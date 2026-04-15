În peisajul actual al telefoniei mobile, unde imaginația pare să se fi lovit de un plafon, Samsung Galaxy S26 Ultra nu încearcă să modifice radical o direcție deja consacrată acolo unde nu este cazul. În schimb, device-ul se concentrează pe o rafinare a fiecărui punct de contact dintre utilizator și tehnologie.

Nu este un produs care să-ți fure ochii, și, vai, de câte ori am scris acest lucru, ci un instrument sobru care e proiectat să reziste unui ciclu de utilizare tot mai lung, într-o perioadă în care entuziasmații de tehnologie, printre care, în mod evident, mă număr și eu, au început să prețuiască o performanță susținută mai mult decât o noutate care dispare în anul următor.

Un build foarte bun, foarte Galaxy, foarte „ca de fiecare dată”

Prima schimbare notabilă, deși discretă pentru cineva care nu a testat chiar fiecare model din ultimii ani, ține de modul în care acest device stă în mâna utilizatorului. S-a discutat mult în anii precedenți despre rigiditatea colțurilor ascuțite ale seriei Ultra, o moștenire a liniei Note care, deși oferea o identitate vizuală puternică, penaliza confortul pentru cei care se autointitulează „power users”.

La S26 Ultra, inginerii chaebolului sud-coreean au optat pentru o ajustare geometrică destul de subtilă. Trecerea la un șasiu de titan de grad superior, cu o densitate structurală recalibrată, a permis o rotunjire aproape imperceptibilă a muchiilor. Rezultatul este un device mare care, în mod paradoxal, se simte mai puțin „buducănos”, pe românește, atunci când îl ții în mână.

Finisajul spatelui a abandonat complet orice urmă de reflexie. Avem de-a face cu o suprafață mată, cu o textură granulară foarte fină, care nu doar că respinge amprentele, dar oferă și o frecare mai mare, reducând riscul de alunecare accidentală. Este o abordare pragmatică: un telefon de aceste dimensiuni trebuie să fie, înainte de toate, manevrabil.

Titanul nu mai este aici un simplu element decorativ, ci coloana vertebrală a unui smartphone care reușește să fie mai ușor decât predecesorul său, păstrând în același timp o integritate structurală mai bună.

Aviz Apple, care a trecut, odată cu lansarea iPhone 17 Pro, de la titan la aluminiu. Această scădere a masei totale, combinată cu redistribuirea centrului de greutate, face ca utilizarea cu o singură mână, deși în continuare destul de grea, mai ales pentru persoanele cu palme mai mici, să fie ceva mai puțin obositoare decât în trecut.

Display-ul rămâne, ca de obicei, unul superb, acum și cu o funcție „privacy”

Ecranul lui S26 Ultra aduce o îmbunătățire care nu ține neapărat de rezoluție sau de densitatea pixelilor, parametri care au atins de mult pragul de saturare al ochiului uman. Noutatea stă în gestionarea luminii ambientale și a reflexiilor printr-o metodă care depășește simpla aplicare a unui strat de protecție. Noul tratament aplicat panoului de sticlă elimină aproape complet acele umbre albăstrui care apăreau în lumina directă a soarelui, oferind o claritate mai bună, mai ales a textului.

Dar elementul care merită o atenție deosebită este tehnologia de polarizare selectivă integrată direct în matricea de pixeli. Pentru prima dată, confidențialitatea nu mai depinde de accesorii externe, precum sunt foliile „privacy”. Prin setările software, utilizatorul poate limita unghiul de vizibilitate, transformând ecranul într-o suprafață lizibilă doar pentru cel care se află direct în fața lui.

Este un răspuns matur la o problemă de confidențialitate tot mai prezentă în spațiile publice aglomerate sau în mijloacele de transport în comun. Această funcție este implementată fără a compromite acuratețea culorilor sau luminozitatea maximă, care acum atinge valori ce fac utilizarea în exterior aproape identică cu cea din interior.

Însă, m-ai putea întreba unde se face rabat. Răspunsul este, la densitatea pixelilor. Atunci când activezi modul privacy, ecranul taie automat energia pentru ledurile care emit și în lateral, nu doar în față. Asta ănseamnă că rezoluția va fi mai mică, precum și claritatea imaginii. Ideea e că acest mod e unul extrem de util, însă eu unul nu l-aș folosi activat constant, ci doar atunci când e posibil să fie ațintite priviri nedorite spre ecranul meu. Să nu nu uităm, nu dăm atâția bani pe un telefon cu ecran suberb doar ca să-l limităm semnificativ.

