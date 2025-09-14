Semne de întrebare asupra capacității lui Starmer de a gestiona criza

Contextul este cu atât mai delicat cu cât plecarea ambasadorului britanic la Washington, Peter Mandelson, în urma dezvăluirilor privind relația sa cu finanțatorul condamnat Jeffrey Epstein, a fost urmată de scandalul fiscal al fostei vicepremier Angela Rayner.

Oficialii britanici se tem că o conferință de presă comună Starmer–Trump ar putea fi dominată de întrebări despre Epstein, ceea ce ar umbri complet vizita.

În partid, demisiile au ridicat semne de întrebare asupra capacității lui Starmer de a gestiona crizele.

La convenția anuală a Partidului Laburist de la finalul lunii, premierul va fi supus unei analize intense din partea rivalilor, în timp ce cancelarul Trezoreriei, Rachel Reeves, pregătește un buget crucial, ce ar putea include creșteri de taxe pentru a calma piețele financiare.

Însă astfel de măsuri riscă să accentueze stagnarea economică și să descurajeze investitori importanți.

Nemulțumirile cresc în rândul laburiștilor

În interiorul laburiștilor, nemulțumirea crește. Plecările lui Rayner și Mandelson au alimentat suspiciuni privind influența consilierului de bază al premierului, Morgan McSweeney, iar unii parlamentari avertizează asupra unor posibile rebeliuni dacă Starmer va încerca din nou să reducă cheltuielile pentru asistență socială.

Pompa anti-sufocare vândută de doi tineri români. „Pur și simplu trageți în sus pentru a îndepărta blocajul din gâtul victimei”
Recomandări
Pompa anti-sufocare vândută de doi tineri români. „Pur și simplu trageți în sus pentru a îndepărta blocajul din gâtul victimei”

În plus, există temeri că aliații lui Tony Blair ar putea încerca să-l înlocuiască pe Starmer cu ministrul Sănătății, Wes Streeting.

Demisia lui Mandelson, în special, a fost un șoc. Deși Starmer îi declarase inițial sprijinul, publicarea a peste 100 de e-mailuri între acesta și Epstein a forțat plecarea ambasadorului. Downing Street s-a arătat iritată de lipsa de transparență a lui Mandelson, în timp ce acesta se simte trădat de premier.

Vizita lui Trump include o întâlnire cu regele Charles al III-lea

Chiar și așa, o schimbare de lider nu pare iminentă înaintea alegerilor locale din mai. Susținătorii lui Starmer cer timp pentru ca acesta să-și consolideze autoritatea și avertizează că atacurile interne nu fac decât să-l întărească pe Nigel Farage, liderul Reform UK.

Vizita lui Trump, care include o zi fastuoasă alături de Regele Charles al III-lea și lansarea unui parteneriat tehnologic cu sprijinul lui Jensen Huang (Nvidia) și Sam Altman (OpenAI), era gândită ca un succes diplomatic.

Totuși, orice apariție publică alături de președinte rămâne imprevizibilă. În trecut, Trump a provocat momente stânjenitoare, iar acum ar putea aborda subiecte sensibile precum migrația, libertatea de exprimare sau chiar cazul Epstein.

Pentru Starmer, fiecare zi devine o provocare. În loc să-și proiecteze imaginea de lider stabil, se luptă să-și mențină autoritatea și să treacă cu bine de următoarea săptămână.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Horoscop 15-21 septembrie 2025: Eclipsa de Lună în Pești aduce schimbări, revelații și decizii importante
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
ora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei. Declarațiile lui Serghei despre ea sunt greu de crezut
Viva.ro
ora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei. Declarațiile lui Serghei despre ea sunt greu de crezut
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată acum, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina lui Traian Băsescu / FOTO
Surpriză în showbiz-ul din România! Actrița PRO TV a anunțat că este însărcinată cu primul copil: „O colaborare de succes pe perioadă nelimitată” Foto
Elle.ro
Surpriză în showbiz-ul din România! Actrița PRO TV a anunțat că este însărcinată cu primul copil: „O colaborare de succes pe perioadă nelimitată” Foto
gsp
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
GSP.RO
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
Parteneri
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Libertateapentrufemei.ro
Oana Roman, reacție furibundă după scandalul Calina-Catinca, la Asia Express: „NU au nicio calitate de rudenie cu numele Roman”. Devastator mesaj
Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, s-a căsătorit religios. Ce mireasă superbă, dar stai să o vezi pe soacra mică! Imaginile unei nunți de lux. Cine e misteriosul mire
Avantaje.ro
Ivona, fiica lui Mugur Mihăescu, s-a căsătorit religios. Ce mireasă superbă, dar stai să o vezi pe soacra mică! Imaginile unei nunți de lux. Cine e misteriosul mire
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici
Tvmania.ro
Transformare uluitoare! Gina Pistol, de nerecunoscut înainte să devină celebră. Vezi imaginile rare aici

