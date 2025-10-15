Jurnalistul Liviu Avram, convocat la exercițiu, a relatat experiența sa, descriind-o ca fiind lipsită de coerență.

„Participarea mea la MOBEX 2025 a constat în: semnarea prezenței, echiparea, înarmarea, defilarea pe sub Tricolor, întoarcerea pe loc, dezarmarea și dezechiparea – iar apoi am redevenit civil. Cum se spunea în Armată, am marcat momentul. Cariera mea militară a fost curmată abrupt de o problemuță logistică: deficitul de autobuze”, a scris Liviu Avram.

Jurnalistul povestește că la adresa indicată inițial pentru prezentare se afla „un câmp gol”. Abia ulterior, alături de zeci de alți rezerviști, a fost redirecționat spre locul corect – nu în Clinceni, ci în Cornetu.

După echipare, înarmare și o perioadă de așteptare, participanților li s-a comunicat că nu vor mai merge la trageri în poligonul de la Ploiești. Motivul: nu existau suficiente autobuze.

„Ultimul autobuz trebuia să plece la 10.30, dar era deja 11.10. Un militar ne-a spus că probabil nu s-a așteptat nimeni să vină atât de mulți. În armată e simplu: așa a fost ordinul – și nu mai trebuie alte explicații”, a povestit jurnalistul.

Și Andrei Roșu, fost solist al trupei „Gaz pe foc” și sportiv, a criticat modul de organizare, afirmând că ordinul de chemare a fost trimis prea târziu și că din document lipsesc informații utile.

„Documentul ar fi fost mult mai util dacă ar fi conținut și câteva informații practice, de bun-simț: locul exact al exercițiilor, tipul de echipament necesar, dacă trebuie adusă hrană sau apă, un număr de contact al unității – și, mai ales, să fie trimis din timp, nu cu doar două zile înainte”, a scris Andrei Roșu pe Facebook.

Acesta a subliniat importanța respectului și a comunicării clare în astfel de situații: „Oamenii trebuie tratați cu respect și transparență, mai ales când e vorba de obligații legate de armată. Mulți au locuri de muncă, afaceri, familii, probleme medicale sau locuiesc în alte orașe”.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu este vorba despre o mobilizare reală de război, ci despre un exercițiu planificat, derulat periodic conform legislației privind pregătirea rezervei operative a Armatei Române.

Potrivit procedurii, rezerviștii primesc ordine de chemare la unitate și trebuie să se prezinte la data și ora indicate. Ajunși acolo, aceștia parcurg mai multe activități standard:

sunt echipați cu uniformă, vestă antiglonț, cască și armă de exercițiu;

primesc instruire de siguranță;

participă la trageri cu muniție de antrenament;

beneficiază de o masă caldă înainte de finalizarea programului.

Întreaga activitate durează o singură zi, iar scopul este strict administrativ și de instruire.

MApN reamintește că absența nemotivată de la astfel de exerciții se sancționează cu amendă, potrivit Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, iar cei care nu se pot prezenta din motive obiective trebuie să anunțe unitatea menționată în ordin și să prezinte documente justificative.

Astfel de exerciții au loc anual, în diverse județe ale țării, fiind parte din programul de verificare și actualizare a datelor rezerviștilor Armatei Române.