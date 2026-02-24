„Putin are impresia că este convingător, dar este un actor prost”

Într-un interviu pentru Financial Times, acesta a afirmat că Putin se folosește de propunerile adresate președintelui american Donald Trump pentru a slăbi pozițiile Kievului la masa negocierilor.

Întrebat despre progresul discuțiilor de pace, Zelenski a răspuns că „rușii fac jocuri și nu au intenții serioase de a pune capăt războiului”.

„Văd clar acest lucru, deoarece sunt niște actori foarte slabi. Încearcă să se joace atât cu Trump, cât și cu întreaga lume. Asta este realitatea. Putin are impresia că este convingător și că poate inspira încredere, dar nu este așa, e un actor prost”, a punctat președintele Ucrainei.

Potrivit liderului de la Kiev, există la Washington convingerea că Putin va opri războiul dacă Ucraina cedează regiunea Donbas. Totuși, Zelenski consideră această perspectivă ca fiind una extrem de lipsită de viziune.

„Sincer vorbind, nu am nicio certitudine că pretențiile Rusiei se opresc aici sau că războiul s-ar încheia odată cu retragerea noastră din Donbas. Rusia rămâne Rusia și, după cum bine știți, este o țară în care nu poți avea încredere”, a completat președintele.

Negocierile au adus un „progres semnificativ”

Runda de negocieri trilaterale de la Geneva, desfășurată între reprezentanții Ucrainei, ai Statelor Unite și ai Rusiei, s-a finalizat pe 18 februarie cu rezultate mixte.

Zelenski a punctat dificultatea dialogului, menționând că singurele avansuri concrete vizează domeniul militar, mai exact mecanismul de monitorizare a încetării focului, în care SUA vor juca un rol activ.

În timp ce sursele Axios susțin că discuțiile sunt în impas din cauza inflexibilității Moscovei, emisarul special american Steve Witkoff a oferit o notă optimistă, afirmând că dialogul a generat un „progres semnificativ”.

Șeful biroului prezidențial, Kirilo Budanov, a descris negocierile trilaterale de la Geneva ca fiind dificile, dar esențiale, anunțând totodată organizarea unor noi întrevederi în perioada imediat următoare. În paralel, șeful delegației ruse, Vladimir Medinski, a caracterizat discuțiile drept „complicate, însă axate pe chestiuni concrete”.

Putin, pregătit să continue războiul încă 2 ani

Pe 18 februarie, publicația The New York Times, citând surse militare și din cadrul serviciilor de informații occidentale, anunța că Putin este pregătit să continue războiul împotriva Ucrainei încă doi ani pentru a obține controlul total asupra Donbasului.

Anterior, Zelenski a subliniat în repetate rânduri că poziția Ucrainei cu privire la chestiunile teritoriale a rămas neschimbată. Kievul nu va accepta să cedeze Rusiei regiunile Donețk și Luhansk.

Pe de altă parte, Kremlinul își menține poziția privind adoptarea așa-numitei „formule Anchorage”. Această propunere implică retragerea trupelor ucrainene din întregul teritoriu al Donbasului și menținerea actualului statu-quo prin înghețarea liniei frontului în restul regiunilor ocupate din estul și sudul țării.

Conflictul dintre Rusia și Ucraina, început în 2014, a evoluat într-un război complex odată cu invazia pe scară largă a Moscovei din 24 februarie 2022, care continuă să aibă consecințe devastatoare asupra regiunii și lumii. Rusia controlează aproximativ 4.700 km pătrați din teritoriul ucrainean (aproximativ 20%), deși Moscova susține că a capturat 6.000 km pătrați. Negocierile de pace s-au intensificat în 2026, dar violențele continuă pe mai multe fronturi.

O nouă rundă de negocieri în format trilateral – Ucraina, Rusia, Statele Unite – ar putea avea loc la sfârşitul acestei săptămâni, relatează Reuters, care îl citează pe şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski.





