„Doar șase sticle de vin”, apoi au apărut suspiciunile

În mașina oprită de vameși se aflau trei persoane, care au declarat că se deplasează din România spre Marea Britanie. Șoferul, un bărbat de 43 de ani, le-a spus inițial autorităților că transportă doar șase sticle de vin.

Doar că modul în care era încărcată autoutilitara i-a făcut însă pe vameși să suspecteze că ceva nu este în regulă, așa că au decis să facă un control detaliat.

Țigările, de 250 de ori peste limita legală

În compartimentul de marfă, printre valize și obiecte considerate de aruncat, vameșii au descoperit mai multe cutii mari și, după ce a fost direcționat către un punct special de control, șoferul a recunoscut că transporta țigări de contrabandă.

În total, autoritățile au găsit peste 200.000 de țigări cu timbru fiscal românesc. Potrivit vameșilor din Nürnberg, captura a prevenit un prejudiciu fiscal estimat la aproape 40.000 de euro și pe numele șoferului a fost deschis un dosar penal.

Autoritățile au explicat că, în interiorul Uniunii Europene, este permis transportul de țigări pentru consum propriu. Totuși, cantitatea descoperită în acest caz depășea de peste 250 de ori nivelul considerat acceptabil pentru uz personal.

Cazul a atras atenția și prin modul în care a fost prezentat transportul. Cei din vehicul au încercat să pară o familie aflată în drum spre Marea Britanie, însă controlul a scos la iveală realitatea.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE