Documentul include proiecte cu o valoare totală de peste 100 milioane lei, ierarhizate pe baza unor metodologii stricte de selecție și prioritizare.

Conform Ministerului Finanțelor, portofoliul actual cuprinde 195 de proiecte, a căror valoare cumulată se ridică la 457,7 miliarde de lei. Proiectele au fost evaluate în funcție de indicatorii tehnico-economici, iar printre cele mai prioritare se numără lucrări de infrastructură rutieră și feroviară, investiții în sănătate, transport urban și managementul apelor.

Lista include investiții majore care vizează dezvoltarea infrastructurii rutiere, feroviare, dar și îmbunătățirea serviciilor de sănătate și transport urban. Printre proiectele prioritare se numără:

Infrastructură rutieră : Autostrada A7 (Ploiești – Pașcani), Autostrada A1 (Sibiu – Pitești) și Autostrada A8 (Târgu Mureș – Iași – Ungheni).

Infrastructură feroviară : Modernizarea liniei Caransebeș – Timișoara – Arad și reabilitarea liniei Brașov – Sighișoara.

Sănătate : Construirea a trei spitale regionale de urgență în Iași, Cluj-Napoca și Craiova, alături de alte unități spitalicești finanțate prin programe strategice.

Transport urban : Extinderea rețelei de metrou prin Magistrala 6, care va conecta rețeaua de metrou din București cu Aeroportul Internațional Henri Coandă.

Mediu și managementul apelor: Proiecte de protecție a zonelor costiere și lucrări hidrotehnice în zonele cu risc ridicat de inundații.

Ministerul Finanțelor asigură monitorizarea continuă a implementării acestor proiecte pentru a garanta o alocare optimă a resurselor bugetare. Prioritizarea corectă permite direcționarea resurselor către proiectele cu cea mai mare rată de rentabilitate socială și economică.

