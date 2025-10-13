Era tractat, în weekend, către Marea Nordului

Flota rusă a Mării Negre a anunţat că submarinul diesel-electric Novorossiisk a ieşit la suprafaţă în Canalul Mânecii „pentru a respecta regulile de navigaţie”, respingând informaţiile potrivit cărora ar fi fost forţat să se ridice din cauza unei defecţiuni. Totuşi, autorităţile olandeze au precizat în weekend că submarinul era tractat către Marea Nordului.

Într-un discurs susţinut în Slovenia, Mark Rutte a comentat ironic situaţia:

„Acum, practic, aproape că nu mai există nicio prezenţă navală rusă în Marea Mediterană. Există doar un submarin rus singuratic şi stricat care şchiopătează spre casă. Ce diferenţă faţă de romanul lui Tom Clancy din 1984, Vânătoarea lui Octombrie Roşu. Astăzi, pare mai degrabă vânătoarea pentru cel mai apropiat mecanic”.

Romanul lui Tom Clancy, ecranizat în 1990 într-un film cu Sean Connery şi Alec Baldwin, descrie o misiune tensionată a unui submarin sovietic în timpul Războiului Rece – o paralelă pe care Rutte a folosit-o pentru a sublinia declinul puterii maritime ruse.

Echipat cu rachete de croazieră Kalibr

Pe 9 octombrie, Comandamentul Maritim al NATO (MARCOM) a publicat imagini cu o fregată franceză care supraveghea submarinul rus operând la suprafaţă lângă coasta Bretaniei.

„NATO este pregătită să apere Alianţa noastră cu vigilenţă constantă şi veghere maritimă de-a lungul Atlanticului”, a transmis Alianţa pe platforma X, fără a menţiona direct submarinul.

Ministerul olandez al Apărării a confirmat că marina sa a escortat submarinul „Novorossiisk” şi nava de remorcare „Yakov Grebelski” în Marea Nordului.

Potrivit Flotei ruse a Mării Negre, submarinul efectua un „tranzit inter-flotă programat” după finalizarea unei misiuni în Marea Mediterană. Agenţia rusă TASS a precizat că nava, aflată în serviciu din 2014, face parte din grupul de submarine ruse echipate cu rachete de croazieră Kalibr.

Ucraina susține că a scufundat submarinul său soră Rostov-pe-Don în august 2024.

În urmă cu 25 de ani, pe 12 august 2000, submarinul nuclear Kursk a fost implicat într-un accident tragic în Marea Barents.

La bord se aflau 118 marinari. Majoritatea au murit aproape instantaneu. Potrivit cotidianului rus Novaya Gazeta, cauza a fost explozia unei torpile cu peroxid de hidrogen, declanșată de o eroare umană în timpul pregătirilor pentru un exercițiu militar.



