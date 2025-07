Patru goluri în sezonul recent încheiat

Roberto Ayza joacă în prezent pentru ACS Zimbrii Lerești, echipă din județul Argeș, care tocmai a promovat în Liga a 3-a. Brazilianul Ayza a marcat patru goluri în campionatul recent încheiat. În ultimele trei sezoane, Ayza a mai evoluat pentru Dacia Ștefănești și Speed Academy Pitești.

Ayza are sute de meciuri jucate în primele patru ligi din România. Numai în primele două ligi din țara noastră are 350 de partide la activ și 68 de goluri.

La 44 de ani și o lună, Ayza este cel mai longeviv jucător brazilian din Europa, depășind recordurile deținute de Thiago Silva, care a jucat la Chelsea până la 40 de ani (și încă joacă la 41 de ani în Brazilia) și respectiv Dani Alves, care a jucat ultima oară pentru FC Barcelona la vârsta de 39 de ani.

La ora actuală, cel mai longeviv fotbalist brazilian de pe glob este portarul Fábio, care la 44 de ani și opt luni încă joacă pentru clubul Fluminense, din țara natală.

Căsătorit cu o româncă

Căsătorit cu o româncă, Gabriela Ayza, fostă jucătoare de volei, brazilianul Roberto Ayza a jucat pentru CS Mioveni în perioadele 2009-2012 și 2013-2019, evoluând în total în 259 de partide și marcând 54 de goluri. De altfel, Ayza este considerat cel mai bun jucător din istoria CS Mioveni.

Roberto Ayza a depănat pentru Libertatea povestea carierei și a pasiunii sale pentru România.

În 2006, Ayza juca pentru Portuguesa Londrinense, o echipă din Brazilia, iar președintele de acolo l-a întrebat dacă vrea să joace în România. După ce au stabilit detaliile financiare, a fost de acord, și-a făcut pașaportul și toate actele aferente și a venit în România, la echipa Cetatea Suceava, din Liga a 2-a.

Ayza și soția sa, Gabriela în Brazilia. Foto: arhivă personală

63 de grade Celsius diferență între Brazilia și Suceava

„Sincer să fiu, nu știam aproape nimic despre România. Știam doar de echipa României, pe care o văzusem jucând atât de bine la Campionatul Mondial din 1994. Apoi am început să mă documentez pe internet. În Brazilia erau 40 de grade Celsius când am plecat, iar când am ajuns la Suceava erau minus 23 de grade. M-am bucurat într-un fel că am văzut zăpadă. Dar la antrenamente îmi îngheța tot corpul”, povestește Roberto Ayza, pentru Libertatea.

Jucătorul brazilian vorbește foarte bine româna, limbă pe care a învățat-o repede. Spune că nu a fost foarte dificil s-o deprindă deoarece, atunci când a ajuns în țara noastră, se difuza o telenovelă braziliană la televizor.

Se uita la serial și vedea pe ecran subtitrarea în română. „Ușor-ușor am început să iau ziare în română ca să citesc, sunt multe cuvinte ce seamănă cu portugheza și au aceeași semnificație. Făceam diverse legături când nu înțelegeam româna, în funcție de context, de frază. După trei luni deja înțelegeam multe cuvinte, iar după șase luni vorbeam românește. Nu știam engleza și a trebuit să învăț româna direct. Și cred că din acest motiv a fost mai ușor pentru mine”, explică fotbalistul brazilian.

Își amintește că la primul meci jucat pentru Cetatea Suceava era frig și mocirlă pe stadion, dar partida s-a încheiat cu victoria echipei sale.

Cele mai importante goluri marcate în România

Ayza are zeci de reușite în poarta adversă în România. Își amintește cu mare plăcere de un gol marcat în toamna lui 2014. După ce produsese o surpriză în șaisprezecimile Cupei României, eliminând-o pe Astra Giurgiu, deținătoarea trofeului, CS Mioveni a întâlnit-o în optimi pe Dinamo București.

Grație unui gol superb marcat de Ayza, după ce a driblat un fundaș și pe portar, echipa din Mioveni s-a calificat atunci în sferturile de finală ale Cupei României.

„Îmi amintesc cu bucurie și de un gol marcat din foarfecă împotriva echipei din Râmnicu Vâlcea pe când jucam cu Mioveni în Liga a 2-a”, mai spune Ayza.

În Brazilia, a jucat pentru șase echipe (Ponte Preta, Caxias FC, Guarani, Veranopolis, Londrina, Portuguesa Londrinense) înainte de a veni în România.

