Rona Hartner, în vârstă de 50 de ani, trece printr-o perioadă dificilă. Diagnosticată în 2019 cu cancer la colon și la ficat, vedeta s-a vindecat un an mai târziu, însă acum anunță că boala a recidivat. „A apărut un cancer în faza patru, din nou, pe fond de stres sigur și mă lupt cu el.

Rona Hartner: „Este obositor să ai un cancer în corp”

Acum aștept rezultatele de la biopsie și o să fac ce am de făcut. Nu simt nimic fizic, în sensul că este obositor să ai un cancer în corp, deci da am o stare de oboseală permanentă. Am un suflu foarte scurt și nu prea reușesc să respir destul de bine ca să pot să cânt la capacitate, dar o să încerc, dacă văd că nu o să mă descurc, o să anulez spectacolele pe o perioadă și le reiau după ce îmi revin”, a mărturisit Rona Hartner, pentru Antena Stars., conform spynews.ro.

Vedeta a și povestit cum a descoperit de data aceasta boala. A mers la mai mulți medici pentru că de ceva vreme tușea continuu. După mai multe controale în Franța, ea a ajuns în România, unde a făcut o radiografie.

„Practic de două luni tușeam continuu. Am fost să văd foarte mulți doctori în Franța, care nu mi-au găsit niciun diagnostic. Și atunci m-am dus în România la un pneumolog român, foarte bun, care m-a auzit o singură dată tușind și m-a trimis imediat la radiografie. Mi-a zis că s-a găsit o pneumonie atipică și mi-a zis doctorița că, după părerea ei, este ceva mult mai grav”, a adăugat artista.

Recomandări Cod roșu de caniculă în București și alte 5 județe din sudul țării. La cât vor ajunge temperaturile

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 6

„Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta”

La auzul diagnosticului din partea medicilor, Rona Hartner a început să plângă. Cu toate acestea, ea continuă lupta cu boala. „M-am dus în Franța și am început să fac niște investigații și pe 12 iulie mi-a picat diagnosticul, pentru că cine caută, găsește.

Diagnosticul spunea pur și simplu că am cancer în faza patru, deja este cu metastaze. Recunosc că pe moment am plâns, pentru că nu m-am așteptat la asta. A fost un șoc, dar mi-am dat seama că Dumnezeu mă iubește și că dacă această boală a ajuns la mine iarăși este pentru că prima dată nu a fost tratată bine, pentru că a fost și oricum e altă boală. (…) M-am epuizat anul ăsta mult prea mult”, a mai spus vedeta.

Rona Hartner s-a vindecat de cancer de colon și de ficat în Franța

Invitată recent în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Rona Hartner a povestit despre lupta cu boala, în 2019. „M-am închinat de la început, din momentul în care am aflat diagnosticul, am făcut o rugăciune în care am spus că abandonez voința mea voinței lui Dumnezeu, dar în același timp am făcut ce mi s-a spus să fac, cu citostatice.

Recomandări INTERVIU-AVERTISMENT. De ce minți extraordinare, briliante ale generației interbelice au mers către extrema dreaptă? „Le păsa foarte mult de soarta României, dar aveau aroganța dreptății absolute în propriile convingeri”

Lumea îmi spunea să beau apă sfințită, nu am ascultat așa ceva și nu am știut pe urmă că va fi atât de greu cu citostaticele și fiind la Paris pentru a cânta într-o pușcărie pentru că eu făceam în continuare foarte multe acțiuni umanitare, fiind bolnavă am zis că nu mă opresc din cântat, nu mă opresc din proiecte, fac videoclipuri, fac de toate.

«My swing is Balkan»”, videoclipul l-am făcut după operația de cancer, deci nu am vrut să mă opresc din proiecte și mi-a spus și doctorul că este foarte important să mă conectez la viață, dar totuși, după ce am făcut acest concert am ajuns la spital, mi-au făcut doza de chimioterapie și corpul meu a intrat într-o degringoladă și asta se poate întâmpla când ajungi la un stadiu în care chimioterapia este prea agresivă pentru ficat. Și aveam 144 puls, 40 febră și 444 aveam de transaminaze, ceea ce înseamnă că eram aproape în comă hepatică”, a povestit vedeta.

„Nu am abandonat lupta, dar nu a fost ușoară”

Și a continuat: „Și în momentul ăla mi-am dat seama că mai trebuie să îi semnez un cec în alb lui Dumnezeu și i-am mai spus încă o dată «Facă-se voia ta!», poate e cazul să plec, poate e cazul să rămân, de ce să mă agăț, ce știu eu ce înseamnă viața, tu mi-ai dat-o, tu mi-o iei dacă vrei, în schimb, e importantă chestia asta pentru că Dumnezeu ne vrea doar binele și dacă nu îi semnăm un cec în alb el nu poate să ne facă binele care trebuie, dar îți spun sincer, nu am abandonat lupta, dar nu a fost ușoară.

Recomandări Scoateți SRI din universități! În curând se vor afișa cu uniforma de paradă la catedră

În schimb, ceea ce face orice doctor, să știe oamenii foarte clar, este că atunci când nu suporți un ingredient din citostatice, îți schimbă protocolul. Mie mi-au zis, pe răspunderea dumneavoastră, în loc să fie 98% vindecare, aveți 96%, acceptați și vă scoatem platina lichidă, care era un fel de mercur să zic așa. Și am zis da, scoateți-mi platina lichidă și prefer să am doar 96% de șanse să supraviețuiesc și am supraviețuit”.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Andreea Marin, mai curajoasă ca niciodată! S-a fotografiat AŞA la plajă, fanii au reacţionat imediat

Viva.ro Îl mai știi pe actorul din reclama 'Halatu’, cât e halatu’?' Cum arată și cu ce se ocupă acum Cristi Martin

PUBLICITATE Dr. Negoescu: Mi s-a părut că de acolo începe viața

FANATIK.RO Ce să nu lași niciodată noaptea pe masa de la bucătărie. Lidia Fecioru spune că aduce mare ghinion în casă

Știrileprotv.ro Politico: China trimite în secret suficient echipament în Rusia pentru a echipa o întreagă armată

Observatornews.ro Metoda prin care un șofer român de TIR a fentat, timp de 3 luni, plata taxei de autostradă, în Franța. Paguba se ridică la 10.000 de euro

Orangesport.ro Marcel Ciolacu vrea FCSB în Ghencea şi mai dă o lovitură. Ce pot însemna apariţiile sale: "Nu s-a băgat fără să cunoască date din spate"

Unica.ro Cine sunt părinții lui David Popovici și cu ce se ocupă! Sacrificiul făcut de mama sportivului