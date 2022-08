Potrivit procurorilor, în perioada anilor 2013-2018, în Sectorul 3 din municipiul București, s-au încheiat mai multe acte adiționale la un contract de salubrizare cu S.C. ROSAL GRUP S.A., prin care, fie s-a prelungit contractul, fie s-a mărit valoarea acestuia.

„În loc să fie organizate licitații publice, contractul de salubritate încheiat în anul 1999 ar fi fost prelungit succesiv cu S.C. ROSAL GRUP S.A., prin acte adiționale care ar fi determinat inclusiv creșterea tarifelor de salubrizare”, transmit procurorii.

Ei arată că primarul Sectorului 3, în 2014, „ar fi încheiat și semnat în mod nelegal, un alt act adițional, fără a-l supune aprobării Consiliului local, prin care s-ar fi crescut frecvențele de realizare a activităților de curățenie a căilor publice cu influență asupra creșterii costurilor operatorului de salubritate Rosal Grup S.A.”

De asemenea, potrivit procurorilor, pentru a acoperi retroactiv nelegalitățile prelungirii contractului inițial, funcționarii Primăriei Sector 3 au inițiat un demers juridic prin care, în cursul anului 2018, actele adiționale s-ar fi aprobat retroactiv de către Consiliul local.

Și viceprimarul Elena Petrescu, inculpată în dosar, a semnat un referat, pe baza unei delegări nelegale făcute de primar, prin care practic s-au șters o parte din obligațiile de plată pe care ROSAL le avea către Primăria Sectorului 3, susține DNA.

DNA precizează că prin aceste fapte, inculpații au creat un prejudiciu total de 578.446.818 lei în dauna Sectorului 3 și un folos necuvenit pentru SC Rosal Grup S.A.

În acest dosar, Robert Negoiță a fost pus sub urmărire penală în februarie 2021. Atunci, el a afirmat, într-un mesaj postat pe Facebook, că este nevinovat. „Vom demonstra, conform procedurilor legale, că nu am acţionat în afara legii sau în vreun mod care să prejudicieze interesele şi nevoile comunităţii sectorului nostru. Trebuie să avem încredere în actul de justiţie din România şi în faptul că, la final, toate aceste detalii vor fi clarificate şi se va concluziona, fără tăgadă, că am procedat corect, cu respectarea procedurilor legale şi în interesul comunităţii”, a scris Robert Negoiţă, în momentul începerii urmării penale., pe pagina sa de Facebook.

În dosar au mai fost deferiți justiției:

Octavian Ghețu, director executiv la Direcția Economică din cadrul Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii unei infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave, a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual;

George-Alexandru Manciu, la data faptelor exercita, cu titlu temporar, funcția de director executiv al Direcției Utilități Publice din cadrul Primăriei Sector 3, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave;

Irina-Gina Soroceanu, director executiv la Direcția Investiții și Achiziții din cadrul Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave;

Florentina Pencea, la data faptelor exercita, cu titlu temporar, funcția de director executiv al Direcției juridice din cadrul Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave;

Elena Petrescu, la data faptelor consilier local în cadrul Consiliului Local Sector 3 și viceprimar al Primăriei Sector 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave și fals intelectual;

Mihăiță Marius, la data faptelor secretar al Primăriei Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii a două participații improprii la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite, cu consecințe deosebit de grave;

Mirela Chetreanu, auditor public extern în cadrul Curții de Conturi a României-Camera de Conturi București, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals intelectual;

Reprezentant al S.C. ROSAL GRUP S.A, sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite cu consecințe deosebit de grave;

S.C. ROSAL GRUP S.A., sub aspectul săvârșirii a două complicități la infracțiunea de abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit cu consecințe deosebit de grave.

