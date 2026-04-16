Conform PhoneArena, un nou brevet sugerează că gigantul tech sud-coreean lucrează la un model mai mare, cu ecrane interne și externe mai late.

Galaxy Z TriFold în varianta Wide?

Brevetul dezvăluie un design apropiat de cel existent al lui Galaxy Z TriFold, dar cu o schimbare majoră: pliat, device-ul ar avea un aspect mai lat, precum se zvonește a fi noul iPhone pliabil, încă nelansat, sau Huawei Pura X Max, însă fără marginile rotunjite.

Ecranul extern, în stare pliată, este considerabil mai lat, ceea ce înseamnă că device-ul desfăcut ar avea dimensiuni mult mai mari, mai notează sursa citată.

Acest design ar putea atrage utilizatorii care caută un ecran generos, transformând telefonul într-un adevărat centru multimedia portabil. Rămâne de văzut dacă Samsung va aduce acest concept pe piață.

