Sentimentul de insecuritate, tot mai accentuat

Cei patru ani care au trecut de la invazia rusă a generat o uzură a speranței în rândul opiniei publice. Sentimentul de insecuritate a devenit unul profund, transformând modul în care românii se raportează la stabilitatea regională.

Un sondaj INSCOP dă la iveală un pesimism accentuat în rândul populației: doar 30% dintre români mai speră la un acord de pace în Ucraina pe parcursul anului 2026.

Mai îngrijorător este faptul că aproape o treime dintre respondenți avertizează asupra unui scenariu negru, considerând că Rusia va declanșa un nou conflict în Europa în următorii trei ani.

Speranța unei păci rapide în Ucraina este împărtășită de puțini români: doar 30,4%– doar 8,9% sunt convinși „în foarte mare măsură”, în timp ce 21,5% sunt moderat optimiști.

La polul opus, o majoritate covârșitoare de 63% este sceptică- peste o treime (38,5%) nu cred deloc într-un acord, iar 24,5% consideră probabilitatea foarte mică că un acord va fi semnat în 2026.

Optimiștii, angajați la stat și votanți AUR

Profilul celor optimiști include tinerii sub 30 de ani, angajații la stat și votanții AUR. În schimb, persoanele cu studii superioare, angajații din mediul privat și votanții USR manifestă cel mai ridicat nivel de neîncredere în privința încheierii conflictului în cursul acestui an.

Temerile privind extinderea agresiunii ruse sunt împărtășite de 3 din 10 români. Potrivit sondajului, 30,1% dintre respondenți sunt convinși că Rusia va declanșa un nou conflict în Europa în următorii trei ani. Totuși, majoritatea populației (58,8%) rămâne optimistă și nu crede într-un astfel de scenariu.

Profilul celor care anticipează un nou front european include votanții PSD, persoanele cu vârste între 30 și 44 de ani și locuitorii din mediul rural.

Cei care exclud posibilitatea unui nou război sunt, în special, bărbații, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu studii superioare și locuitorii din marile centre urbane.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că războiul Rusiei împotriva Ucrainei se află la „începutul sfârșitului”, dar a făcut apel la SUA să nu cadă în capcana „jocurilor” de negociere ale dictatorului rus Vladimir Putin, relatează New Voice.

Conflictul dintre Rusia și Ucraina, început în 2014, a evoluat într-un război complex odată cu invazia pe scară largă a Moscovei din 24 februarie 2022, care continuă să aibă consecințe devastatoare asupra regiunii și lumii. Rusia controlează aproximativ 4.700 km pătrați din teritoriul ucrainean (aproximativ 20%), deși Moscova susține că a capturat 6.000 km pătrați. Negocierile de pace s-au intensificat în 2026, dar violențele continuă pe mai multe fronturi.





