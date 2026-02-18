Ce s-a întâmplat în ziua în care românul l-a ucis pe turistul canadian

Un cetățean român, în vârstă de 25 de ani, a fost condamnat la cinci ani și jumătate de închisoare pentru uciderea unui turist canadian în centrul orașului Dublin.

Acesta este acuzat că l-ar fi lovit cu un șut în cap, în timp ce alerga. Incidentul șocant a avut loc pe 23 iunie 2024 pe OConnell Street Upper, iar victima, Neno Dolmajian, în vârstă de 42 de ani, a decedat la nouă zile după atac, la Spitalul Mater, potrivit Irishexaminer.com.

Românul a fost acuzat de omor după incidentul șocant din Dublin

Judecătorul Paul McDermott de la Curtea Penală Centrală a descris atacul drept „o lovitură țintită deliberat și aplicată cu nerușinare în văzul public, pe o stradă principală din Dublin”.

Judecătorul a subliniat că victima era întinsă pe jos, sub influența alcoolului și nu reprezenta o amenințare pentru nimeni: „Nu exista nicio nevoie și nicio justificare pentru acest act”, a mai spus el.

Bărbatul a fost condamnat la 12 ani de închisoare cu executare

Dancă a pledat vinovat la acuzația de ucidere din culpă, iar co-inculpatul său, Madalin Ghiuzan, în vârstă de 24 de ani, a recunoscut că l-a agresat pe Dolmajian, cauzându-i răni, pe Cathal Brugha Street, Dublin 1.

Ghiuzan a fost condamnat la 12 luni de închisoare, însă, având în vedere cele patru luni și jumătate deja petrecute în arest, restul pedepsei a fost suspendat pe o perioadă de 12 luni. Judecătorul McDermott a evidențiat pierderea tragică a unei „vieți valoroase” și l-a descris pe Dolmajian drept o persoană „plină de viață, energie, creativitate și râs”.

Sora victimei a făcut dezvăluiri șocante în instanță

Potrivit sursei citate mai sus, sora victimei, Maral Dolmajian, a declarat în instanță că „capul fratelui său a fost tratat ca o minge de fotbal” în timpul atacului, un act care a distrus pentru totdeauna familia lor.

Românul, domiciliat pe Rathdown Square, North Circular Road, Dublin 7, fusese inițial acuzat de crimă, iar Ghiuzan, cu domiciliul pe Summerhill Parade, Dublin 1, de omor prin imprudență. Însă, Parchetul nu mai urmărește aceste acuzații. Verdictul final subliniază gravitatea actelor comise, dar și impactul devastator asupra familiei victimei.

În urmă cu un an, un român care și-a ucis iubitul de 72 de ani și l-a îngropat într-un ghiveci cu flori a reușit să obțină o reducere a pedepsei. Inițial, bărbatul a fost condamnat la 11 ani de închisoare de o instanță din Valencia.

