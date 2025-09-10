Înfrângere rușinoasă pentru Milei

Președintele argentinian Javier Milei a suferit prima sa înfrângere electorală duminică, 7 septembrie, în cadrul alegerilor din provincia Buenos Aires. Partidul său, „La Libertad Avanza”, a primit doar 34% din voturi, comparativ cu opoziția peronistă, „Fuerza Patria”, care a primit peste 47%.

Până și cei din anturajul politic al celui supranumit „Trump-ul pampasului” recunosc că este „timpul să-și facă puțină autocritică”.

Milei a implementat o serie de măsuri de austeritate, inclusiv reducerea subvențiilor pentru energie și transporturi, concedierea a zeci de mii de funcționari guvernamentali, înghețarea proiectelor de infrastructură publică și impunerea de înghețare a salariilor și pensiilor sub inflație. Schimbările sale economice au dus la creșterea șomajului, la declinul activității economice și la o creștere bruscă a sărăciei

Cu dolarul în creștere cu 5%, acțiuni în scădere cu 20%, cu un risc de țară care a urcat la 30% și recomandarea Wall Street de a nu se cumpăra obligațiuni argentiniene: piața bursieră din Buenos Aires a trăit o adevărată Luni Neagră.

Guvernul lui Milei a sărăcit populația

Cu doar câteva luni înainte de weekendul trecut, politicienii, politologii și institutele de sondare nici măcar nu luau în calcul ca guvernul să piardă alegerile regionale de duminică din provincia Buenos Aires. „Vom cuceri țara”, a proclamat președintele. „Vom vopsi provincia în violet [culoarea partidului său], va fi magnific.”

Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările
Recomandări
Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian / Varșovia a invocat articolul 4 din Tratatul NATO/ Trump refuză întrebările

A fost nevoie doar de două scandaluri care să implice guvernul, președintele și pe sora sa, împreună cu o economie stagnantă, pentru a transforma un triumf la care se aștepta președintele într-un dezastru.

Dar, încă de la începutul anului, în Argentina, ceea ce valora 100 de dolari la sfârșitul anului 2023, costa deja 175 de dolari. Această inflație, care a alungat turiștii, lucrătorii străini și expații, s-a petrecut din cauza strategiei guvernului.

Turiștii din Argentina au fugit cât mai departe

În decembrie 2023, cu câteva zile înainte de venirea la putere a lui Javier Milei, coșul alimentar (alimente și servicii) pentru o persoană era de aproximativ 300.000 de pesos pe lună, sau, la cursul de schimb de la acea vreme, echivalentul a 300 de dolari.

O masă bună la restaurant costa în jur de zece dolari, un bilet de autobuz 10 cenți, un kilogram de roșii 50 de cenți, iar o cameră de hotel de trei stele între 20 și 30 de dolari.

La aceste prețuri, turiști din întreaga lume s-au adunat în Argentina, care a cunoscut apoi o epocă de aur a turismului. Apoi a venit devalorizarea brutală de la sfârșitul anului, urmată de o creștere extraordinară a prețurilor: 25% pe lună în ianuarie și februarie, urmată de o scădere lentă până la 3% la sfârșitul anului, până la puțin peste 100% în 2024.

Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre
Recomandări
Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

Rezultatul: ceea ce costa 100 de dolari în ianuarie 2024 ajunsese să coste 175 de dolari în februarie anul acesta.

O creștere ale cărei consecințe au fost imediate: scăderea numărului de turiști la 21%, iar numărul argentinienilor aflați în vacanță în străinătate a crescut cu peste 70%. Acesta este un dezastru pentru industria turismului, care reprezintă aproximativ 9% din PIB-ul celei mai vizitate țări din America de Sud.

Mai mult, majoritatea străinilor care locuiau în Argentina și depindeau de venituri din străinătate au început să părăsească țara. Această situație economică neobișnuită se datorează în principal strategiei guvernului de combatere a inflației.

Într-un discurs de după înfrângerea sa, Milei a declarat că nu va renunța la politicile sale dure de austeritate, dar a promis o perioadă de reflecție și „autocritică profundă” înainte de votul din octombrie, care va reînnoi aproape jumătate din Congresul Argentinei. Nu a oferit alte detalii.

90% dintre gospodării sunt îndatorate

Totul a început în februarie, odată cu izbucnirea scandalului „criptogate”, în care președintele însuși ar fi promovat intenționat o criptomonedă care s-a dovedit a fi o înșelătorie.

„Marile averi explodează, iar noi le cerem în continuare altora să facă un efort?”: Furie și indignare la protestele din Franța
Recomandări
„Marile averi explodează, iar noi le cerem în continuare altora să facă un efort?”: Furie și indignare la protestele din Franța

Încrederea câștigată printr-o inflație relativ controlată a început să se erodeze, iar programul economic a început să dea semne că se epuizează.

Reducerile bugetare masive au lăsat practic mii de muncitori șomeri. De la ascensiunea lui Javier Milei, potrivit Centrului Argentinian pentru Economie Politică (CEPA), țara a pierdut 220.000 de locuri de muncă, 15.000 de IMM-uri au fost forțate să se închidă, 16.000 de chioșcuri – o adevărată instituție în Argentina – au dispărut, iar capacitatea de producție a industriei naționale funcționează la doar 58%, potrivit Institutului Național de Statistică.

Mai mult, salariul și pensia minimă ajung acoperă o treime din bugetul mediu al unei gospodării, fără să calculăm chiria. Drept urmare, 60% dintre argentinieni își folosesc cardurile de credit pentru alimente, 90% dintre gospodării sunt îndatorate, iar jumătate dintre ele cheltuiesc 40% din venit pentru a plăti datorii.

Corupția și mita din ochiul lui Milei

Apoi a venit lovitura finală la sfârșitul lunii august, când a izbucnit un scandal de corupție și luare de mită legat de achiziționarea de medicamente, implicând-o pe sora lui Javier Milei („șefa”, după propriile sale cuvinte) și pe doi dintre apropiații săi. De atât a fost nevoie pentru ca furia care mocnea de câteva luni să escaladeze, înainte de a fi exprimată la urne în acest weekend.

Până acum, Javier Milei a reușit să guverneze profitând de inconsecvența și disparitatea dintre partidele de opoziție.

Președintele a respins orice proiect de lege care nu i-a plăcut și și-a impus voința prin decrete. Pare incontestabil că va trebui să facă multe concesii, dacă vrea să evite să se confrunte cu un Congres ostil la sfârșitul lunii octombrie. Și totuși, el tocmai a declarat că „orice s-ar întâmpla, nu ne vom schimba cursul nici măcar cu un milimetru”.

Fanii lui Milei din România

Unul dintre cei mai înfocați fani ai lui Milei din România este deputatul USR Claudiu Năsui. Fost ministru al economiei în Guvernul Cîțu, Năsui l-a indicat de mai multe ori pe Javier Milei ca un exemplu de urmat.

Într-o postare de pe pagina sa de Facebook din decembrie 2024, Năsui spunea despre Milei că este „probabil cel mai tare președinte din lume”. „În campanie, toți contracandidații lui promiteau că nu vor scădea cheltuielile atât de mult precum cerea FMI (câteva procente din PIB, gradual). El a promis că le va scădea cu 10% din PIB și rapid. Pe platforma asta a câștigat. Iar de când a devenit președinte, a lansat un program de reforme pur liberale și a reușit să ducă Argentina pe un drum la care nici nu s-ar fi visat”, spunea Năsui în decembrie 2024.

Milei are și un fan economist român care laudă reformele lui din Argentina, profesorul Silviu Cerna, membru în Consiliul de Administrație al BNR timp de 17 ani. Într-un articol de opinie publicat la începutul lunii august pe platforma Contributors, profesorul Cerna susținea că modelul de reformă al lui Javier Milei ar trebui aplicat și în România. A vorbit și cu Libertatea, la fel de entuziasmat.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
5 știri by Libertatea – Monden: De ce Theo Rose nu îl tunde pe fiul ei şi în ce constă dieta lui Mihai Bendeac
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
Unica.ro
La 26 de ani, fiica Maiei Morgenstern a făcut un copil cu un bărbat de 63 de ani. După valul de critici la adresa Cabiriei, marea noastră actriță a reacționat acum dur! Ce mesaj le-a transmis tuturor celor care îi judecă fiica. “Distinsă turmă online”
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
GSP.RO
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Parteneri
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Prețul gazelor a crescut cu 10%. România exportă 6,7 milioane mc de gaze în Ungaria și 2,3 milioane mc în Republica Moldova
Știri România 19:47
Prețul gazelor a crescut cu 10%. România exportă 6,7 milioane mc de gaze în Ungaria și 2,3 milioane mc în Republica Moldova
Trei familii au oferit o nouă șansă la viață pentru 8 români, la Brașov, în ultimele 72 de ore
Știri România 19:01
Trei familii au oferit o nouă șansă la viață pentru 8 români, la Brașov, în ultimele 72 de ore
Parteneri
Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă. Expert: „În Polonia nu a fost un simplu incident”
Adevarul.ro
Dronele lui Putin testează granițele NATO, iar România ar putea fi următoarea țintă. Expert: „În Polonia nu a fost un simplu incident”
Ce se întâmpla, de fapt, în viața profesoarei din Drobeta Turnu Severin, găsită moartă în casă, alături de copilul de șapte ani. Dosarele scot la lumină detalii neașteptate
Fanatik.ro
Ce se întâmpla, de fapt, în viața profesoarei din Drobeta Turnu Severin, găsită moartă în casă, alături de copilul de șapte ani. Dosarele scot la lumină detalii neașteptate
Andreea Marin, fără machiaj la 49 de ani. Apariția surprinzătoare care i-a lăsat mască pe fani
Financiarul.ro
Andreea Marin, fără machiaj la 49 de ani. Apariția surprinzătoare care i-a lăsat mască pe fani

Monden

5 știri by Libertatea – Monden: De ce Theo Rose nu îl tunde pe fiul ei şi în ce constă dieta lui Mihai Bendeac
Stiri Mondene 20:59
5 știri by Libertatea – Monden: De ce Theo Rose nu îl tunde pe fiul ei şi în ce constă dieta lui Mihai Bendeac
Reacția lui Ernest când publicul îl recunoaște pe stradă: „E normal să fie așa”
Exclusiv
Stiri Mondene 17:14
Reacția lui Ernest când publicul îl recunoaște pe stradă: „E normal să fie așa”
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Unica.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut anunțul de care toată România se temea! Schimbarea pe care nimeni nu și-o dorea! Ce urmează
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
ObservatorNews.ro
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Libertateapentrufemei.ro
Motivul teribil pentru care profesoara din Drobeta Turnu Severin și-a ucis băiețelul de 7 ani, iar apoi s-ar fi spânzurat. O fostă elevă face declarații cutremurătoare
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.ro
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Mediafax.ro
Reacția Rusiei privind incidentele cu drone din Polonia. Ce spune ministerul rus al Apărării
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Muncă de acasă timp de 8 zile pe lună pentru acești români. Cine sunt angajații pentru care se schimbă legea
KanalD.ro
Muncă de acasă timp de 8 zile pe lună pentru acești români. Cine sunt angajații pentru care se schimbă legea

Politic

AUR cere Guvernului să nu primească suma de 16,7 miliarde euro din programul pentru apărare SAFE: „Nivelul sumei este nefiresc de ridicat” 
Politică 18:43
AUR cere Guvernului să nu primească suma de 16,7 miliarde euro din programul pentru apărare SAFE: „Nivelul sumei este nefiresc de ridicat” 
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
Analiză
Politică 14:00
Primăriile care ar trebui să dea afară sute de angajați la „reforma” administrației publice: „Cine a consumat trebuie să plătească nota”. Un important primar cere măsuri în oglindă la centru
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și școala
Fanatik.ro
Ce studii are Mircea Lucescu. Deși fotbalul i-a dat totul, selecționerului României i-a plăcut și școala
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”
Spotmedia.ro
Statuia emblematică a leului înaripat din Veneția e, de fapt, ”Made in China”