„Dacă are cineva câinele la dresat, la jegul ăsta, să meargă și să-l ia, așa dresează el animalele”, a scris un utilizator într-o postare care ulterior a fost ștearsă, dar nu înainte să fie distribuită masiv. Comunitatea locală cere acum intervenția autorităților și sancționarea persoanei implicate.

Potrivit comentariilor de pe grupurile locale, nu se știe dacă bărbatul din imagini este un dresor profesionist sau proprietarul câinelui. „Nu așa se dresează un câine, care se vede clar că este îngrozit de gunoiul ăla cu două picioare”, a scris alt utilizator revoltat. În urma incidentului, mai multe persoane au solicitat sprijin pentru a depune o plângere pe baza videoclipului. „În cazul în care îl știe cineva, să îi facem reclamație”, este apelul distribuit de utilizatorii rețelelor sociale.

Conform legilor din România, cruzimea față de animale este interzisă și poate fi pedepsită penal. Cei care comit astfel de fapte riscă amenzi sau chiar închisoare, în funcție de gravitatea situației. Autoritățile pot interveni dacă există dovezi clare, cum sunt materialele video, însă până în prezent nu a fost emisă o reacție oficială din partea poliției ori a altor instituții.

Locuitorii din Cluj cer ca acest caz să nu fie ignorat și ca persoana responsabilă să fie identificată și trasă la răspundere. Presiunea publică este în creștere, iar iubitorii de animale insistă ca astfel de incidente să fie pedepsite aspru pentru a preveni alte abuzuri similare în viitor.

