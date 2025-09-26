România, țară membră UE și NATO, are o graniță terestră de 600 km cu Ucraina și în ultimii ani au căzut fragmente de drone rusești, dar au fost și cazuri în care dronele au intrat în spațiul aerian.

„Avem nevoie de mai multe sisteme de apărare antiaeriană, nimeni nu le are. Până atunci, apărarea va fi una asimetrică, cu costuri uriașe pentru arme antiaeriene, care ar putea fi acoperite doar la nivel NATO”, a declarat un oficial guvernamental sub protecția anonimatului pentru Reuters.

Așadar, România poartă discuții cu Ucraina pentru a produce drone într-un proiect comun ce urmează să fie finanțat prin inițiativa de reînarmare „SAFE” a UE.

Consilierul prezidenţial Cristian Diaconescu a recunoscut că România va avea mai multe parteneriate, pentru că intră în programul SAFE.

„România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE, după cum se ştie, România va adopta proiecte care ţin, în primul rând, de apărarea naţională şi, în al doilea rând, evident, de garanţiile de securitate la nivel regional, mai ales în ceea ce priveşte Ucraina”, a afirmat Diaconescu la Digi24.

„Suntem în proces de negociere internă privind constructul Strategiei de securitate naţională, în condiţiile speciale prin care trecem. Ca şi parcurs, instituţiile statului ne-au transmis la Administraţia Prezidenţială puncte de vedere în legătură cu vulnerabilităţi, ameninţări, aspecte care ţin de variantele de răspuns, pentru că sunt extrem de complexe elementele care se cuprind într-o strategie de securitate naţională şi nu este vorba numai de domeniul militar. Urmează o regândire a întregului concept şi, după aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, această strategie se trimite în Parlament, pentru o dezbatere”, a mai spus Diaconescu.

Colaborarea cu Ucraina are loc în contextul în care Rusia a invadat Ucraina acum 3 ani și deja ocupa 20% din țara condusă de Volodimir Zelenski.





