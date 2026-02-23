Măsura face parte dintr-un nou regulament ce urmărește combaterea spălării banilor, a evaziunii fiscale și a tranzacțiilor mari care nu pot fi urmărite digital. În România însă, această limitare există deja.

Plafonul de 10.000 euro, o normalitate pentru multe state

România are deja un plafon similar de 50.000 lei (aproximativ 10.000 de euro) pentru tranzacții în numerar între persoane fizice, conform legislației în vigoare.

În plus, țări precum Franța, Italia și Spania au implementat limite mult mai stricte. În Spania, de exemplu, plățile cash de peste 1.000 de euro sunt interzise de câțiva ani, iar în Grecia, plafonul este de doar 500 de euro pentru tranzacțiile între persoane fizice.

În schimb, noua reglementare va aduce schimbări pentru Germania, Austria și Finlanda, țări care nu aveau până acum limite maxime pentru plățile în numerar.

În Germania și Austria, plata unor sume mari, chiar de zeci de mii de euro, în bancnote era o practică obișnuită, aceste state argumentând până acum că plata cash este o chestiune de intimitate și libertate personală.

În România, reglementările sunt deja stabilite

În țara noastră, reglementările privind plățile în numerar sunt deja bine stabilite. Potrivit legislației, încasările și plățile în numerar între persoane fizice sunt permise în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei pe tranzacție.

Este interzisă fragmentarea plăților cash pentru sume mai mari decât acest plafon. Pentru persoane juridice, limitele sunt mai reduse:

Încasări de la o persoană fizică sau juridică: maxim 5.000 lei/zi

Magazinele cash and carry pot încasa până la 10.000 lei/zi de la o persoană

Plățile în numerar către o persoană sunt limitate la 5.000 lei/zi, dar nu mai mult de 10.000 lei/zi în total

-Avansurile pentru decontare sunt plafonate la 5.000 lei/zi pentru fiecare persoană.

Obiectivul: combaterea activităților ilegale

Reprezentanții UE explică faptul că tranzacțiile mari în numerar sunt preferate de infractori pentru că nu lasă urme digitale, facilitând astfel ascunderea veniturilor, evitarea taxelor sau transferul de fonduri ilicite.

„Prin introducerea unei limite comune, dorim să prevenim exploatarea diferențelor dintre sistemele naționale, astfel încât infractorii să nu profite de regulile mai flexibile din anumite țări”, au precizat oficiali europeni.

În prezent, majoritatea tranzacțiilor mari din Franța, Italia și Spania sunt procesate electronic, datorită regulilor stricte deja implementate.

Schimbările vor fi resimțite în special în statele care până acum nu au impus restricții stricte asupra plăților în numerar, cum sunt Germania și Austria. Chiar și Olanda, care nu avea până recent o limită superioară, a stabilit un plafon de 3.000 de euro pentru tranzacțiile cash.

Prin măsura aplicabilă din 2027, Uniunea Europeană urmărește să uniformizeze reglementările naționale și să reducă riscul de fraude financiare în întreg blocul comunitar.

