Impactul sancțiunilor începe să se simtă

Deși inițial economia rusă părea să reziste sancțiunilor occidentale, acum situația se schimbă dramatic. Ministrul rus al Economiei, Maxim Reșetnikov, a avertizat în iunie 2025 că țara se află în pragul recesiunii economice. Ulterior, Banca Centrală a Rusiei a confirmat oficial intrarea în recesiune, după două trimestre consecutive de scădere economică.

Putin neagă realitatea

În fața acestor date îngrijorătoare, președintele Vladimir Putin continuă să minimalizeze situația. La Forumul Economic de la Sankt Petersburg, el a declarat: „Unii specialiști și experți atrag atenția asupra riscurilor de stagnare și chiar de recesiune. Acest lucru nu trebuie să se întâmple în niciun caz.”, potrivit cotidianului ceh Aktuality, parte a trustului Ringier.

Ulterior, în septembrie 2025, Putin a schimbat complet discursul, afirmând că scăderea economică ar fi de fapt intenționată: „Este o măsură deliberată. Aceasta implică încetinirea creșterii economice în schimbul limitării inflației și menținerii stabilității macroeconomice.”

Criza perfectă lovește industria cărbunelui, Foto: Profimedia

Cifrele arată o altă realitate

În ciuda declarațiilor lui Putin, datele economice indică o situație gravă. Conform portalului independent rus The Insider, numărul angajaților din Rusia a crescut de la 71,2 milioane în 2022 la 73,3 milioane în 2024. Însă această creștere ascunde dezechilibre majore între sectoare.

Pentru 2025, FMI anticipează o scădere a excedentului de cont curent la 1,6% din PIB, influențată de scăderea prețurilor petrolului și încetinirea economiei globale. Poziția investițională internațională netă a Rusiei a atins 43,6% din PIB în 2024, cu 2 puncte procentuale peste nivelul anului precedent, indicând un echilibru financiar extern stabil.

Și un raport prezentat de site-ul independent Meduza arată că economia Rusiei încetinește după trei ani de creștere alimentată de război, iar creșterea PIB-ului a scăzut la aproximativ 2% în primul trimestru al anului 2025.

Unele domenii se prăbușesc

În timp ce sectoare precum IT, nanotehnologii și microelectronică au nevoie de aproximativ 2 milioane de angajați suplimentari, alte domenii se confruntă cu supraocupare de mult timp. Printre sectoarele afectate se numără mineritul, construcțiile și agricultura. Experții se așteaptă la concedieri și în comerțul cu amănuntul și administrația publică.

Spre exemplu, industria cărbunelui din Rusia se confruntă cu una dintre cele mai grave crize din ultimul deceniu. Piața europeană este închisă din cauza sancțiunilor, iar companiile trebuie să se reorienteze către India și China, unde cărbunele rusesc are o concurență serioasă.

Avtovaz, deținut de stat, se confruntă cu provocări economice semnificative. Vânzările companiei au scăzut cu 25% în primele șase luni ale anului. Foto: Profimedia Images

Potrivit publicației ruse independente Holod, majoritatea companiilor rusești de cărbune operează „la zero”, iar în regiunile miniere din Rusia au loc concedieri masive.

De asemenea industria auto din Rusia este la pământ. Vânzările de mașini noi s-au prăbușit cu un record de 28% în prima jumătate de an și, potrivit prognozelor, scăderea va depăși în curând 30%.

Deja s-au închis 200 de showroomuri auto, dealerii oferă reduceri de până la 30.000 de euro ca să scape de mașinile nevândute, iar până la sfârșitul anului, 150.000 de oameni ar putea rămâne fără loc de muncă, anunță portalul independent de știri rusesc Holod.

Economia de război își arată limitele

Creșterea economică artificială bazată pe cheltuieli militare masive pare să fi ajuns la capăt. Producția de tancuri, vehicule blindate și obuziere, multe dintre ele distruse rapid pe front, nu mai poate susține economia. Rusia se confruntă acum cu consecințele pe termen lung ale agresiunii sale împotriva Ucrainei.

