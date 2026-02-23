Patru ani de război în Ucraina: de la invazia „fulger” a Rusiei la un milion de victime și frontul înghețat în 2026

Iată o scurtă cronologie a războiului Rusia-Ucraina din ultimii 4 ani:

2014: Începutul conflictului

După protestele masive din Kiev împotriva deciziei președintelui Viktor Ianukovici de a respinge un acord de integrare economică cu Uniunea Europeană, acesta fuge din țară în februarie 2014. În martie, forțele speciale ruse ocupă Crimeea, citând necesitatea protejării drepturilor cetățenilor ruși din regiune.

Peninsula este anexată ulterior, în urma unui referendum disputat, iar separatiștii pro-ruși din regiunile Donețk și Lugansk cer independența. Luptele armate în estul Ucrainei escaladează, în pofida negării implicării militare de către Rusia.

2021: Pregătiri pentru invazie

În octombrie, serviciile de informații americane avertizează asupra unui posibil atac pe scară largă al Rusiei asupra Ucrainei. Imagini din satelit și mișcările de trupe rusești confirmă temerile. Rusia cere încetarea extinderii NATO spre est, cerere respinsă de SUA și aliați.

2022: Invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina

Pe 24 februarie, Vladimir Putin ordonă invazia Ucrainei. Bombardamentele și atacurile terestre și maritime vizează orașele și infrastructura Ucrainei, inclusiv spitale și zone rezidențiale. ONU condamnă invazia, iar SUA și aliații europeni impun sancțiuni economice severe Rusiei. În martie, Rusia își încetinește avansul și își retrage trupele din regiunea Kievului.

Pompierii sting un incendiu la locul unui atac aerian efectuat de ruși la Kiev Foto: Profimedia
Pompierii sting un incendiu la locul unui atac aerian efectuat de ruși la Kiev Foto: Profimedia

2022: Mariupol și criza alimentară globală. Rolul României

În aprilie, Rusia lansează o ofensivă majoră în estul Ucrainei, capturând Mariupol în mai, un port strategic. Blocada rusă asupra exporturilor ucrainene de cereale contribuie la o criză alimentară globală. Acordul de exporturi semnat în iulie este suspendat de Rusia în octombrie, dar reluat ulterior prin negocierea Turciei. În 2023, Ucraina adoptă rute de transport sigure prin România și Bulgaria.

Până în octombrie 2022, situația s-a schimbat dramatic. Ucraina a recapturat orașul Herson în noiembrie, iar Rusia s-a retras complet din nordul țării. Cu toate acestea, conflictul s-a concentrat ulterior în est, în regiunile Luhansk și Donețk.

2023: Escaladarea nucleară și revolta grupului de mercenari Wagner condus de Prigojin

În iunie, Rusia mută arme nucleare tactice în Belarus, confirmate de autoritățile belaruse în decembrie. În aceeași lună, Evgheni Prigojin, liderul grupului Wagner, organizează o rebeliune împotriva Ministerului Apărării al Rusiei.

Revolta e oprită de negocierile președintelui Belarusului, Alexander Lukașenko. În august 2023, Prigojin moare într-un accident aviatic suspect.

Patru ani de război în Ucraina: de la invazia „fulger” a Rusiei la un milion de victime și frontul înghețat în 2026
Rebeliunea Wagner

2024: Schimbări în conducerea militară ucraineană

După un contraatac nereușit în 2023, trupele ucrainene, conduse de comandantul Valerii Zalujnîi, bat pasul pe loc în noiembrie. Președintele Zelenski îl înlocuiește în februarie 2024 cu generalul Oleksandr Sîrski, care ordonă retragerea din Avdiivka pentru a preveni încercuirea trupelor.

2024: Ofensiva suprinzătoare a ucrainenilor din Kursk care au capturat 1.250 km pătrați din teritoriul Rusiei

În august 2024, Ucraina lansează ofensiva din Kursk, capturând 1.250 km pătrați din Rusia, dar își oprește avansul din cauza ripostei ruse.

