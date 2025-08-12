Tragedia din submarinul Kursk în care au murit 118 marinari

Explozia inițială a provocat un incendiu masiv și detonarea altor torpile din compartimentul frontal al submarinului. O a doua explozie, de o forță devastatoare, a distrus complet partea din față a navei.

Compartimentele reactorului au limitat unda de șoc, permițând supraviețuirea a 23 de marinari în compartimentele din spate. Aceștia s-au refugiat în compartimentul 9, pe care l-au sigilat, reușind să supraviețuiască câteva zile.

Ultimul echipaj al submarinului „Kursk” și sponsorii lor din regiunea Kursk pozând pentru o fotografie după întoarcerea lor dintr-o misiune de câteva luni în Atlanticul de Nord, octombrie 1999.
Ultimul echipaj al submarinului Kursk și sponsorii lor din regiunea Kursk pozând pentru o fotografie după întoarcerea lor dintr-o misiune de câteva luni în Atlanticul de Nord, octombrie 1999. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin era în vacanță și „nu a înțeles gravitatea situației”

Singura șansă de salvare a echipajului ar fi fost acceptarea ajutorului internațional imediat după accident. Însă conducerea Flotei Nordului și a Marinei Militare Ruse a ales să ascundă situația reală.

Potrivit Novaya Gazeta, „presa a fost alimentată cu informații false”, iar președintele Vladimir Putin, aflat în vacanță la Soci, nu a înțeles gravitatea situației decât pe 16 august. Abia atunci a acceptat ajutorul internațional.

Bacalaureat devansat, experiment eșuat. Ministerul Educației joacă alba-neagra cu examenele orale și le mută din nou în vară. Director de liceu: „Ne-au aruncat o ciozvârtă, să ne mai îndulcească amarul”
Recomandări
Bacalaureat devansat, experiment eșuat. Ministerul Educației joacă alba-neagra cu examenele orale și le mută din nou în vară. Director de liceu: „Ne-au aruncat o ciozvârtă, să ne mai îndulcească amarul”

Din păcate, echipele de salvare străine au ajuns prea târziu; toți cei 23 de supraviețuitori erau deja morți.

Tragedia a fost transmisă în direct

„Kursk” a devenit primul submarin rusesc a cărui tragedie a fost urmărită aproape în direct pe televiziunile naționale. Inițial, autoritățile au alimentat speranțele publicului, afirmând că echipajul era în viață și că salvarea era iminentă.

Ulterior, au declarat brusc că toți marinarii muriseră în câteva minute după explozii. Această schimbare bruscă a generat o undă de șoc în întreaga țară.

Cum a lăsat Vladimir Putin 118 marinari ruși să moară în submarinul nuclear Kursk, scufundat acum 25 de ani în timpul unui exercițiu

„Minciunile militarilor au transformat «Kursk» într-o catastrofă națională”, scria Novaya Gazeta la acel moment.

Vladimir Putin, încrezător inițial în informațiile transmise de oficialii militari, a ajuns să repete aceste neadevăruri pentru a-și proteja imaginea publică.

Investigația asupra exploziei submarinului a fost blocată

În iulie 2002, investigația privind cauzele accidentului a fost închisă printr-o decizie prezidențială, fără a se aduce acuzații celor responsabili de moartea echipajului.

Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”
Recomandări
Cum și-a bătut statul joc de românii care au contribuit la Pilonul II. Economist: „Cetățeanul nu vrea să dea vrabia din mână pe cioara de pe gard”

Potrivit Novaya Gazeta, Vladimir Putin nu dorea un proces public, temându-se de impactul politic. În schimb, oficialii vinovați au fost înlăturați discret, fără a se menționa legătura cu Kursk.

Rudele membrilor echipajului submarinului nuclear Kursk, decedați, la cimitirul Serafimovsky din Sankt Petersburg, în timpul unei ceremonii comemorative dedicate celei de-a 19-a aniversări a morții submarinului Kursk.Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 2

În lipsa unei explicații oficiale convingătoare, publicul a început să creadă în teorii alternative, cum ar fi cea a unui „submarin străin vinovat”.

Această teorie, promovată de oficiali ai Flotei Nordului, nu a fost susținută de dovezi. Ancheta a demonstrat că explozia a fost cauzată de o torpilă defectă și de neglijența echipajului.

Autoritățile au dat vina pe marinari pentru propria moarte

Submarinul Kursk fusese considerat unul dintre cele mai moderne și puternice din flota rusă. Cu toate acestea, echipajul său nu era pregătit pentru utilizarea torpilelor cu peroxid de hidrogen.

Documentele prezentate anchetatorilor au fost falsificate, iar procedurile de siguranță nu au fost respectate. Această neglijență a fost un factor determinant în tragedie.

Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare
Recomandări
Fesuri cu Gafencu şi sacoşe cu Țuțea. Site-ul de îmbrăcăminte care promovează produse cu chipurile unor exponenți ai Mişcării Legionare

După accident, operațiunile de salvare au fost marcate de haos și lipsă de coordonare. Potrivit Novaya Gazeta, planul de salvare prevedea doar remorcarea submarinului, nu și evacuarea echipajului.

Navele de salvare rusești erau vechi și prost echipate, iar lipsa scafandrilor specializați a făcut imposibilă stocarea capsulelor de salvare.

Apelurile SOS ale marinarilor au fost ignorate

Semnalele SOS transmise de supraviețuitorii din compartimentul 9 au fost înregistrate de echipajul crucișătorului „Petr Velikii”.

Cu toate acestea, aceste semnale au fost ulterior ignorate de anchetatori, care au susținut că marinarii nu ar fi supraviețuit mai mult de opt ore după explozie. Această concluzie a fost influențată politic pentru a exonera conducerea Flotei Nordului.

