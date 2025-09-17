Închiși cu lacătul în hală și supravegheați permanent

Cei patru români au plecat spre orașul Neumünster, în nordul Germaniei, convinși că vor avea un salariu sigur și o viață mai bună. În realitate, au ajuns prizonieri într-o hală insalubră, unde au trăit timp de luni întregi. Procurorii germani spun că „șeful” lor, un român de 52 de ani, i-a păcălit și i-a exploatat.

Potrivit rechizitoriului, bărbații au muncit pe diferite șantiere, zilnic câte 12 ore, fără zile libere. Atunci când nu erau duși la muncă, erau obligați să sudeze sau să taie materiale în depozit. Noaptea, agresorul îi încuia în hală cu un lacăt. Ferestrele nu aveau mânere și unele erau blocate cu plase metalice, ca să nu poată fugi.

Femeia a fost forțată să stea mai tot timpul în hală și să facă treburile casnice: să spele, să gătească și să curețe. Avea voie să iasă doar la cumpărături, însoțită de soția inculpatului, aflată, la rândul ei, sub anchetă într-un proces separat.

Amenințări șocante: „Vă crucific ca pe Iisus”

Potrivit procurorilor, bărbatul de 52 de ani își amenința constant victimele.

„Trebuie să muncești, altfel te omor” sau „Vă crucific ca pe Iisus” sunt doar câteva dintre replicile consemnate în dosar. Mâncarea era puțină și insuficientă, iar victimele erau ținute într-o stare permanentă de teroare.

Coșmarul a ieșit la iveală în februarie 2025, când unul dintre bărbați a reușit să fugă. Pentru că nu vorbea deloc germană, a fost ajutat de un angajat al organizației Diakonie din Neumünster, care l-a sprijinit să depună plângere la poliție. Ulterior, agresorul a încercat să își „spele” faptele, oferindu-i victimei 1.700 de euro în numerar, dar era deja prea târziu.

Autoritățile au intervenit și au salvat alți prizonieri

În martie 2025, autoritatea vamală germană a făcut o percheziție la locuința și sediul inculpatului. Acolo au găsit dovezi și au eliberat un alt român, încă ținut prizonier în hală, în condiții mizere.

Bărbatul de 52 de ani a fost trimis în fața instanței de la Kiel. El este acuzat de exploatare, privare de libertate și violență. Până la o eventuală condamnare, beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Procesul este urmărit cu atenție în Germania, presa locală descriind cazul drept „o formă de sclavie modernă chiar în inima Europei”.

