Stoarcem tubul de pastă de dinți, dar aerul condiționat rămâne sfânt

Un studiu realizat de iVox Research pentru Provident Financial România și citat de Economica.net arată cât de inventivi au devenit românii când vine vorba de economii. 87% storc tubul de pastă de dinți până la ultima picătură, 62% pun apă în șampon ca să mai iasă un spălat, iar 67% cumpără mâncare aproape expirată, pentru că e mai ieftină.

Dar când vine vorba de confort, nu mai e loc de compromis: peste 70% dintre români folosesc aerul condiționat, indiferent cât de mare vine factura la curent.

Aerul rece, noul statut social: „Stăm mai mult la muncă sau la mall, doar să avem răcoare”

Românii se descurcă cum pot ca să nu renunțe la aerul condiționat. Aproape 10% recunosc că stau mai mult la serviciu, unde răcoarea este gratis, 20% merg la mall doar ca să se răcorească, dar cei mai mulți, adică 34%, spun că preferă să suporte costurile și să îl folosească acasă.

„Aerul condiționat e ultima frontieră. Nu renunțăm la el, oricât ar costa”, se arată în concluziile studiului citat de Economica.net.

Ne reparăm singuri mașina de spălat și bem apă de la robinet

Criza i-a făcut pe români mai practici ca oricând. Doar 22% își cumpără o mașină de spălat nouă când se strică cea veche. Restul o repară, iar peste 20% caută singuri pe internet cum să facă asta.

La cumpărături, 73% vânează reducerile, iar 35% beau apă de la robinet, pentru a nu mai cheltui bani pe sticle. Peste jumătate dintre români se îmbracă din magazine second hand, iar 10% își cârpesc hainele vechi.

Chiar și la cinema, românii aplică logica reducerii: jumătate merg doar când sunt oferte la bilete, iar 60% nu cumpără nimic de la bar, „cel mult un popcorn pentru copii”.

Stil de viață sănătos cu buget mic

Aproape o treime dintre respondenți cred că un stil de viață sănătos e costisitor, dar tot caută variante ieftine. 36% spun că mănâncă mai puțin, dar mai de calitate, iar 35% merg pe jos zilnic, ca formă gratuită de mișcare.

Și reciclarea a intrat în tabieturile zilnice: 43% păstrează sticlele în portbagaj pentru a le duce la centrele SGR, însă 13% nu se obosesc, pentru că „50 de bani pe recipient e prea puțin ca să merite drumul”.

Cum se descurcă românii când rămân fără bani

Când apare o urgență, 60% se bazează pe economiile personale, o treime „trag de timp” până la salariu, iar doar 7% merg la bancă sau IFN. În fața dilemei „economii sau oferte”, 72% spun că își cumpără doar strictul necesar, iar restul încearcă să echilibreze tentația promoțiilor cu dorința de a pune bani deoparte.

Studiul a fost realizat în perioada 12-25 august 2025 pe un eșantion de 1.011 persoane de peste 18 ani, din mediul urban, și face parte din campania „Ghidul românului chibzuit”, lansată de Provident.

