De la sfârșitul primăverii și până la începutul verii 2025, Rusia și-a intensificat agresiunea asupra Ucrainei printr-o serie de atacuri masive fără precedent. Noaptea de 10 iulie a adus un nou val de teroare aeriană din partea Moscovei.

În jurul orei 1.15, ora locală, jurnaliștii Kyiv Independent aflați la fața locului au început să relateze că au loc explozii în capitală și se aude zumzetul dronelor de tip Shahed. Potrivit acestora, un număr mare de drone survolau cartierul Pechersk, un district istoric din centrul orașului.

Mai târziu în cursul nopții, reporterii au spus că au auzit câteva zeci de explozii și sunetul distinct al rachetelor balistice. Timp de cel puțin o oră explozii aproape continue au zguduit orașul.

Valurile de șoc au declanșat și alarmele auto în tot Kievul, amplificând zgomotul dronelor, al rachetelor și al focului antiaerian.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis mai multe alerte în cursul nopții, avertizând că grupuri de drone rusești vizau regiuni din întreaga țară, inclusiv din vestul îndepărtat – regiunile Ternopil și Rivne.

Atacul a provocat incendii în blocuri de locuințe din cartierele Șevcenkivskîi și Darnîțkîi ale Kievului, a anunțat primarul Vitali Kliciko. El a precizat că benzinării și garaje sunt, de asemenea, în flăcări, iar echipaje medicale au fost trimise la fața locului.

Două persoane au fost ucise în atacul rusesc, a declarat Timur Tkacenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev.

„Din păcate, avem doi morți. Acești oameni au fost uciși de ruși. Este o pierdere cumplită. Condoleanțe familiei și prietenilor”, a spus el.

Cel puțin 14 persoane au fost rănite, dintre care nouă au fost spitalizate, au raportat autoritățile locale, adăugând că unele dintre victime au suferit răni provocate de schije.

Alertele de raid aerian s-au încheiat în jurul orei 7 dimineața în regiunea Kiev.

Cu o noapte înainte, Rusia a lovit Ucraina în cel mai mare atac cu rachete și drone de la începutul invaziei la scară largă, vizând orașul vestic Luțk cu cel mai intens bombardament de până acum.

Donald Trump este tot mai nemulțumit de Vladimir Putin și ia în considerare noi sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit AFP.

„Dacă vreţi adevărul, Putin ne spune multe prostii. Este mereu foarte amabil, dar asta nu înseamnă nimic”, a declarat Trump, în timpul unei întâlniri cu membrii cabinetului său la Casa Albă.

Trump is not happy with Putin. The old man is finally starting to realize that hes being led by the nose. pic.twitter.com/966JKCQ4eZ