Cum stăm cu camera foto: upgrade-uri incrementale, dar cu impact

Sistemul de camere al lui Galaxy S26 Ultra marchează un soi de recunoaștere a limitelor procesării software de până acum. Strategia Samsung a fost mult timp una de compensare, utilizând senzori mici din punct de vedere al dimensiunilor dar extrem de denși, ajutați de algoritmi care încercau să reconstruiască detalii prin procesare digitală intensă.

S26 Ultra schimbă această abordare prin adoptarea unui senzor principal a cărui suprafață fizică se apropie de pragul de un inch. Această modificare tehnică nu este despre rezoluția brută, ci despre capacitatea fundamentală a sistemului de a colecta informație vizuală.

Efectul imediat este o relaxare vizibilă a algoritmilor de reducere a zgomotului de imagine. În condiții de iluminare scăzută, acolo unde modelele anterioare tindeau să netezească texturile până la un aspect ce putea fi catalogat drept artificial, S26 Ultra păstrează o structură ceva mai naturală a imaginii.

Pielea își păstrează porii, iar materialele textile ies în poză cu textura originală, fără a fi transformate în pete uniforme de culoare. Mai mult, dimensiunea fizică a senzorului aduce o profunzime optică autentică. Subiectele fotografiate la distanță medie beneficiază de o separare naturală de fundal, acel efect bokeh generat mai degrabă organic, de lentilă, nu de un decupaj artificial realizat de procesor.

Aici intervine un soi de tridimensionalitate pe care nici un software nu o poate simula perfect, eliminând erorile de contur la nivelul firelor de păr sau al obiectelor cu margini complexe.

Teleobiectivele au beneficiat și ele de o recalibrare a fluxului de date prin noul procesor de imagine. Samsung a rezolvat problema disparității dintre lentile, tratând întreg ansamblul ca pe un sistem unitar. Tranziția de la camera wide la cea tele e mai fluidă, lipsită de saltul cromatic din trecut.

În zona de zoom digital, totul se face acum prin modificări bazate pe textură. Dacă la generațiile trecute un text aflat la distanță părea recreat sintetic, acum senzorul utilizează informații din cadre multiple pentru a stabiliza marginile obiectelor, oferind o acuratețe care transformă telefonul într-o unealtă capabilă să producă conținut vizual cu valoare estetică reală.

Și dacă în cazul fotografiei asistăm la o „victorie” optică, în zona video Galaxy S26 Ultra demonstrează forța procesării în timp real. Trecerea la înregistrarea 8K la un număr mai mare de cadre pe secundă e o soluție pentru obținerea unei clarități care elimină acel aspect de „imagine digitală” specific senzorilor mici.

Ceea ce impresionează cu adevărat este modul în care sistemul de stabilizare hibridă reușește să compenseze mișcările bruște fără a introduce artefacte de distorsiune la marginile cadrului. Senzorul principal, prin dimensiunea sa fizică, permite o captură a luminii care reduce nevoia de expunere prelungită, rezultând într-o mișcare mult mai fluidă și mai naturală.

Avem și AI din belșug, așa cum Samsung ne-a obișnuit în fiecare an

Dacă în urmă cu două generații Inteligența Artificială era prezentată ca un set de artificii pentru editarea fotografiilor, pe S26 Ultra aceasta a devenit coloana vertebrală a sistemului de operare, dar cu o abordare ceva mai „sobră”. Cea mai importantă evoluție este mutarea procesării în regim local, „on-device”. Această decizie are implicații fundamentale asupra latenței, dar mai ales asupra securității datelor personale, care nu mai trebuie să părăsească telefonul pentru a fi analizate în cloud.

De exemplu, gestionarea notificărilor nu se mai bazează pe setări manuale rigide, ci pe contextul utilizării. Device-ul învață să identifice dacă utilizatorul se află într-o întâlnire sau într-un moment de pauză, prioritizând notificările în funcție de urgența conținutului mesajului. Este o formă de atenție selectivă digitală care reduce zgomotul informațional fără a necesita configurări complexe din partea utilizatorului.

În zona de productivitate, capacitatea de sinteză a fost rafinată masiv. S26 Ultra poate prelua înregistrări audio lungi, poate identifica vorbitorii și poate genera un rezumat logic care elimină repetițiile și ezitările, totul întâmplându-se local, cu puterea de procesare din spatele ecranului. Mai mult, AI-ul intervine și în gestionarea resurselor de fundal. Nu mai avem de-a face cu un simplu mod de economisire a energiei, ci cu o analiză în timp real a tiparelor de consum.

