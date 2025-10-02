Impactul asupra Rusiei

Expertul militar polonez Maciej Korowaj declară pentru Onet.pl, parte a trustului Ringier, că situația poate deveni critică pentru Kremlin: „Rusia intră în faza afgană. Sute de mii de morți, mii de veterani întorși de pe front, o economie secătuită de război. Puterea se teme nu de inamic, ci de proprii cetățeni. Ucraina poate deveni mai periculoasă decât Afganistanul pentru Kremlin însuși.”

Retragerea din Afganistan a fost rușinoasă: faimoasa Armată Roșie a avut una dintre cele mai umilitoare înfrângeri. A pierdut pe toate planurile: resurse umane, resurse militare, resurse financiare, imagine – tot. Asta a pus capac acelui regim – imperiul s-a năruit. Vasile Ernu, Afganistan: o privire din 1979 spre 2021.

Patru soldați ruși, la linia frontului cu Ucraina, inaintand prin transee cu armele pregatite
Sodați ruși în tranșee Foto: Profimedia

Consecințe economice și sociale

Conflictul din Ucraina a provocat pierderi uriașe pentru Rusia, atât în vieți omenești, cât și economic. Aproximativ 220.000 de soldați ruși au murit și alți 600.000 au fost răniți până acum în acest război. În ciuda propagandei oficiale, economia Rusiei se află într-o situație critică. Sancțiunile internaționale, izolarea diplomatică și costurile uriașe ale războiului încep să-și arate efectele devastatoare.

Prelungirea conflictului va necesita fonduri tot mai mari pentru armată, în detrimentul serviciilor sociale. Grupul mare de veterani va cere beneficii, riscând revolte dacă nu vor fi satisfăcuți.

Elitele se tem tot mai mult de societate, iar golul demografic se adâncește din cauza morților și emigrației.

În fața acestor date îngrijorătoare, președintele Vladimir Putin continuă să minimalizeze situația. La Forumul Economic de la Sankt Petersburg, el a declarat: „Unii specialiști și experți atrag atenția asupra riscurilor de stagnare și chiar de recesiune. Acest lucru nu trebuie să se întâmple în niciun caz.”

Ulterior, în septembrie 2025, Putin a schimbat complet discursul, afirmând că scăderea economică ar fi, de fapt, intenționată: „Este o măsură deliberată. Aceasta implică încetinirea creșterii economice în schimbul limitării inflației și menținerii stabilității macroeconomice.”

Un miner cu fata murdara de praf de carbune si casca pe cap este văzut la poarta principală a minei de cărbune Dolzhanskaya-Kapitalnaya, Rusia
Criza perfectă lovește industria cărbunelui, Foto: Profimedia

Comparația cu Afganistanul

Korowaj sugerează că, așa cum Afganistanul a grăbit destrămarea Uniunii Sovietice în anii ’80, Ucraina ar putea avea un efect similar asupra Federației Ruse, dar într-un ritm mai accelerat.

Războiul afgano-sovietic a durat nouă ani și a opus forțele guvernamentale din Afganistan, conduse de Partidul Popular Democrat marxist, sprijinit de Uniunea Sovietică, rebelilor islamiști mujahedini. Aceștia din urmă au beneficiat de sprijin masiv din partea Statelor Unite, Arabiei Saudite, Pakistanului și altor state musulmane, totul în contextul tensionat al Războiului Rece.

„Invazia din Afganistan este privită de foarte mulți oameni ca fiind elementul care a înclinat balanța în favoarea destrămării U.R.S.S-ului. În memoria colectivă rusă, acest război rămâne o rană deschisă, existând mărturii ale veteranilor asupra unui sentiment de trădare și de abandon din partea statului rus”, spune istoricul Andrei-Tudor Stan pentru Libertatea.

Intervenția sovietică a început pe 24 decembrie 1979 și s-a încheiat cu retragerea trupelor, între mai 1988 și februarie 1989. Considerat un eșec costisitor și inutil din punct de vedere politic, conflictul a fost comparat adesea cu războiul din Vietnam.

Oficial, Uniunea Sovietică a recunoscut pierderea a circa 15.000 de militari și rănirea altor 50.000 pe parcursul războiului din Afganistan. Totuși, istoricii consideră că bilanțul real este semnificativ mai mare.

Un veteran al războiului Uniunii Sovietice în Afganistan (1979-1989) își prezintă omagiile la monumentul dedicat celor căzuți în război, în cadrul unei ceremonii comemorative desfășurate la Kiev, pe 15 februarie 2012.
Un veteran al războiului Uniunii Sovietice în Afganistan (1979-1989) își prezintă omagiile la monumentul dedicat celor căzuți în război, Foto: Profimedia

Pierderi semnificative pentru Moscova

Conform datelor publicate de statul major ucrainean, Rusia a pierdut peste 1,1 milioane de soldați de la începutul invaziei, incluzând răniți, dispăruți și morți.

Președintele american Donald Trump a declarat că, potrivit informațiilor deținute de partea americană, Rusia a pierdut peste 112.000 de militari în războiul cu Ucraina doar de la începutul acestui an, relatează Ukrainska Pravda.

Donald Trump a oferit și estimări privind pierderile Ucrainei, susținând că în aceeași perioadă, țara ar fi pierdut „aproximativ 8.000 de soldați”, excluzând însă din acest număr pe cei dispăruți în acțiune.

Expertul militar polonez concluzionează că invazia Rusiei în Ucraina intră într-o fază critică, cu potențiale consecințe devastatoare pentru stabilitatea internă a Rusiei. Comparația cu experiența sovietică din Afganistan sugerează că acest conflict ar putea accelera destrămarea Federației Ruse.