În 2025, urmează un al doilea atac masiv al rușilor, cu participarea trupelor nord-coreene, care suferă pierderi masive. Ucraina continuă să atace infrastructura rusă, inclusiv rafinării și depozite de petrol. Rusia câștigă teritoriu în estul și sud-estul Ucrainei, iar Putin ridică miza nucleară prin modificarea doctrinei în noiembrie 2024.

2025: Avansul rus în est. Orașele cheie vizate

În 2025, Rusia a ocupat aproximativ 4.700 km pătrați din teritoriul ucrainean, conform Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), dar Moscova susține că teritoriul cucerit ar fi de 6.000 km pătrați. Luptele în regiunile Luhansk și Donețk au fost intense, cu Rusia încercând să preia controlul complet asupra Donbasului și a regiunilor Zaporojie și Herson.

Raportul ISW menționează o „centură de fortărețe” în vestul Donețkului, unde Ucraina a investit semnificativ în infrastructura defensivă. Rusia a încercat să captureze orașul Pokrovsk, un hub logistic important, dar Ucraina încă deține partea nordică a acestuia. Pierderea orașului ar putea reprezenta o victorie importantă pentru Rusia, deschizând calea spre Kramatorsk și Sloviansk.

Ucraina a efectuat lovituri aeriene asupra bazelor militare din Rusia, inclusiv cu 100 de drone care au vizat bombardiere cu capacitate nucleară. Ministerul Apărării rus a confirmat atacuri în regiunile Murmansk, Irkutsk, Ivanovo, Riazan și Amur, dar daunele majore au fost în Murmansk și Irkutsk.

Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska
Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska. Poză cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

2026: Eforturi de pace sub administrația Trump

Administrația Trump propune o înțelegere de pace cu 20 de puncte, discutată în cadrul unei întâlniri la Geneva. Ucraina acceptă cu rezerve, temându-se de posibile concesii teritoriale și de lipsa garanțiilor de securitate. Rusia refuză orice modificare a acordului care contravine „spiritului și literei” summitului din Alaska. România și alte state NATO rămân implicate în sprijinirea Ucrainei, în timp ce conflictul continuă să influențeze geopolitica globală.

Ce pierderi omenești au suferit Rusia și Ucraina. Cel mai mare dezastru pentru Moscova de după Al Doilea Război Mondial

După patru ani de conflict, bilanțul pierderilor ruse este unul dintre cele mai disputate subiecte, cifrele variind drastic în funcție de sursă: în timp ce Ucraina raportează peste 1,26 milioane de soldați scoși din luptă (morți și răniți), oficialii din SUA și Marea Britanie susțin estimări similare, plasând numărul total al victimelor între 1,1 și 1,22 milioane.

Organizațiile independente și proiectele OSINT, precum Mediazona și BBC Rusia, au confirmat prin nume peste 186.000 de morți, însă estimează că cifra reală a celor uciși depășește pragul de 300.000, o evaluare susținută și de think-tank-uri precum ISW sau CSIS. În opoziție totală, Rusia păstrează aceste date sub secret de stat, ultima cifră oficială fiind oferită în 2022, Kremlinul catalogând orice estimare externă drept dezinformare, în ciuda dovezilor vizuale și a cimitirelor militare care s-au extins masiv pe tot teritoriul federației.

Soldați ucraineni din Batalionul 1 Separat de Asalt Da Vinci participă la un exercițiu de antrenament în regiunea Dnipropetrovsk, pe 12 decembrie 2024, în contextul invaziei rusești în Ucraina.
Soldați pe front, în războiul Rusia-Ucraina. Foto: Profimedia Images

În ceea ce privește pierderile Ucrainei la borna de patru ani, datele sunt la fel de sensibile, însă indică un raport de aproximativ 1 la 2 față de cele rusești: președintele Volodimir Zelenski a declarat oficial în februarie 2026 că 55.000 de soldați ucraineni au fost uciși în misiune, menționând totodată un număr „foarte mare” de dispăruți.

