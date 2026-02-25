Proiectul, lansat la patru ani de la invazia Rusiei în Ucraina, se aliniază eforturilor tot mai evidente ale Kremlinului de a spăla imaginea unuia dintre cei mai sângeroși lideri din istorie.

Viziunea regizorului: „Nu binele sau răul, ci adevărul”

Producția, intitulată simplu „Stalin”, va fi structurată în patru episoade și îl are în rolul principal pe actorul veteran Igor Mirkurbanov.

Deși scenariul a fost scris în urmă cu 15 ani, el a primit abia acum undă verde pentru a fi transpus pe peliculă, cu filmări programate în Sankt Petersburg, Moscova și pe coasta Mării Negre (locul preferat de retragere al dictatorului).

Regizorul Vladimir Bortko a oferit o declarație care reflectă direcția narativă a filmului, insistând pe realizările de stat ale dictatorului.

„Nu voi spune că a fost un tip bun și drăguț, dar el a fost cel care a construit țara noastră, din a cărei moștenire continuăm să ne hrănim. Dorim să arătăm în film nu binele sau răul, ci adevărul”, a transmis Vladimir Bortko.

Cum transformă Kremlinul un tiran în erou național

Acest film nu este un demers cultural izolat, ci o piesă dintr-o strategie amplă de revizionism istoric susținută de regimul lui Vladimir Putin.

Deși președintele rus condamnă uneori formal „excesele” stalinismului, manualele de istorie și discursul de stat minimizează milioanele de victime ale epurărilor politice. În schimb, Stalin este glorificat drept arhitectul victoriei sovietice împotriva Germaniei naziste.

Dovezile acestei tendințe de reabilitare sunt tot mai vizibile în spațiul public rus:

Explozie de monumente: Peste 100 de statui și busturi dedicate lui Stalin au fost ridicate în Rusia după anul 2000, o tendință accelerată masiv după anexarea Crimeii în 2014.

Omagiu la metrou: Anul trecut, cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la inaugurarea metroului din Moscova, un basorelief gigantic cu figura dictatorului a fost dezvelit în stația Taganskaia.

Rescrierea partidului: Comuniștii ruși au făcut recent un pas istoric înapoi, condamnând public criticile formulate în 1956 (la Congresul al XX-lea al PCUS) împotriva cultului personalității lui Stalin.

Lansare în timpul unui război devastator

Realizarea acestui film are loc într-un moment de o ironie macabră.

În timp ce Rusia poartă un război devastator împotriva Ucrainei, ecranele rusești se pregătesc să îl elogieze pe omul care, printre altele, a orchestrat Holodomorul (Marea Foamete din 1932-1933) – un genocid soldat cu moartea a milioane de ucraineni.