Astăzi, la 25 de ani de la accident, adevărul complet despre „Kursk” rămâne ascuns. Însă amintirea acestui eveniment continuă să fie un simbol al sacrificiului și al neglijenței umane.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 20 de ani! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor doamnelor
Viva.ro
Ce imagini! Cum arăta Viorica Dăncilă la 20 de ani! E de nerecunoscut, iar părul le-a atras atenția tuturor doamnelor
Anunțul care zguduie scena politică! Nimeni nu se aștepta la această mișcare! Gabriela Firea ar putea fi cheia unui plan politic ținut până acum sub tăcere. Decizia care poate schimba totul!
Unica.ro
Anunțul care zguduie scena politică! Nimeni nu se aștepta la această mișcare! Gabriela Firea ar putea fi cheia unui plan politic ținut până acum sub tăcere. Decizia care poate schimba totul!
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! Cele două vedete s-au logodit! „Da, accept. În aceasta și în toate viețile mele”
gsp
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
GSP.RO
Ce au remarcat fanii în imaginile de pe iaht cu Cristi Borcea și Valentina Pelinel, care au stârnit reacții jignitoare
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
GSP.RO
„Lumea mă suspectează de operații estetice, dar eu sunt, pur și simplu, frumoasă!” » Campioană în mijlocul controverselor de pe Internet
Parteneri
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV
Tvmania.ro
Prima imagine cu Denis Hanganu în „Groapa”! Actorul povestește că rolul a venit natural, în urma unei colaborări frumoase cu echipa PRO TV

Alte știri

Două persoane au murit între Dubova și Șvinița, într-un accident în care a fost implicată și o mașină a Poliției de Frontieră
Știri România 20:32
Două persoane au murit între Dubova și Șvinița, într-un accident în care a fost implicată și o mașină a Poliției de Frontieră
Modificări de ultimă oră privind reînnoirea vizei fără interviu, anunță Ambasada SUA la București
Știri România 20:12
Modificări de ultimă oră privind reînnoirea vizei fără interviu, anunță Ambasada SUA la București
Parteneri
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Adevarul.ro
Când creșterea veniturilor aduce probleme. Fenomenul „lifestyle creep” lovește tot mai mulți angajați cu salarii mari
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
Fanatik.ro
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu”
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Decizia luată de Daciana Sârbu după divorțul de Victor Ponta. „Mi-am reorganizat viața. Am reușit să pun lucrurile într-o altă ordine”
Stiri Mondene 17:40
Decizia luată de Daciana Sârbu după divorțul de Victor Ponta. „Mi-am reorganizat viața. Am reușit să pun lucrurile într-o altă ordine”
Cătălin Brînză, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” 2025: „Adevărul va ieși la suprafață”. S-a întors acasă singur sau însoțit?
Exclusiv
Stiri Mondene 17:25
Cătălin Brînză, dezvăluiri de la „Insula Iubirii” 2025: „Adevărul va ieși la suprafață”. S-a întors acasă singur sau însoțit?
Parteneri
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Elle.ro
Cum răspunde Oana Monea de la Insula Iubirii celor care spun că este prea bătrână la 36 de ani pentru a participa la emisiune: „Să vii să îmi spui că sunt o babă...”
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, a transmis un mesaj dur, la care nimeni nu se aștepta. Dezvăluirile lui schimbă tot: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate” Moartea fostului președinte e pusă în cu totul altă lumină
Parteneri
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
TVMania.ro
Ella Prodan, momente rare din vacanță: „Am fost în patru, dar și în doi”! Cum s-a pregătit pentru noul sezon „Iubire cu parfum de lavandă”
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
ObservatorNews.ro
Shaorma de pe litoral, dusă la analize în laborator. "Bacterii de origine fecaloidă"
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Tragedie în elita românească, l-am pierdut și pe el! Un domn cum altul nu va mai fi, respectat și admirat, găsit mort în casă!
Parteneri
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
GSP.ro
Mașina necunoscută pentru români va fi lansată în inima Europei » Vrea să se bată cu BMW și Mercedes, prețurile sunt mai mici
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
GSP.ro
Un fotbalist român din Liga a 5-a ar fi lovit mortal un pieton » Era băut, drogat și a fugit de la locul faptei
Parteneri
Noi detalii în cazul românului acuzat că a ucis două femei, în Italia! Autoritățile aduc în prim-plan o nouă ipoteză
KanalD.ro
Noi detalii în cazul românului acuzat că a ucis două femei, în Italia! Autoritățile aduc în prim-plan o nouă ipoteză
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
StirileKanalD.ro
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Advertorial
Vrei să cumperi o casă? Probeaz-o înainte! Află mai multe
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
StirileKanalD.ro
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație de 11 ani
KanalD.ro
Cine a moștenit averea lui Felix Baumgartner. Ce i-a lăsat Mihaelei Rădulescu după o relație de 11 ani

Politic

Nicușor Dan merge la Kiev. Ce a discutat cu Volodimir Zelenski înaintea negocierilor Donald Trump - Vladimir Putin
Politică 17:57
Nicușor Dan merge la Kiev. Ce a discutat cu Volodimir Zelenski înaintea negocierilor Donald Trump – Vladimir Putin
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
Politică 14:59
Mesajul lui Nicușor Dan pentru Trump înaintea negocierilor cu Putin din Alaska, la care Zelenski nu a fost chemat
Parteneri
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Spotmedia.ro
S-au terminat banii de autostrăzi? Ce proiecte bat pasul pe loc
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
Fanatik.ro
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn
Spotmedia.ro
Cum mănânci, așa dormi: Ce consumă la micul dejun, prânz și cină un specialist în somn