În paralel, estimările serviciilor de informații americane și britanice sunt considerabil mai sumbre, plasând numărul total al victimelor (morți și răniți) la peste 500.000 – 600.000. Analizele independente realizate de think-tank-uri precum CSIS și publicații ca The Economist estimează că numărul real al celor uciși (KIA) se situează între 100.000 și 140.000, în timp ce proiecte de monitorizare OSINT (precum UALosses) au documentat prin dovezi publice peste 92.000 de decese confirmate și peste 89.000 de dispăruți.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
17.400 de profesori și-au pierdut locurile de muncă în primele șase luni de mandat al Guvernului condus de Ilie Bolojan
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Să vezi și să nu crezi! La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Viva.ro
Să vezi și să nu crezi! La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Unica.ro
Detalii scandaloase ies la iveală din dosarul de proxenetism în care Alina Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, a fost reținută alături de alte 7 persoane. Ce s-a aflat despre femeia de 80 de ani care conducea rețeaua
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit cei doi: „Sufletul tău bun...”
Elle.ro
Corina Dănilă, declarație superbă de dragoste pentru soțul ei, Dorin Enache. Ce moment important au sărbătorit cei doi: „Sufletul tău bun...”
gsp
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
GSP.RO
Divorț-șoc în sportul mondial: „Trec prin această tranziție cu pace” » Mesajul transmis de fosta campioană de Grand Slam
Cu un picior în play-out, Gigi Becali și-a vărsat nervii pe Alibec și Politic: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
GSP.RO
Cu un picior în play-out, Gigi Becali și-a vărsat nervii pe Alibec și Politic: „Nu am văzut în viața mea fotbalist în halul ăsta!”
Parteneri
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Libertateapentrufemei.ro
Trecutul neștiut al Alinei Cotabiță, văduva lui Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism! Imagini rare de la nuntă. Câți ani are, unde lucrează, și cum l-a abordat pe regretatul artist. Ea a făcut primul pas
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Avantaje.ro
Păreau familia perfectă, dar ce a ieșit acum la iveală, nimeni nu și-ar fi imaginat. Motivul pentru care socrii Andreei Popescu nu au vrut-o în viața fiului lor: “Tata socru a avut un șoc”
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!
Tvmania.ro
Adio, Snagov! Simona Halep s-a mutat în „palatul” din Niculești, dar suma de pe chitanța de impozit e șocantă! Cifra care i-a lăsat mască pe fani: iată cât plătește, de fapt, marea sportivă!

Alte știri

Ambasada Ucrainei în România demontează cinci mituri apărute în online: „Nicio școală în limba română nu va fi închisă în 2027”
Știri România 20:07
Ambasada Ucrainei în România demontează cinci mituri apărute în online: „Nicio școală în limba română nu va fi închisă în 2027”
Avertismentul lui Ilie Bolojan pentru miniștri și secretari de stat: riscă să fie dați afară dacă România pierde bani din PNRR
Știri România 18:00
Avertismentul lui Ilie Bolojan pentru miniștri și secretari de stat: riscă să fie dați afară dacă România pierde bani din PNRR
Parteneri
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Adevarul.ro
Donald Trump, fermecat de o violonistă din Republica Moldova: „Ce talent! Ești incredibilă”
Ce a făcut Rafael Nadal după 26 de ani: ”Ce senzație incredibilă”
Fanatik.ro
Ce a făcut Rafael Nadal după 26 de ani: ”Ce senzație incredibilă”
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Financiarul.ro
Top 5 meserii din România amenințate de AI în 2026. 41% dintre manageri prevăd reduceri de personal
Superliga.ro (P)
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Genoveva Roșie: „Ce-i mai frumos decât să-ți reprezinți țara?”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Golgheterul Argeșului a fost ”descoperit” de bunica lui: „Primul meu scouter”
Parteneri
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Elle.ro
Ramona Olaru iubește din nou! Vedeta a publicat primele imagini cu iubitul ei. Cum a fost răsfățată asistenta TV de către partenerul ei. Foto
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Unica.ro
Alertă alimentară la Lidl! Nu consumați acest produs, dacă l-ați cumpărat
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner
Viva.ro
Avem imaginile momentului! Mihaela Rădulescu tocmai a avut prima apariție după moartea mamei sale. Neașteptat cine a însoțit-o chiar în Italia, țara în care a murit Felix Baumgartner

