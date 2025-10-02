Care este situația actuala a tancurilor pe care le are Armata Română

Conflictul din Ucraina a evidențiat necesitatea urgentă de modernizare a forțelor armate în întreaga Europă. România nu face excepție, iar această nouă achiziție vine în completarea unui acord anterior pentru 54 de tancuri Abrams.

„E nevoie de înzestrarea Armatei. (..) Armata română a fost, cumva, abandonată mulți ani. Odată cu războiul din Ucraina, toate țările europene și-au dat seama că sunt subechipate, subînzestrate şi a început o revizuire a acestei atitudini.

Noi, de exemplu, ca țară și ca armată, am stabilit în 2022, prin aprobarea Parlamentului, că achiziționăm un batalion de tancuri, 54 de tancuri Abrams, erau printr-un acord guvern-la-guvern. S-a făcut acel acord și tancurile urmează să vină în 2027-2028 și vom avea aceste tancuri de care avem nevoie”, a spus Ionuț Moșteanu, după ședința de Guvern.

Ministrul Apărării a trimis în Parlament solicitarea pentru achiziționarea a 216 tancuri

Ionuț Moșteanu a anunțat că a înaintat în Parlament solicitarea pentru achiziționarea a 216 tancuri, cu un buget estimat la aproximativ 6,5 miliarde de euro. Această mișcare face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare a Armatei Române. În primăvara acestui an, Ministerul Apărării anunța că România va produce muniție pentru tancuri Abrams și muniție de artilerie, într-un parteneriat cu SUA.

„Aceste ținte de capabilități, nevoile de înzestrare și de echipamente ale Armatei Române sunt stabilite împreună cu aliații și sunt stabilite pe un orizont de timp de mulți ani, și parte din aceste ținte înseamnă și etapa a doua de înzestrare cu tanc de luptă. Am trimis către Parlament aprobarea pentru 216 tancuri și o sumă evaluată la aproximativ 6 miliarde, 6,5 miliarde de euro”, a mai explicat ministrul.

Condiția pusă de Ministerul Apărării în ceea ce privește producția celor 216 tancuri pe care le va achiziționa România

După aprobarea Parlamentului, va urma o licitație restrânsă. Ministrul Ionuț Moșteanu a subliniat importanța producției locale pentru aceste echipamente, aceasta fiind și condiția impusă pentru achiziționarea celor 216 tancuri.

Ministrul Apărării este de părere că astfel se va asigura nu doar fabricarea, ci și mentenanța pe termen lung a tancurilor. Moșteanu spune că este esențial ca baza industrială să fie în România, atunci când vorbim de echipamente pentru apărare ce vor fi folosite chiar și 50 de ani de acum.

„Urmează, după aprobarea Parlamentului, derularea unei proceduri de licitație restrânsă cu producătorii care au potențialul și au echipamentul necesar și pe standard de NATO, cu o condiție de localizare a producției, în România. Deci asta va fi o condiție obligatorie pentru cei care vor participa la această procedură”, a mai spus el.

Când ar putea începe construcția celor 216 tancuri în România

Ministrul a clarificat că procesul de selecție nu a început încă. Acesta va fi gestionat de Direcția Generală de Armamente și va implica discuții cu toți producătorii interesați și capabili să furnizeze echipamente de ultimă generație.

Ionuț Moșteanu estimează că procedura se va încheia în 2027, iar din acel moment ar putea începe și construcția tancurilor pe teritoriul țării noastre.

„Estimez eu că undeva în 2027 vom închide procedura și de acolo va începe procesul de construcție, de livrare al echipamentelor din faza a doua, care va dura ani (…) După ce aprobă Parlamentul, începe procedura care se va desfășura la Direcția Generală de Armamente, când se desfășoară și alte proceduri și se va discuta cu toți producătorii interesați, capabili, care au echipament de ultimă generație și care pot să producă aceste echipamente într-un orizont de timp rezonabil în România”, a mai precizat ministrul Apărării, după ședința de Guvern de joi.

Procesul de achiziție și producție se anunță a fi unul de lungă durată, cu implicații majore pentru industria de apărare românească și capacitățile militare ale țării.

S-au descoperit cele mai vechi mumii din lume, cu mii de ani mai bătrâne decât cele din Egipt