„Cea mai frumoasă perioadă a fost la Londrina, cu care am promovat în Liga a 2-a din Brazilia, apoi am plecat la Portuguesa Londrinense. Cele mai multe goluri – 12 – le-am dat în Brazilia, pentru Londrina”, precizează Roberto Ayza. Londrina Esporte Clube, echipa din Brazilia unde Ayza a avut evoluții foarte apreciate, dispută meciurile de acasă pe un stadion cu 36.000 de locuri.

Roberto Ayza. Foto: Facebook

Cum și-a cunoscut soția

Roberto este legat de România și sentimental. Gabriela, soția sa, cu care are doi băieți, ambii pasionați de fotbal, a fost o apreciată jucătoare de volei. S-au întâlnit în 2010. S-au văzut pentru prima oară într-un club din Pitești, la încheierea sezonului. Pe atunci, Gabriela juca volei la FC Argeș. Roberto a venit cu colegii de la Mioveni în acel club. Tocmai în acea seară, în același club a venit și Gabriela cu colegele de la echipa de volei.

„Aveam mese vecine, însă în acea seară nu am vorbit cu ea, doar am schimbat câteva priviri. I-am cerut telefonul ei unui prieten pe care ea îl știa. A doua zi eu am plecat în Brazilia și a trecut o perioadă până când am început să vorbim. Ulterior am plecat în cantonament la Sinaia, acolo unde era și ea cu echipa. O colegă de-a ei i-a spus că suntem și noi acolo. Am stat puțin de vorbă cu ea la telefon. Iar când trebuia să ne vedem, a trebuit să plec în Ucraina în probe. Și s-a amânat încă o dată prima întâlnire. După 10-15 zile am revenit în România, ne-am întâlnit și de atunci suntem nedespărțiți”, rememorează cu emoție Roberto Ayza.

Cei doi băieți, Enzo și Kevin, îi calcă pe urme și joacă în prezent la grupele de copii ale FC Argeș, fiind apreciați în mediul fotbalistic local. „Mi-aș dori să joace pentru România în viitor. Important e că lor le place să joace fotbal. Ambii au câștigat mai multe trofee cu echipele lor în ultima perioadă”, mărturisește Roberto.

Ayza și soția sa Gabriela. Foto: arhivă personală

Preferă marea, în dauna muntelui

Pentru fotbalist brazilian, locurile preferate din România sunt la mare, pe litoral. „Mie nu îmi place frigul. Este foarte frumos la munte, însă dacă aș putea, aș merge numai la mare. La munte mi se pare frig, nu poți să te distrezi cum trebuie. Îmi place mult Constanța. Am locuit și în Oradea, a fost foarte frumos acolo. Și în Pitești e frumos, e bine”, spune Ayza.

Dintre jucătorii brazilieni, preferatul său e legendarul Ronaldo Nazario, fost campion mondial cu Brazilia, în prezent proprietarul cluburilor Cruzeiro din Brazilia și Real Valladolid din Spania.

În perioada în care juca la Londrina, Roberto Ayza s-a întâlnit de mai multe ori cu Rafinha, cunoscutul fundaș brazilian care ulterior avea să devină un star la Schalke 04 și Bayern München, echipe pentru care a evoluat în peste 300 de meciuri.

„L-am întâlnit pe Rafinha de mai multe ori. El este născut chiar la Londrina și mai venea și la meciuri, ne mai vedeam și la petreceri”, rememorează Roberto.

Rafinha a jucat fotbal până la 39 de ani.

Roberto Ayza joacă foarte bine la 44 de ani, fiind un exemplu de pasiune, profesionalism și dăruire.

„Nu voi mai pleca din România, e clar”

„Nu mi-am impus o țintă legat de vârsta până la care voi mai juca fotbal. Însă atât timp cât îmi permite timpul și cât mă țin picioarele, pot să joc și până la 80 de ani. Vom vedea ce ne rezervă viitorul. Pasiunea mea pentru fotbal e maximă. Simt în continuare plăcerea de a juca. Mai mulți suporteri ai echipei din Lerești mi-au spus că nu le vine să creadă cum pot să alerg la 44 de ani”, dezvăluie Roberto Ayza.

Roberto Ayza lucrează în orașul Ștefănești pentru o firmă de reciclare. Toți componenții echipei Zimbrii Lerești, unde joacă și Roberto Ayza, au joburi full-time. „Mergem direct la meciuri, fără antrenamente”, precizează fotbalistul brazilian.

Împreună cu soția a creat un club sportiv, intitulat ACS Rio Pitești, unde vor pregăti copii talentați la volei și fotbal. Deocamdată, Roberto Ayza este antrenor la copii și juniori la școala de fotbal a fostului mare portar Dani Coman, actualul președinte de la FC Argeș.

„Am legat prietenii speciale aici. Nu voi mai pleca din România ca să mă întorc în Brazilia, asta e clar”, mai spune Roberto Ayza.