În orașe precum Timișoara sau Iași, salariul mediu este de ajuns pentru apartamente de două camere și, câteodată, chiar cu trei.

Câştigul salarial mediu net pe țară a fost 5.684 de lei în luna mai, conform Institutului Național de Statistică (INS).

Scenariul cu 30% grad de îndatorare

Cu un salariu mediu de 5.684 și un grad de îndatorare de 30%, pentru o perioadă de 30 de ani se pot împrumuta 242.000 de lei prin programul Noua Casă sau 240.000 prin credit ipotecar, conform calculelor efectuate, la solicitarea Libertatea, de brokerul de credite Robert Merlușcă.

Rata lunară ar veni 1.705 lei. Avansul este de 5% pentru programul Noua Casă sau de 15% prin programele băncilor.

La un curs de 5,24 de lei pentru un euro, suma creditată ar fi echivalentul a 46.183 de euro. La aceasta se adaugă avansul, adică 2.430 de euro în cazul celui de 5% sau de 7.300 de euro în cazul celui de 15%.

Astfel, suma totală disponibilă ar fi de 48.613 euro sau de 53.483 de euro pentru cazul cu avans maxim.

Locuință mai mare cu 45% grad de îndatorare

În cazul în care facem calculul cu gradul maxim de îndatorare de 45% rezultă o sumă maximă creditată de 363.000 de lei prin programul Noua Casă sau 360.000 de lei prin credit ipotecar.

Calculând în moneda europeană, suma ar fi astfel de 69.275 de euro. Adăugând avansul se ajunge la un total de peste 70.000 de euro, astfel că se trece pragul legal, ceea ce mai departe înseamnă că avansul necesar este de 15%. Cu tot cu avansul de 15%, rezultă o sumă de 83.000 de euro.

Rata lunară ar fi în acest caz de 2.557 de lei.

În acest caz, suma este suficientă pentru un apartament nou de două camere în București sau de trei camere în localitățile limitrofe.

În toate cazurile se mai adaugă costuri notariale de circa 2.000 de euro, plus mobilarea și utilarea.

Opțiuni puține

Comparând prețurile din București de pe portalul Imobiliare.ro, rezultă că la aceste sume se pot achiziționa doar garsoniere noi sau apartamente mici în localitățile-dormitor din jurul Capitalei.

„În general, în marile orașe discutăm despre locuințe vechi, apartamentele noi fiind listate la vânzare cu prețuri mai mari. În București sau în Cluj-Napoca, de exemplu, sub pragul de 70.000 euro există opțiuni pe segmentul garsonierelor vechi. În Timișoara sau în Iași, în schimb, un buget similar acoperă costul unui apartament vechi cu 2 camere sau, în unele cazuri, chiar și pe cel al unui apartament cu 3 camere” Daniel Crainic, director de marketing la Imobiliare.ro

Cum arată calculele la Imobiliare.ro

Potrivit companiei de brokeraj Imobiliare Finance, cu un grad de îndatorare de 45%, la programul Noua Casă se pot obține:

66.500 de euro cu avans 5% și o rată de 2.432 de lei pe lună

69.243 de euro cu avans 15% și rata de 2.554 de lei pe lună

La băncile comerciale, se pot obține împrumuturi astfel:

354.000 de lei, echivalentul a 67.520 de euro pe 360 de luni și dobândă fixă în primii 2 ani

360.000 de lei, adică 68.665 de euro pe 360 de luni cu dobândă fixă în primii 3 ani.

Atenție la ratele mari! Chiar dacă la gradul maxim de îndatorare suma ajunge pentru un apartament mai mare, experții avertizează că este un mare risc, deoarece numai rata în sine este aproape jumătate de salariu.

La aceasta se adaugă costurile cu utilitățile, care sunt cam 1.000 de lei lunar, plus banii necesari traiului zilnic.

„Sfatul nostru pentru o persoană cu venituri medii este să nu ajungă la pragul maxim de îndatorare pentru a avea întotdeauna o marjă de securitate financiară. Un grad de îndatorare cuprins între 30 și 40% și un avans ceva mai mare este de preferat, însă întotdeauna contează situația individuală a fiecărui caz în parte: claritate asupra veniturilor și a evoluției financiare, stabilitatea veniturilor și a locului de muncă. De asemenea, este bine de știut că există posibilitatea rambursării anticipate, iar aceasta este mai avantajoasă dacă începem în primii ani de la accesarea creditului”, a spus Daniel Crainic, pentru Libertatea.

„Recomand celor care își doresc să achiziționeze un imobil să discute cu un broker despre toate opțiunile pe care sistemul bancar le are la dispoziție pentru situația respectivă. De asemenea, le recomand să își securizeze rata pentru următorii 3-5 ani utilizând o dobândă fixă și să meargă cu un grad de îndatorare în jur de 35-40% astfel încât să aibă la îndemână posibilitatea de a refinanța acel credit, dacă nevoia o impune”, arată și brokerul Robert Merlușcă.

Riscul creșterii ratelor

În cazul în care creditul este în euro, cei care apelează la un astfel de instrument financiar se expun riscului să le crească rata în cazul deprecierii leului, în vreme ce cei care au credite în lei se expun riscului creșterii ratelor atunci când cresc dobânzile.

Un episod similar a avut loc recent în anul 2022, când dobânzile au urcat puternic din cauza deciziilor Băncii Naționale a României (BNR). La rândul său, aceasta a crescut dobânda-cheie pentru a lupta contra inflației mari.

Consiliul Concurenței a amendat recent cu sume-record marile bănci din România din cauza creșterii ROBOR. Instituțiile au afirmat că sunt nevinovate și vor contesta în justiție sancțiunile.