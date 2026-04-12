Bilanțul atacurilor

Ambele tabere susțin că inamicul a ignorat încetarea temporară a focului, prezentând propriile bilanțuri pentru noaptea de sâmbătă spre duminică.

Statul Major de la Kiev a raportat că trupele ruse au lansat 479 de atacuri cu obuze și peste 1.700 de atacuri cu drone.

În urma acestor lovituri, Serviciul de Urgență de Stat al Ucrainei a confirmat rănirea a doi civili într-un atac cu drone rusești în regiunea Harkov.

La rândul său, Ministerul rus al Apărării susține că a înregistrat 1.971 de încălcări ale armistițiului din partea forțelor ucrainene.

Oficialii ruși au raportat rănirea unui copil într-un atac cu dronă în regiunea Kursk, în timp ce Veaceslav Gladkov, guvernatorul regiunii Belgorod, a anunțat că două persoane și-au pierdut viața din cauza bombardamentelor ucrainene.

Armistițiu temporar până la miezul nopții

Armistițiul temporar a fost anunțat pe 9 aprilie de președintele rus Vladimir Putin și este programat să expire duminică la miezul nopții (ora Moscovei).

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al președinției ruse, a catalogat duminică această oprire a focului drept un „gest umanitar” inițiat de Vladimir Putin.

Totuși, el a precizat că liderul de la Kremlin a ordonat armatei să rămână „în alertă maximă în caz de provocări”, subliniind că luptele vor fi reluate imediat după expirarea termenului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acceptat acest armistițiu de sărbători. Decizia sa vine în contextul în care, în etapele anterioare ale războiului (ajuns acum în al patrulea an), propriile sale propuneri pentru încetarea focului fuseseră respinse de Moscova.

