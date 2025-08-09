Trump și Putin se vor întâlni în Alaska, pe 15 august. Ce înseamnă asta pentru războiul din Ucraina

Întâlnirea istorică, anunțată pe Truth Social

Donald Trump a făcut anunțul pe rețeaua sa de socializare Truth Social:

„Întâlnirea foarte așteptată între mine, ca președinte al Statelor Unite ale Americii, și președintele Vladimir Putin, al Rusiei, va avea loc vinerea viitoare, 15 august 2025, în Marele Stat Alaska. Urmează detalii. Mulțumesc pentru atenția acordată acestui subiect!”

La scurt timp, Kremlinul a confirmat informația printr-un purtător de cuvânt, care a declarat că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia. Oficialul rus a adăugat că Trump a fost invitat și în Rusia, pentru un posibil al doilea summit.

Până acum, nu există o reacție oficială din partea Ucrainei.

Trump și Putin l-au respins elegant pe Zelenski

Anunțul întâlnirii a venit la doar câteva ore după ce Donald Trump a sugerat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului început în februarie 2022, odată cu invazia pe scară largă a Rusiei.

Întrebat dacă o întâlnire între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski este o condiție pentru acest summit, Trump a răspuns: „Nu, nu este.”

Întâlnirea, o șansă de de încetare a focului?

Potrivit Wall Street Journal, Putin ar fi propus un plan de încetare a focului în două etape. Prima ar presupune retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk, ceea ce ar permite Moscovei să obțină control total asupra Donețkului, Luhanskului și Crimeei. A doua etapă ar fi dedicată unor negocieri finale între Trump, Putin și, ulterior, Volodimir Zelenski.

Donald Trump a declarat că un eventual acord ar putea presupune „schimburi de teritorii” între părți:

„Vom recupera unele teritorii, altele vor fi schimbate. Vor fi schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”, a spus liderul de la Casa Albă.

Pregătiri diplomatice înaintea întâlnirii

Înaintea discuțiilor din Alaska, Vladimir Putin a vorbit la telefon cu mai mulți aliați-cheie, inclusiv cu președintele Chinei, Xi Jinping, și cu liderul din Belarus, Aleksandr Lukașenko. Beijingul și-a exprimat sprijinul pentru eforturile de pace, iar Minsk a fost informat despre „negocieri și acorduri” cu Washingtonul. Putin a discutat și cu liderii din Uzbekistan, Kazahstan și India.

Între timp, în paralel cu pregătirile pentru summit, mai multe țări europene, Suedia, Norvegia, Danemarca și Olanda, au anunțat că vor contribui cu sute de milioane de euro la achiziția de armament american pentru Ucraina, în cadrul unui nou mecanism NATO.

Ce ar însemna pentru Ucraina întâlnirea Trump – Putin

Premierul Poloniei, Donald Tusk, spune că o „înghețare” a războiului ar putea fi „mai aproape decât mai departe”, după o discuție cu Volodimir Zelenski, scrie Reuters.

„Nu vreau să spun sfârșitul, dar o înghețare a conflictului este mai aproape decât mai departe. Există speranțe pentru asta”, a spus Tusk.

„Înghețarea” conflictului înseamnă oprirea focului și blocarea frontului pe liniile actuale, fără un tratat de pace final. Practic, luptele se opresc, dar disputa rămâne nerezolvată până la negocieri ulterioare. Tusk a formulat explicit că nu vorbește despre „sfârșitul războiului”, ci despre o pauză care ar putea veni „mai curând decât mai târziu”.

Pentru Ucraina, miza imediată ar fi salvarea de vieți și timp. Miza pe termen lung rămâne cum și dacă un „îngheț” poate duce la o pace justă, fără a legitima pierderi teritoriale.

