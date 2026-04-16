Mai exact, polițiștii au descoperit că tânărul de 34 de ani era vizat de un mandat de arestare, potrivit Presseportal.

Incidentul a avut loc pe 10 aprilie 2026, când ofițerii de la Poliția Federală a Germaniei au identificat bărbatul pe baza datelor PNR (Passenger Name Record), colectate de la compania aeriană.

Potrivit autorităților, românul încercase să părăsească Germania cu un zbor spre București, din Stuttgart, însă verificările au arătat că pe numele său exista un mandat emis de Parchetul din Heilbronn pentru fals de documente.

Bărbatul a fost dus la sediul Poliției Federale, unde a fost informat despre situația sa juridică.

Pentru a evita consecințele penale imediate, acesta a achitat o amendă în valoare de 3.200 de euro. După plata sumei, autoritățile i-au permis să se întoarcă la aeroport și să se îmbarce în avionul către România.

Cazul scoate în evidență rolul sistemului PNR, utilizat pe scară largă în Europa pentru securitatea transportului aerian. Din 2017, companiile aeriene sunt obligate să transmită datele pasagerilor către Oficiul Federal al Poliției Criminale din Germania pentru toate zborurile internaționale.

Aceste date includ informații precum numele pasagerului și detaliile călătoriei și sunt analizate de mai multe autorități pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor grave și a terorismului.

În cazul în care sistemul identifică o potrivire cu o persoană urmărită, informațiile sunt transmise imediat Poliției Federale, care poate interveni prin măsuri precum reținerea sau refuzul părăsirii țării.

În acest caz, intervenția rapidă a autorităților a dus la identificarea și sancționarea românului chiar înainte de plecarea din Germania.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Șeful ITM București, care venea la birou cu Lamborghini de 300.000 de euro, a fost demis din funcție

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

gsp
