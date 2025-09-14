Semne de întrebare asupra capacității lui Starmer de a gestiona criza

Contextul este cu atât mai delicat cu cât plecarea ambasadorului britanic la Washington, Peter Mandelson, în urma dezvăluirilor privind relația sa cu finanțatorul condamnat Jeffrey Epstein, a fost urmată de scandalul fiscal al fostei vicepremier Angela Rayner.

Oficialii britanici se tem că o conferință de presă comună Starmer–Trump ar putea fi dominată de întrebări despre Epstein, ceea ce ar umbri complet vizita.

În partid, demisiile au ridicat semne de întrebare asupra capacității lui Starmer de a gestiona crizele.

La convenția anuală a Partidului Laburist de la finalul lunii, premierul va fi supus unei analize intense din partea rivalilor, în timp ce cancelarul Trezoreriei, Rachel Reeves, pregătește un buget crucial, ce ar putea include creșteri de taxe pentru a calma piețele financiare.

Însă astfel de măsuri riscă să accentueze stagnarea economică și să descurajeze investitori importanți.

Nemulțumirile cresc în rândul laburiștilor

În interiorul laburiștilor, nemulțumirea crește. Plecările lui Rayner și Mandelson au alimentat suspiciuni privind influența consilierului de bază al premierului, Morgan McSweeney, iar unii parlamentari avertizează asupra unor posibile rebeliuni dacă Starmer va încerca din nou să reducă cheltuielile pentru asistență socială.

În plus, există temeri că aliații lui Tony Blair ar putea încerca să-l înlocuiască pe Starmer cu ministrul Sănătății, Wes Streeting.

Demisia lui Mandelson, în special, a fost un șoc. Deși Starmer îi declarase inițial sprijinul, publicarea a peste 100 de e-mailuri între acesta și Epstein a forțat plecarea ambasadorului. Downing Street s-a arătat iritată de lipsa de transparență a lui Mandelson, în timp ce acesta se simte trădat de premier.

Vizita lui Trump include o întâlnire cu regele Charles al III-lea

Chiar și așa, o schimbare de lider nu pare iminentă înaintea alegerilor locale din mai. Susținătorii lui Starmer cer timp pentru ca acesta să-și consolideze autoritatea și avertizează că atacurile interne nu fac decât să-l întărească pe Nigel Farage, liderul Reform UK.

Vizita lui Trump, care include o zi fastuoasă alături de Regele Charles al III-lea și lansarea unui parteneriat tehnologic cu sprijinul lui Jensen Huang (Nvidia) și Sam Altman (OpenAI), era gândită ca un succes diplomatic.

Totuși, orice apariție publică alături de președinte rămâne imprevizibilă. În trecut, Trump a provocat momente stânjenitoare, iar acum ar putea aborda subiecte sensibile precum migrația, libertatea de exprimare sau chiar cazul Epstein.

Pentru Starmer, fiecare zi devine o provocare. În loc să-și proiecteze imaginea de lider stabil, se luptă să-și mențină autoritatea și să treacă cu bine de următoarea săptămână.

