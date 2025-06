Alarmele au început să sune joi, la ora 7 dimineața, marcând începutul atacului, parte a războiului Israel – Iran.

„A căzut o rachetă pe clădirea spitalului. Se vede fum puternic”, a relatat românul prins în mijlocul atacului.

A baby in intensive care. A mother by their bedside. A doctor rushing between beds. An elderly resident in a nursing home.

These were some of the targets of Irans missile attacks on Israeli civilians this morning.

Soroka Hospital, located in Beer Sheva, is one of Israels… pic.twitter.com/OVXkLQ8JYh

— יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) June 19, 2025