Ce înseamnă „efortul de război”

Generalul face referire la Articolul 54 din Constituția României, care stipulează că „cetățenii români au dreptul și obligația să apere România.” Această prevedere fundamentală stabilește cadrul legal pentru mobilizare în caz de necesitate.

Pe lângă Constituție, există legi specifice privind apărarea națională, starea de asediu, starea de urgență și mobilizarea, care detaliază procedurile și obligațiile cetățenilor. Acestea includ înregistrarea militară, participarea la exerciții și, în caz de război, prezentarea la unitățile militare sau la locurile desemnate.

Când generalul vorbește despre „o masă mare a populației care să ducă efortul de război”, nu se referă exclusiv la trimiterea tuturor la linia frontului. Efortul de război este mult mai amplu și include:

Personal combatant: Cei înrolați în forțele armate.

Personal de sprijin: Logistică, medical, tehnic, comunicații.

Apărare civilă: Protecția populației, gestionarea situațiilor de urgență.

Economia de război: Producția de bunuri și servicii esențiale pentru susținerea efortului militar și civil.

Sprijin moral și social: Coeziunea socială și rezistența psihologică a populației.

O datorie constituțională

„Apărarea naţională este o datorie constituţională pentru fiecare cetăţean al României. Drept urmare, indiferent că avem domicilul stabil în România sau în afara teritoriului naţional, ordinele de mobilizare vor fi eliberate. În conformitate cu proiectul de Lege 446, care sper din tot sufletul ca astăzi să fie aprobat, termenul de prezentare la unităţile în care sunt luaţi în evidenţă este modificat la 15 zile. Nu aş putea să fac acum o supoziţie câţi dintre cei care au domicilul stabil în străinătate se vor prezenta la mobilizare. Dar, repet, este o datorie constituţională a fiecăruia şi o obligaţie legală”, a declarat şeful Statului Major al Armatei, într-o conferință de presă.

„Avem o populaţie responsabilă”

Totodată, acesta a precizat că, dacă avem un procent de 83% la mobilizarea pentru exerciţii, înseamnă că mai avem cetăţeni responsabili.

„Avem o populaţie responsabilă. Dacă avem procent de prezentare peste 80- 83%, înseamnă că încă mai avem cetăţeni responsabili care privesc siguranţa naţională ca o necesitate a fiecărui cetăţean. Procentele respective, pe mine mă mulţumesc Da, este natura umană ca, în cazul unui conflict, parte din cetăţenii României să aleagă să părăsească teritoriul naţional. Am văzut şi în Ucraina, dar în egală măsură am văzut şi imediat după Revoluţie. Important e să avem o masă mare a populaţiei care să ducă efortul de război. Despre asta este vorba(…) ”, a explicat generalul Gheorghiţă Vlad.

Peste 10.000 de rezerviști, inclusiv ultimele generații de militari în termen și foști profesioniști ai Armatei Române, au fost chemați la unități militare pentru exerciții de instrucție și trageri.

Rezerviștii care nu se prezintă la exercițiile militare riscă o amendă uriașă. Conform ordinului de chemare transmis de Ministerul Apărării Naționale, sancțiunea este de aproape 4.000 de lei. În ordinele de chemare se precizează că „rezerviștii sunt obligați să participe la antrenamentele și exercițiile de mobilizare”.