Alte știri

Regele Charles trăiește o altă viață, mai liniștită, în Transilvania
Știri România 14 sept.
Regele Charles trăiește o altă viață, mai liniștită, în Transilvania
Traian Băsescu, despre drona intrată în spațiul aerian al României: „Trebuia doborâtă. A fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită”
Știri România 14 sept.
Traian Băsescu, despre drona intrată în spațiul aerian al României: „Trebuia doborâtă. A fost o greşeală că nu i s-a demonstrat Rusiei că poate fi lovită”
Parteneri
„Întreaga țară va fi îngrozită”. Filmarea uluitoare făcută de un rus într-un cimitir al soldaților morți în Ucraina
Adevarul.ro
„Întreaga țară va fi îngrozită”. Filmarea uluitoare făcută de un rus într-un cimitir al soldaților morți în Ucraina
Val de noroc pentru șase zodii. Astrele le scot în cale oportunități neașteptate
Fanatik.ro
Val de noroc pentru șase zodii. Astrele le scot în cale oportunități neașteptate
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Cristina Șișcanu, criticată că s-a îmbrăcat în rochie mini: „Nu prea mai ai vârsta pentru asemenea ținută”. Răspunsul vedetei
Stiri Mondene 14 sept.
Cristina Șișcanu, criticată că s-a îmbrăcat în rochie mini: „Nu prea mai ai vârsta pentru asemenea ținută”. Răspunsul vedetei
Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au sărbătorit nunta anulată a lui Andrei Lemnaru. Ce a declarat Ella Vișan: „O să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea”
Stiri Mondene 14 sept.
Ispitele de la Insula Iubirii 2025 au sărbătorit nunta anulată a lui Andrei Lemnaru. Ce a declarat Ella Vișan: „O să mă îmbăt și poate să mă vadă toată lumea”
Parteneri
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: "Mă simt extraordinar"
Elle.ro
Corina Caragea este în culmea fericirii! Anunțul special făcut de prezentatoarea de la PRO TV i-a surprins pe fani: "Mă simt extraordinar"
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
TVMania.ro
Aici era alături de Alexandru Papadopol, dar cum arată acum Corina Dănilă? Actrița din „Numai iubirea” a bifat o apariție spectaculoasă la 53 de ani!
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
ObservatorNews.ro
De ce nu au doborât piloţii de pe F16 drona intrată în România. Decizia a fost exclusiv a lor
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Libertateapentrufemei.ro
Cum arată „old money bob”, tunsoarea anului 2025. E coafura bogătașilor și avantajează pe oricine
Parteneri
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
GSP.ro
Luka Doncic a plătit 25 de milioane de dolari pentru vila luxoasă a rusoaicei Maria Sharapova! Imagini excepționale: turul locuinței
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mediafax.ro
Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Advertorial
Reduceri spectaculoase la articolele de început de școală
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
Elevii a două şcoli din Bucureşti învață în 3 schimburi. Ministrului Educaţiei a reacționat: „E ilegal”
KanalD.ro
Elevii a două şcoli din Bucureşti învață în 3 schimburi. Ministrului Educaţiei a reacționat: „E ilegal”

Politic

Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Politică 14 sept.
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Politică 14 sept.
Traian Băsescu, avertisment dur privind alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Cum se menține în formă Nadia Comăneci. Campioana de 63 de ani a dezvăluit secretul siluetei sale. „Eu nu alerg”
Fanatik.ro
Cum se menține în formă Nadia Comăneci. Campioana de 63 de ani a dezvăluit secretul siluetei sale. „Eu nu alerg”
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice