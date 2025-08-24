Cum a încercat românul să-și omoare toată familia

O tragedie a zguduit întreaga comunitate din Baden-Württemberg, Germania. Alexandru, un cetățean român în vârstă de 37 ani, și-a ucis logodnica în vârstă de 34 de ani, dar și pe fiul lor în vârstă de 3 luni.

Potrivit presei germane, evenimentele s-au desfășurat pe 10 august, când bărbatul și-a înjunghiat partenera, apoi a provocat intenționat un accident de mașină. Totul ar fi pornit de la o ceartă cu logodnica, însă conflictul a degenerat.

Detalii despre accidentul auto provocat în Germania

După uciderea logodnicei sale, Alexandru a luat copiii și a intrat intenționat cu mașina pe contrasens. Impactul a dus la moartea sa și a micuțului Aaron. În mod miraculos, fiica lor Hannah, în vârstă de aproape 2 ani, a supraviețuit, dar a fost grav rănită.

Polițiștii germani vor închide în curând dosarul acestei crime îngrozitoare, deoarece făptașul a decedat și nu mai poate fi anchetat, conform sursei citate.

Conflictele din familie nu erau cunoscute

Presa germană susține că tragedia ar fi pornit de la un conflict în familie. Cuplul de români ar fi avut o ceartă înainte că bărbatul de 37 de ani să recurgă la gestul capital, potrivit Sudwest Presse.

Totuși, un purtător de cuvânt al poliției germane a precizat că familia nu era cunoscută pentru istoricul privind conflictele. Nici vecinii și nici autoritățile nu luaseră cunoștință de problemele dintre părinți și nu era cunoscuți ca fiind oameni violenți.

Pe de altă parte, motivul și cursul evenimentelor rămâne neclar. Deșii oamenii legii au închis ancheta pe motiv că făptașul a decedat, aceștia sunt siguri că românul în vârstă de 37 de ani avea probleme psihice, relatează portalul german de știri Swr.de.

Fetița de aproape 2 ani, în comă, la spital

Copila de aproape 2 ani a ajuns în stare gravă la spital. Hannah s-a trezit din comă, iar bunica ei joacă un rol crucial în recuperarea sa. Fetița de 2 ani a primit îngrijiri medicale.

După accident, Hannah a fost plasată în comă indusă de medici. O primă încercare de trezire, la cinci zile după incident, a fost întreruptă. Însă 72 de ore mai târziu, totul a decurs bine. De luni, Hannah poate să comunice cu bunica sa nu doar prin atingeri, ci și prin cuvinte.

Copila de 2 ani este singura supraviețuitoare

Fetița în vârstă de doar 2 ani a reușit, ca prin minune, să scape din accidentului. Bunica acesteia se ocupă de îngrijirea ei și este și cea care o va prelua în continuare. Micuța s-a trezit din comă.

O prietenă a familiei a declarat pentru presa germană că există o urmă de speranță după tragedie, având în vedere că fetița s-a trezit din comă.

„Există o scânteie de speranță în întuneric. Deși cea mică încă dormea, medicii au putut observa emoții puternice de îndată ce Hannah a auzit vocea bunicii și i-a simțit mângâierile”, a mărturisit aceasta.

Având în vedere că făptașul a decedat în accidentul de mașină, polițiștii germani au decis să închidă ancheta în acest caz.

