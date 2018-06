Satira Charlie Hebdo la adresa Simonei Halei ”Fier vechi, fier vechi”, mesaj scris sub cupa obținută, la Roland Garros, l-a înfuriat la maximum pe fostul ministru Daniel Funeriu.

„Spălaţii pe creier care m-au acuzat de naţionalism când am spus francezilor mei «stop cu insultele la adresa românilor» să îmi explice mizeria asta. Nemernicii ăia care guvernează cu sloganul «mândri că suntem români» de ce nu dau în judecată Charlie Hebdo? Ăia sunt mândri doar de burdihanul lor“, a scris pe Facebook Daniel Funeriu, arată adevarul.ro

Funeriu e profund supărat pe ziariștii francezi

Publicaţia franceză Charlie Hebdo a publicat într-o ediţie recentă o caricatură a unei „românce care câştigă Roland-Garros“, cu referire evidentă la Simona Halep. „O româncă câştigă Roland-Garros. Sportiva: „Fier vechi, fier vechi!“, se arată în descriere.

Nu este prima reacție acidă a lui Funeriu împotriva media franceză nu o tratează corect pe Simona Halep şi pe români în general. „Sunt revoltat de modul în care media franceză şi organizatorii de la Roland Garros tratează orice are a face cu jucătoarele noastre. M-am săturat şi de «umoriştii francezi» gen Djamel Debbouze care fac mişto de «cerşetorii români» din metrou, m-am săturat de presa franceză care menţionează naţionalitatea infractorilor NUMAI când e vorba de români, m-am săturat de «politicienii» de doi bani din Franţa, începând cu pigmeul intelectual Valls şi terminând cu constipatul Dupont-Aignan care tac laş când e vorba de suburbii islamizate în care nici poliţia nu are curajul să intre, dar urlă de mama focului când vine vorba de 10 romi. M-am săturat ca fiica mea să fie întrebată la şcoală dacă în România nu îi e frică să meargă pe stradă, m-am săturat ca din orice să fii tratat de rasist dar dacă eşti român e OK să fii suspect din prima secundă, m-am săturat ca firmele de lux franceze care produc în România să ascundă acest lucru pentru că «nu dă bine» la marketing“, spunea Daniel Funeriu, acum câteva zile.