Monden

Cine este Alex Dodoaia de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare”
Stiri Mondene 17:00
Cine este Alex Dodoaia de la „Chefi la cuțite”, sezonul 17. „Aveam de pregătit zilnic câte 16 feluri de mâncare”
Cum a apărut Vera Wang, creatoarea de modă în vârstă de 76 de ani, la Premiile BAFTA 2026. A debutat cu un nou look
Stiri Mondene 16:56
Cum a apărut Vera Wang, creatoarea de modă în vârstă de 76 de ani, la Premiile BAFTA 2026. A debutat cu un nou look
Parteneri
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
TVMania.ro
„10.957 de zile te-am căutat”! Mesajul matematic al lui Răzvan Bănică pentru Sandra Izbașa a topit inimile tuturor. Vezi povestea lor de dragoste demnă de un film și imagini de la nunta lor la „castel”!
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
ObservatorNews.ro
SURSE. Văduva lui Cotabiţă ar fi administrat direct unul dintre saloanele vizate în dosarul de proxenetism
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, ca Barbie și Ken la botez! Chef de chef cu Florin Salam și Theo Rose, lux, opulență și ținute extravagante. Cum s-a îmbrăcat Bianca, no comment
Libertateapentrufemei.ro
Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, ca Barbie și Ken la botez! Chef de chef cu Florin Salam și Theo Rose, lux, opulență și ținute extravagante. Cum s-a îmbrăcat Bianca, no comment
Parteneri
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
GSP.ro
„Satul-fantomă” descoperit de exploratorii Jocurilor Olimpice: „Ne-a șocat!”
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
GSP.ro
Teodora Stoica și Ionuț Lupescu, printre persoanele ieșite în stradă la manifestația din fața Parlamentului: „M-am întors acasă cu o greutate în piept”
Parteneri
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Mediafax.ro
Acord în coaliție pe cele două ordonanțe de guvern
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
StirileKanalD.ro
Cum se calculează în 2026 impozitul pentru casă?
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Wowbiz.ro
EXCLUSIV | O româncă celebră, legătură periculoasă cu Jeffrey Epstein! În 2003, pedofilul american i-a plătit mamei ei o călătorie de peste o mie de dolari
Promo
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Advertorial
Câștigă un espressor automat Tchibo Esperto Mini Grey
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Wowbiz.ro
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
Redactia.ro
Lista completă a pensionarilor care primesc majorări. Cine încasează bani în plus și cum se aplică noile reguli
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult
KanalD.ro
S-a activat planul ROȘU de intervenție! Un microbuz cu 16 pasageri s-a... Vezi mai mult

Politic

Un lider PSD propune reducerea numărului de parlamentari la 300: „Începem reforma de sus”
Politică 21:21
Un lider PSD propune reducerea numărului de parlamentari la 300: „Începem reforma de sus”
Numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat fără acordul partenerului, după divorț. Proiectul, adoptat de Senat
Politică 20:43
Numele din timpul căsătoriei poate fi păstrat fără acordul partenerului, după divorț. Proiectul, adoptat de Senat
Parteneri
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
ZiaruldeIasi.ro
Fiscul vinde la licitație două „palate” de pe Strada Palatelor. Prețul pleacă de la 166.960 lei
Trecutul uluitor al complicilor văduvei lui Cotabiță din dosarul de proxenetism. Înainte de saloanele erotice lucrau la o invenție care urma să schimbe lumea
Fanatik.ro
Trecutul uluitor al complicilor văduvei lui Cotabiță din dosarul de proxenetism. Înainte de saloanele erotice lucrau la o invenție care urma să schimbe lumea
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat
Spotmedia.ro
Un miliardar german a fost păcălit să dea milioane de euro pentru un accident inventat