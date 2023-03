Potrivit martorilor oculari, s-au auzit explozii în depozit înainte de izbucnirea incendiului, iar muniția depozitată a fost detonată.

Întreagă clădire a luat foc, potrivit martorilor citați de presa rusă, iar 20 de echipaje de pompieri au fost trimise pentru a interveni la fața locului.

„Două persoane au fost rănite, ele se aflau la intrarea în depozit”, a declarat o sursă din poliție pentru o publicație locală.

Filmări care circulă pe rețelele de socializare arată fum gros care se ridică din depozit.

In #Rostov-on-Don, the building of the #FSB department caught fire.



Local residents report hearing „sounds of explosions”. pic.twitter.com/PahTxWll3E