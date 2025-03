Preparatele românești, tot mai apreciate de localnici

Deschisă în 2019, friteria a fost administrată de Richard Meyvis și Kitty Dictus până la începutul lunii februarie, când și-au încheiat activitatea.

Mariana explică faptul că, deși ea și partenerul său au deja două magazine, au considerat că preluarea friteriei Frietje Meer este o oportunitate de neratat. Locația este una avantajoasă, având și o parcare spațioasă, ceea ce a fost un criteriu important pentru ei. Deși au păstrat numele inițial al friteriei, au adăugat și numele copiilor lor, David și Maria. Pe lângă prepararea clasicilor cartofi prăjiți, au introdus și un grătar pentru a găti specialități românești, dorind să creeze un mix între gastronomia belgiană și cea românească, mai ales că în zonă locuiește un număr mare de români.

„Avem deja un magazin în Meer și unul în Zundert, ceea ce ne ține ocupați, dar am considerat că preluarea friteriei Frietje Meer este o oportunitate excelentă. Ne-a atras poziția bună a localului și parcarea spațioasă. Nu am schimbat numele, dar am adăugat prenumele copiilor noștri, David și Maria. Am păstrat friteuzele și am instalat și un grătar, pe care pregătim specialități românești. Ne dorim să combinăm specificul belgian al friteriei cu arome tradiționale din România, mai ales că în zonă locuiesc mulți români”, a declarat Mariana.

Recomandări Plafonarea preţurilor la poliţele RCA, prelungită de Guvern cu trei luni

Belgienii sunt deschiși să încerce și preparate românești, nu doar cartofi prăjiți sau gustări tradiționale. Printre preparatele incluse în meniu se află sarmalele, un fel de mâncare specific românesc, realizat din carne tocată condimentată, rulată în foi de varză. Pe de altă parte, și clienții români se bucură de cartofii prăjiți, iar copiii acestora sunt atrași de preparate precum currywurst și nuggets de pui.

„Conceptul nostru este bine primit. Mulți belgieni, în loc să aleagă doar cartofi prăjiți sau gustări rapide, sunt curioși să încerce și mâncare românească. Un exemplu este sarmaua românească, un preparat tradițional pe care l-am introdus în meniu. Este vorba despre rulouri de carne tocată condimentată, învelite în frunze de varză. Pe de altă parte, clienții români comandă cu plăcere cartofi prăjiți. De exemplu, copiii români adoră currywurst și nuggets de pui. Duminica trecută, preparatul nostru special – pui cu mozzarella și cartofi – o combinație româno-belgiană, s-a epuizat rapid”, a explicat Mariana.

Extindere și noi facilități pentru clienți

Ca în orice friterie, și la Frietje Meer sfârșiturile de săptămână sunt foarte aglomerate.

Proprietarii folosesc un cort temporar în weekenduri și plănuiesc să amenajeze o terasă, locuri de joacă și să extindă spațiul interior.

Recomandări Concedieri pe criterii politice la Camera deputaților. Din 240 de posturi restructurate, doar 5 sunt de la partide și demnitari EXCLUSIV

„Pentru a face față numărului mare de clienți, în fiecare sâmbătă și duminică amplasez un cort afară, deoarece în interior nu sunt suficiente locuri. Planurile noastre includ amenajarea unei terase și instalarea unor locuri de joacă pentru copii. Vrem să creăm un spațiu primitor, în care clienții să se simtă bineveniți. De asemenea, vom face modificări interioare pentru a mări capacitatea de servire”, a declarat Andrei.

Un nou restaurant românesc s-a deschis în Evesham, adăugând o notă aparte scenei gastronomice locale. Restaurantul Transylvania și-a întâmpinat primii clienți pe 14 februarie, pe Port Street, umplând un gol în oferta de fine dining a orașului. Localul pune accent pe ingrediente proaspete, majoritatea legumelor fiind furnizate din Vale, iar toate preparatele sunt gătite pe loc. Printre cele mai apreciate deserturi se numără papanașii, un preparat tradițional românesc care a cucerit rapid clienții.

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România Toţi oamenii preşedintelui care putea să fie. Cine sunt cei care vor „turul 2 înapoi"

Urmărește-ne pe Google News