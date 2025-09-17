Trump a intentat un proces în iulie împotriva The Wall Street Journal și a lui Murdoch, după ce ziarul a publicat un articol despre legăturile sale cu Jeffrey Epstein, un infractor sexual condamnat. Articolul descria o scrisoare cu conținut sexual sugestiv care purta, aparent, numele lui Trump.

Relația lui Murdoch cu familia regală a fost, de asemenea, tensionată în ultima vreme. Mai devreme în acest an, Ducele de Sussex a primit scuze oficiale de la News Group Newspapers (NGN) pentru «intruziuni grave» ale ziarului The Sun.

Potrivit The Guardian, Murdoch a fost așezat la aceeași parte a mesei cu Regina și Prințul William, dar mult mai departe în stânga lor. El s-a aflat între Morgan McSweeney, șeful de cabinet al lui Keir Starmer, și Elena Murdoch, a cincea sa soție.

Regele a fost așezat în mijlocul mesei, între Trump și secretarul de stat american Marco Rubio. Prințesa de Wales s-a aflat de cealaltă parte a lui Trump.

Pe partea opusă a mesei, Regina a fost așezată între prima doamnă Melania Trump și secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, cu Prințul William alături.

