Sancțiuni cuprinse între 1.300 și 3.800 de lei

„În conformitate cu articolul 80 din Legea 446 /2006, constituie contravenție neprezentarea la exercițiile și antrenamentele de mobilizare și se sancționează cu amendă de la 2-6 puncte. Un punct de amendă reprezintă 20% din valoarea salariului minim pe economie”, specifică Ministerul Apărării Naționale.

Peste 10.000 de rezerviști, inclusiv ultimele generații de militari în termen și foști profesioniști ai Armatei Române, au fost chemați la unități militare pentru exerciții de instrucție și trageri. „Mobex 2025 București-Ilfov” a început duminică, 12 octombrie.

La antrenamente participă, în principal, persoane de 47-48 de ani care au făcut cel puțin stagiul militar. Mobilizarea se încheie pe 20 octombrie.

Ce activități parcurg

Ministerul Apărării Naționale a precizat că nu este vorba despre o mobilizare reală de război, ci despre un exercițiu planificat, derulat periodic conform legislației privind pregătirea rezervei operative a Armatei Române. Potrivit procedurii, rezerviștii primesc ordine de chemare la unitate și trebuie să se prezinte la data și ora indicate. Ajunși acolo, aceștia parcurg mai multe activități standard:

sunt echipați cu uniformă, vestă antiglonț, cască și armă de exercițiu;

primesc instruire de siguranță;

participă la trageri cu muniție de antrenament;

beneficiază de o masă caldă înainte de finalizarea programului.

Întreaga activitate durează o singură zi, iar scopul este strict administrativ și de instruire. MApN reamintește că absența nemotivată de la astfel de exerciții se sancționează cu amendă, potrivit Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare, iar cei care nu se pot prezenta din motive obiective trebuie să anunțe unitatea menționată în ordin și să prezinte documente justificative.

Astfel de exerciții au loc anual, în diverse județe ale țării, fiind parte din programul de verificare și actualizare a datelor rezerviștilor Armatei Române.