Procesorul Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 anticipează deschiderea aplicațiilor și face „preload” la datele necesare în memoria cache, rezultând o interfață care pare să răspundă instantaneu. Această fluiditate nu vine din simpla frecvență a cipului, ci dintr-o anticipare calculată a nevoilor utilizatorului. Această inteligență „invizibilă” reprezintă cea mai mare reușită a modelului actual, adică transformarea unei tehnologii complexe într-o experiență care se simte naturală și la îndemâna oricui.

Productivitate, cuvântul de bază la gama Note, și, evident, la Ultra

Pe S26 Ultra, capacitatea de procesare este direcționată către menținerea unei stări minime de latență și, mai ales, spre stabilitatea termică. Telefonul nu mai dă semne de disconfort termic în sarcini repetitive precum procesarea fluxurilor video de înaltă rezoluție sau rularea de aplicații multiple în regim desktop prin interfața DeX.

Această gestionare mai bună a căldurii are un impact direct și previzibil asupra bateriei. Deși capacitatea fizică a acumulatorului nu a suferit modificări radicale, autonomia reală este extinsă prin eliminarea pierderilor de energie sub formă de căldură.

Rezultate Samsung Galaxy S26 în testele benchmark:

GeekBench 6 Multi-Core 11.248 PC Mark 21.547 3D Mark Steel Nomad Light 2.988 3D Mark Solar Bay Extreme 1.033 3D Mark Solar Bay 13.955 3D Mark Wild Life Extreme 6.906

Autonomia a devenit, astfel, o variabilă stabilă. Utilizatorul știe exact pe ce se poate baza, indiferent de complexitatea sarcinilor rulate. Este o predictibilitate care valorează mai mult decât orice funcție de încărcare ultra-rapidă, oferind certitudinea că smartphone-ul va rezista la o zi obișnuită de utilizare fără compromisuri legate de luminozitate sau conectivitate.

Ce-i drept, bateria lasă cumva de dorit și în acest an. Nu avem încă parte de un acumulator realizat din siliciu-carbon, iar capacitatea acestuia a rămas la un număr modest de 5.000 mAh, în condițiile în care flagship-uri chinezești integrate pe același segment de preț ajung și la pragul de 7.000 mAh.

Mai avem nevoie și de S Pen

Rămășița nobilă de pe seria Note, acest aspect moștenit pe filieră „old money”, S Pen-ul, continuă să fie elementul care separă acest device de restul pieței de flagship-uri. Deși la prima vedere pare că nu s-au schimbat multe, senzorii de presiune au fost rafinați pentru a detecta și cele mai mici variații de înclinație. În plus, latența a fost redusă până la un prag unde pare că începi să scrii pe foaie și nu pe sticlă.

Pentru utilizatorul care vrea de la telefonul lui un centru de productivitate, S Pen-ul rămâne de neînlocuit. Capacitatea de a nota rapid orice, de a face capturi de ecran selective sau de a controla prezentări de la distanță oferă un control pe care nicio interfață tactilă nu-l poate egala.

Concluzie

Samsung Galaxy S26 Ultra este un telefon care aduce cu sine tot ce e mai bun la fiecare capitol, mai puțin baterie. Este și o dovadă de încredere din partea Samsung în propria rețetă tehnologică, una din care au rămas doar elementele esențiale: performanță la cel mai înalt nivel, camere care să concureze de la egal la egal și cu cele mai performante iPhone-uri sau flagship-uri chinezești, dar și un display care e, cel mai probabil, cel mai bun de pe piață. Nu e de mirare că Apple folosește pe iPhone-uri panouri fabricate de Samsung.

Într-un context economic în care ciclul de înlocuire a device-urilor mobile a depășit pragul de trei sau chiar patru ani, S26 Ultra se poziționează ca o investiție pe termen lung. Nu este un telefon conceput să te uimească în primele minute de utilizare printr-un design extravagant, ci unul care să te convingă prin fiabilitatea sa după luni de utilizare intensă în condiții reale.

De fapt, este, în esență, un instrument de productivitate extrem de puternic, unul la care fiecare componentă a fost analizată și optimizată pentru a elimina tot ce te-ar putea enerva la utilizarea de zi cu zi. Într-o industrie în care ne lovim de multe ori de un entuziasm nejustificat, Samsung Galaxy S26 Ultra e un fel de voce a rațiunii, o rețetă pe care te poți baza oricând și oriunde.

