Contextul actual al securității cibernetice

În prezent, atacurile cibernetice devin tot mai sofisticate și pot avea consecințe grave pentru companii. SCUT propune o schimbare de paradigmă prin abordarea sa unificată.

Modelul SCUT elimină „punctele oarbe” dintre soluțiile tradiționale. Acesta oferă o imagine completă asupra întregii infrastructuri IT, de la dispozitivele utilizatorilor până la cloud. Scopul principal este eliminarea fragmentării și construirea unei arhitecturi coerente.

Aceasta permite detecția rapidă a amenințărilor și un răspuns coordonat, asistat de inteligență artificială.

Viziunea Orange pentru SCUT

Florin Popa, Orange Business Director și Vicepreședinte SCUT, a declarat: „În 2025, nu mai putem vorbi despre conectivitate și digitalizare fără să ne referim la securitate cibernetică. SCUT reprezintă elementul care închide cercul de business al Orange Romania. Suntem operatorul cu cea mai rapidă rețea fixă și mobilă, cu cea mai extinsă infrastructură de centre de date din țară, la care se adaugă servicii solide de cloud și de business integration. Astfel, facilităm accesul mediului de afaceri românesc și a sectorului guvernamental către soluții și servicii digitale sigure și de ultimă generație. Serviciile de securitate cibernetică oferite clienților prin SCUT ne transformă într-un operator cu adevărat convergent”.

Serviciile oferite de SCUT

SCUT oferă o gamă completă de servicii de securitate cibernetică:

  1. Vizibilitate totală asupra ecosistemului digital
  2. Protecție pentru fiecare nivel al infrastructurii IT
  3. Detecție avansată a amenințărilor
  4. Corelare automată a evenimentelor
  5. Asistență coordonată după incidente cibernetice

Toate aceste servicii sunt asistate de inteligență artificială.

Parteneriatul cu Orange Cyberdefense

SCUT beneficiază de un parteneriat strategic cu Orange Cyberdefense, lider european în domeniu. Această colaborare aduce în România bune practici internaționale și tehnologii validate la nivel european.

Hugues Foulon, Executive CEO al Orange Cyberdefense, a explicat: „Lansarea SCUT marchează un moment strategic pentru ecosistemul de securitate cibernetică din România. Prin acest proiect, Orange Cyberdefense aduce pe piața locală experiența noastră de peste 25 de ani în protejarea infrastructurilor critice din întreaga Europă. Împreună cu Orange Romania și echipa experimentată a SCUT, am construit o arhitectură de securitate unificată, bazată pe aceleași principii și tehnologii pe care le implementăm pentru clienții noștri din Europa. Totodată, SCUT ne oferă acces la informații și date valoroase de pe o piață emergentă și o zonă extrem de activă din punct vedere cibernetic. Este o relație sinergetică, care ne permite să ne extindem într-o regiune strategică a Europei, consolidând reziliența digitală locală și europeană, dar și să ne dezvoltăm expertiza prin threat intelligence-ul valoros pe care îl obținem în România”.

Viziunea SCUT pentru securitatea cibernetică

Mădălin Dumitru, CEO SCUT, a subliniat importanța unei abordări holistice: „Astăzi, securitatea nu mai înseamnă protejarea unui sistem, ci a întregului ecosistem digital. Produsele și serviciile noastre acționează ca un scut cibernetic digital care protejează fiecare verigă a lanțului — de la telefon și laptop, până la rețea, servere și cloud — oferind companiilor vizibilitate deplină și asistență rapidă”.

Programul SCUT Executiv

SCUT lansează și SCUT Executiv, un program special pentru antreprenori și top management.

Acesta combină:

  • Awareness cibernetic
  • Securitate personală digitală

Mădălin Dumitru a explicat necesitatea acestui program: „Un atac nu mai începe întotdeauna în rețea. Poate porni de la un mesaj, o conversație banală sau o informație partajată greșit. De aceea, protecția trebuie să înceapă cu liderii de business și să se propage la nivelul întregii organizații”.

Servicii end-to-end oferite de SCUT

SCUT oferă o gamă completă de servicii pentru a acoperi întregul parcurs cyber:

  1. Prevenție și audit
  2. Evaluarea riscurilor cibernetice
  3. Scanare a vulnerabilităților IT
  4. Servicii reactive (MDR – Managed Detection and Response)
  5. Monitorizare 24/7
  6. Detecție și răspuns rapid la amenințări
  7. Threat hunting
  8. Integrări cu platforme existente
  9. Suport de securitate flexibil
  10. Consultanță pentru conformitatea cu directiva NIS2

Prin această abordare comprehensivă, SCUT își propune să devină un jucător cheie în domeniul securității cibernetice din România, oferind soluții adaptate nevoilor specifice ale companiilor locale.

