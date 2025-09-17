Grupul britanic „Led by Donkeys” a reușit să proiecteze pentru câteva minute un montaj video pe unul dintre turnurile reședinței regale. Imaginile includeau portrete ale lui Jeffrey Epstein, decedat în închisoare în 2019, și fotografii cu Trump și Epstein împreună.

Poliția locală a reacționat prompt la incident. Felicity Parker, reprezentantă a poliției Thames Valley, a declarat: „Luăm foarte în serios orice activitate neautorizată în jurul Castelului Windsor”. Ea a adăugat că agenții „au oprit rapid proiecția” înainte de a aresta patru suspecți.

Vizita președintelui american este marcată de controverse. Cazul lui Jeffrey Epstein continuă să afecteze imaginea lui Trump, cei doi fiind apropiați în trecut. Premierul britanic Keir Starmer s-a confruntat și el cu probleme legate de acest caz, fiind nevoit să-l demită pe ambasadorul său la Washington.

Manifestanți anti-Trump s-au adunat la Windsor încă de marți după-amiază. Activiști pentru climă au întrerupt un dineu organizat de republicanii americani din străinătate, acuzându-l pe Trump că conduce lumea „pe calea fascismului și a colapsului climatic”.

Programul lui Trump a fost conceput pentru a evita capitala și publicul. Miercuri, președintele va rămâne în incinta Castelului Windsor, unde va fi oaspetele Regelui Charles al III-lea și al Reginei Camilla.

Joi, Trump se va întâlni cu premierul Keir Starmer la reședința acestuia de la Chequers, la 70 km de Londra, pentru discuții axate pe politică și economie.

Mii de protestatari au planificat să demonstreze la Londra împotriva acestei vizite de stat. Este a doua vizită a lui Trump în Regatul Unit în calitate de președinte.

Incidentul de la Castelul Windsor și protestele planificate reflectă tensiunile și controversele care înconjoară această vizită oficială. Autoritățile britanice se află într-o poziție delicată, trebuind să gestioneze atât protocolul diplomatic, cât și nemulțumirile unei părți a populației.

În ciuda măsurilor de securitate sporite și a programului atent planificat, vizita lui Trump în Regatul Unit continuă să stârnească reacții puternice din partea publicului și a activiștilor.

this was displayed on windsor castle as donald trump arrived 😭😭 pic.twitter.com/jHaxY3GTCR — ‎ً (@am4rrt) September 17, 2025

Donald Trump a ajuns marți seara în Marea Britanie, unde, pe parcursul a două zile, autoritățile vor depune toate eforturile pentru a-l încânta pe imprevizibilul lider american, cunoscut pentru admirația sa față de familia regală.

Jeffrey Epstein, un finanțist căzut în dizgrație, a murit în 2019 într-o închisoare din New York, după ce s-a sinucis în celulă. Cazul său a generat numeroase teorii ale conspirației, iar susținătorii lui Trump consideră că guvernul ascunde legăturile acestuia cu figuri influente.

