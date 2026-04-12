Se așteaptă ca primele rezultate parțiale să fie anunțate la ora 21:00 (ora României) și să fie apoi actualizate cifrele la fiecare 10 minute ulterior.În funcție de modul de procesare a buletinelor de vot, Biroul Electoral Național (NVI) urmează să înceapă să anunțe rezultatele alegerilor parlamentare duminică, la ora 20:00; comisiile de numărare a voturilor vor număra mai întâi buletinele de vot ale candidaților individuali.

Rezultatele preliminare ale alegerilor de duminică vor fi publicate pe Valasztas.hu după închiderea votului, cu actualizări la fiecare 10 minute.

Comisiile de numărare a voturilor numără mai întâi voturile exprimate pentru candidații individuali, urmate de voturile pe listele partidelor naționale și apoi voturile exprimate pentru listele pe naționalități.

Grefierul responsabil cu procesele-verbale ale comisiei de numărare a voturilor transmite imediat rezultatele numărării voturilor către biroul electoral local, care le înregistrează în sistemul informatic. Astfel, rezultatele alegerilor pe circumscripții individuale sunt publicate mai întâi pe pagina de informații online a NVI, Valasztas.hu.

După numărarea voturilor, comisia de numărare a voturilor stabilește rezultatele alegerilor pe secții de votare și emite un raport privind numărarea voturilor și stabilirea rezultatelor pe secții de votare.

Oficiul Național Electoral (NVI) va începe duminică, la ora 20:00 (ora României), deschiderea celor aproape 232.000 de voturi prin corespondență primite până acum pentru alegerile parlamentare și scanarea buletinelor de vot.

Aproximativ 8 milioane de cetățeni maghiari sunt așteptați la urne pentru a alege cei 199 de membri ai Parlamentului. Sistemul electoral este mixt: 106 deputați vor fi aleși în circumscripții uninominale, în timp ce ceilalți 93 vor fi desemnați pe baza listelor naționale ale partidelor și minorităților etnice.

Cetățenii maghiari din străinătate au putut vota prin corespondență pe listele partidelor. Potrivit Oficiului Național Electoral, circa 500.000 de astfel de persoane s-au înregistrat pentru alegerile din 2026, majoritatea fiind susținători tradiționali ai Fidesz. Cei care au o adresă înregistrată în țară trebuie însă să voteze personal, fie în Ungaria, fie la reprezentanțele diplomatice din străinătate.

Pragul electoral pentru ca un partid să intre în parlament este de 5%, iar secțiile de votare vor fi deschise între orele 6.00 și 19.00, ora locală (7.00 – 20.00, ora României). Rezultatele preliminare sunt așteptate să fie anunțate duminică seara.

Premierul ungar Viktor Orban și formațiunea sa, Fidesz, au avut parte de cel mai strâns scrutin după o serie de patru victorii categorice. Actualele alegeri de pe 12 aprilie vin după 16 ani de mandat în care guvernarea Orban a fost constant ținta criticilor internaționale, fiind vizate în special regresul standardelor democratice, restrângerea libertății presei și politicile privind drepturile comunității LGBTQ.

Avocat de profesie și lider al partidului de opoziție Tisza, Peter Magyar, în vârstă de 45 de ani, a cunoscut o ascensiune fulminantă în doar doi ani, de la debutul său public în 2024. Potrivit The Washington Post, el a mobilizat un număr semnificativ de alegători dezamăgiți de guvernarea Orbán, devenind cea mai serioasă amenințare la adresa puterii de lungă durată a acestuia.

Deși acum este unul dintre cei mai vocali critici ai premierului, Magyar a petrecut ani de zile în cercurile guvernamentale apropiate de Orbán. Membru al Fidesz din 2002, a ocupat funcții importante în instituțiile de stat și a fost un apropiat al elitei politice.

Partidul Tisza, condus de Péter Magyar, a reușit să preia conducerea în fața Fidesz în rândul alegătorilor deciși, obținând un scor de 52% față de 39%, conform unui sondaj realizat de Institutul Publicus între 7 și 9 aprilie și citat de Népszava. Studiul, care a inclus 1.004 respondenți reprezentativi pentru populația adultă din Ungaria, a evidențiat o creștere constantă a sprijinului pentru opoziție.

