Înfrângere rușinoasă pentru Milei

Președintele argentinian Javier Milei a suferit prima sa înfrângere electorală duminică, 7 septembrie, în cadrul alegerilor din provincia Buenos Aires. Partidul său, „La Libertad Avanza”, a primit doar 34% din voturi, comparativ cu opoziția peronistă, „Fuerza Patria”, care a primit peste 47%.

Până și cei din anturajul politic al celui supranumit „Trump-ul pampasului” recunosc că este „timpul să-și facă puțină autocritică”.

Milei a implementat o serie de măsuri de austeritate, inclusiv reducerea subvențiilor pentru energie și transporturi, concedierea a zeci de mii de funcționari guvernamentali, înghețarea proiectelor de infrastructură publică și impunerea de înghețare a salariilor și pensiilor sub inflație. Schimbările sale economice au dus la creșterea șomajului, la declinul activității economice și la o creștere bruscă a sărăciei

Cu dolarul în creștere cu 5%, acțiuni în scădere cu 20%, cu un risc de țară care a urcat la 30% și recomandarea Wall Street de a nu se cumpăra obligațiuni argentiniene: piața bursieră din Buenos Aires a trăit o adevărată Luni Neagră.

Guvernul lui Milei a sărăcit populația

Cu doar câteva luni înainte de weekendul trecut, politicienii, politologii și institutele de sondare nici măcar nu luau în calcul ca guvernul să piardă alegerile regionale de duminică din provincia Buenos Aires. „Vom cuceri țara”, a proclamat președintele. „Vom vopsi provincia în violet [culoarea partidului său], va fi magnific.”

A fost nevoie doar de două scandaluri care să implice guvernul, președintele și pe sora sa, împreună cu o economie stagnantă, pentru a transforma un triumf la care se aștepta președintele într-un dezastru.

Dar, încă de la începutul anului, în Argentina, ceea ce valora 100 de dolari la sfârșitul anului 2023, costa deja 175 de dolari. Această inflație, care a alungat turiștii, lucrătorii străini și expații, s-a petrecut din cauza strategiei guvernului.

Turiștii din Argentina au fugit cât mai departe

În decembrie 2023, cu câteva zile înainte de venirea la putere a lui Javier Milei, coșul alimentar (alimente și servicii) pentru o persoană era de aproximativ 300.000 de pesos pe lună, sau, la cursul de schimb de la acea vreme, echivalentul a 300 de dolari.

O masă bună la restaurant costa în jur de zece dolari, un bilet de autobuz 10 cenți, un kilogram de roșii 50 de cenți, iar o cameră de hotel de trei stele între 20 și 30 de dolari.

La aceste prețuri, turiști din întreaga lume s-au adunat în Argentina, care a cunoscut apoi o epocă de aur a turismului. Apoi a venit devalorizarea brutală de la sfârșitul anului, urmată de o creștere extraordinară a prețurilor: 25% pe lună în ianuarie și februarie, urmată de o scădere lentă până la 3% la sfârșitul anului, până la puțin peste 100% în 2024.

Rezultatul: ceea ce costa 100 de dolari în ianuarie 2024 ajunsese să coste 175 de dolari în februarie anul acesta.

O creștere ale cărei consecințe au fost imediate: scăderea numărului de turiști la 21%, iar numărul argentinienilor aflați în vacanță în străinătate a crescut cu peste 70%. Acesta este un dezastru pentru industria turismului, care reprezintă aproximativ 9% din PIB-ul celei mai vizitate țări din America de Sud.

Mai mult, majoritatea străinilor care locuiau în Argentina și depindeau de venituri din străinătate au început să părăsească țara. Această situație economică neobișnuită se datorează în principal strategiei guvernului de combatere a inflației.

Într-un discurs de după înfrângerea sa, Milei a declarat că nu va renunța la politicile sale dure de austeritate, dar a promis o perioadă de reflecție și „autocritică profundă” înainte de votul din octombrie, care va reînnoi aproape jumătate din Congresul Argentinei. Nu a oferit alte detalii.

90% dintre gospodării sunt îndatorate

Totul a început în februarie, odată cu izbucnirea scandalului „criptogate”, în care președintele însuși ar fi promovat intenționat o criptomonedă care s-a dovedit a fi o înșelătorie.

Încrederea câștigată printr-o inflație relativ controlată a început să se erodeze, iar programul economic a început să dea semne că se epuizează.

Reducerile bugetare masive au lăsat practic mii de muncitori șomeri. De la ascensiunea lui Javier Milei, potrivit Centrului Argentinian pentru Economie Politică (CEPA), țara a pierdut 220.000 de locuri de muncă, 15.000 de IMM-uri au fost forțate să se închidă, 16.000 de chioșcuri – o adevărată instituție în Argentina – au dispărut, iar capacitatea de producție a industriei naționale funcționează la doar 58%, potrivit Institutului Național de Statistică.

Mai mult, salariul și pensia minimă ajung acoperă o treime din bugetul mediu al unei gospodării, fără să calculăm chiria. Drept urmare, 60% dintre argentinieni își folosesc cardurile de credit pentru alimente, 90% dintre gospodării sunt îndatorate, iar jumătate dintre ele cheltuiesc 40% din venit pentru a plăti datorii.

Corupția și mita din ochiul lui Milei

Apoi a venit lovitura finală la sfârșitul lunii august, când a izbucnit un scandal de corupție și luare de mită legat de achiziționarea de medicamente, implicând-o pe sora lui Javier Milei („șefa”, după propriile sale cuvinte) și pe doi dintre apropiații săi. De atât a fost nevoie pentru ca furia care mocnea de câteva luni să escaladeze, înainte de a fi exprimată la urne în acest weekend.

Până acum, Javier Milei a reușit să guverneze profitând de inconsecvența și disparitatea dintre partidele de opoziție.

Președintele a respins orice proiect de lege care nu i-a plăcut și și-a impus voința prin decrete. Pare incontestabil că va trebui să facă multe concesii, dacă vrea să evite să se confrunte cu un Congres ostil la sfârșitul lunii octombrie. Și totuși, el tocmai a declarat că „orice s-ar întâmpla, nu ne vom schimba cursul nici măcar cu un milimetru”.

Fanii lui Milei din România

Unul dintre cei mai înfocați fani ai lui Milei din România este deputatul USR Claudiu Năsui. Fost ministru al economiei în Guvernul Cîțu, Năsui l-a indicat de mai multe ori pe Javier Milei ca un exemplu de urmat.

Într-o postare de pe pagina sa de Facebook din decembrie 2024, Năsui spunea despre Milei că este „probabil cel mai tare președinte din lume”. „În campanie, toți contracandidații lui promiteau că nu vor scădea cheltuielile atât de mult precum cerea FMI (câteva procente din PIB, gradual). El a promis că le va scădea cu 10% din PIB și rapid. Pe platforma asta a câștigat. Iar de când a devenit președinte, a lansat un program de reforme pur liberale și a reușit să ducă Argentina pe un drum la care nici nu s-ar fi visat”, spunea Năsui în decembrie 2024.

Milei are și un fan economist român care laudă reformele lui din Argentina, profesorul Silviu Cerna, membru în Consiliul de Administrație al BNR timp de 17 ani. Într-un articol de opinie publicat la începutul lunii august pe platforma Contributors, profesorul Cerna susținea că modelul de reformă al lui Javier Milei ar trebui aplicat și în România. A vorbit și cu Libertatea, la fel de entuziasmat.

