții străine directe importante în mai multe sectoare din Argentina, în cazul unui rezultat electoral positiv”.

Cu alte cuvinte, administrația Trump mizează deschis pe înfrângerea peronismului, principala forță de opoziție, în alegerile din octombrie. Funcționarul a clarificat: „Imediat după alegeri, vom începe să lucrăm cu guvernul argentinian la plata principalelor sale obligații.”

În cadrul pachetului de cereri, Statele Unite au interese geopolitice și comerciale care vizează ruperea legăturilor cu China. Secretarul Trezoreriei SUA a declarat în aprilie că țara sa va cere Argentinei să renunțe la swap-urile pe care le are cu gigantul asiatic dacă intră banii din Statele Unite.

Argentina este cel mai mare debitor al FMI, care i-a acordat deja 56 de miliarde de dolari în 2018. Acest împrumut a fost acordat în timpul guvernului conservator al lui Mauricio Macri, al cărui ministru al Economiei era Luis Caputo, care deține în prezent aceeași funcție.

